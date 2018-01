Đại gia Hải Phòng bán Rolls-Royce Ghost "biển khủng" giá 11 tỷ

Năm 2009, hãng xe sang Anh quốc Rolls-Royce đã phát triển một mẫu xe hoàn toàn mới đặt sau “đàn anh” Phantom, đó chính là mẫu Ghost. Sang năm 2010, thế giới siêu sang đã tận mắt chiêm ngưỡng chiếc xe sang Rolls-Royce Ghost thế hệ đầu tiên được tạo ta theo phong cách cá nhân hóa "bespoke" tại kỳ triển lẫm Paris Motor Show. Kể từ đây, mẫu xe mang danh đẳng cấp nhà Rolls-Royce bắt đầu các chuyến hành trình ra khắp thế giới để chinh phục giới nhà giàu trẻ tuổi, muốn khẳng định mình. Không hề thua kém thế giới, Việt Nam cũng đã đón nhận sớm những chiếc Ghost nhập theo đường cá nhân, ngay trong các năm từ 2010 cho đến 2011. Việt Nam cũng đã đón nhận sớm những chiếc Ghost nhập theo đường cá nhân, ngay trong các năm 2010 và 2011. Đến tháng 8/2014, nhà phân phối xe Rolls-Royce chính hãng đã ra mắt tại Hà Nội với cái tên Rolls-Royce Motor Cars Hanoi. Cùng với đó là bảng giá xe Rolls-Royce ước tính từ 17 tỷ cho đến trên 30 tỷ tùy vào gói Option đặt theo xe. Hiện nay, Rolls-Royce Ghost đã phát triển lên phiên bản Series II (từ năm 2014), nhưng phiên bản đầu tiên sản xuất năm 2010 vẫn chứa đựng những giá trị to lớn của thương hiệu xe sang Anh quốc. Và thật bất ngờ khi mới đây, một trong những chiếc Ghost 2010 hiếm hoi tại Việt Nam đã được đưa lên sàn mua bán xe cũ. Đặc biệt chiếc xe này lại sở hữu biển số "độc" của Hải Phòng với 5 chữ số 1 đều thẳng tắp, kèm theo màu phong thủy đá đỏ Ruby. Theo lời người rao bán, chiếc xe đã đi được trên 1 vạn km, tức là còn khá mới so với số năm tồn tại. Và giá trị giao dịch của xe khoảng trên 11 tỷ đồng. Mức giá của mẫu siêu xe sang Rolls-Royce Ghost này được xem là khá rẻ, đặc biệt lại thêm biển số "ngũ quý 1" cực độc. Trong khi với xe mới thuộc dòng Series II EWB hiện có giá tăng thêm trên 20 tỷ đồng so với hồi công bố năm 2014 vì áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt từ 1/7/2016 (giá xe trung bình hiện là khoảng trên 40 tỷ đồng). Xe được trang bị động cơ V12 tăng áp 6,6 lit đi kèm hộp số tự động ZF 8 cấp. Nhờ đó, khả năng hoạt động của Ghost vượt qua cả “anh cả” Phantom với công suất đầu ra đạt 563 mã lực, có thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h dừng ở 4,8 giây và tốc độ tối đa 250 km/h. Lượng nhiên liệu tiêu thụ ước tính khoảng 13,6 lít/100km. Không chỉ sở hữu ngoại thất cải tiến hiện đại và sang trọng, Ghost 2010 còn nổi bật nhờ thiết kế nội thất với chất liệu sang trọng và những tính năng hiện đại. Ngay từ khi mới ra mắt, Ghost 2010 được bán với giá tại thị trường quốc tế là trên 270.000 USD (ước tính hơn 5 tỷ đồng theo tỷ giá thời điểm 2010). Về Việt Nam, giá xe tăng khoảng gấp 3 lần. Video: Xem chi tiết Rolls-Royce Ghost chính hãng giá 41 tỷ đồng.

Năm 2009, hãng xe sang Anh quốc Rolls-Royce đã phát triển một mẫu xe hoàn toàn mới đặt sau “đàn anh” Phantom, đó chính là mẫu Ghost. Sang năm 2010, thế giới siêu sang đã tận mắt chiêm ngưỡng chiếc xe sang Rolls-Royce Ghost thế hệ đầu tiên được tạo ta theo phong cách cá nhân hóa "bespoke" tại kỳ triển lẫm Paris Motor Show. Kể từ đây, mẫu xe mang danh đẳng cấp nhà Rolls-Royce bắt đầu các chuyến hành trình ra khắp thế giới để chinh phục giới nhà giàu trẻ tuổi, muốn khẳng định mình. Không hề thua kém thế giới, Việt Nam cũng đã đón nhận sớm những chiếc Ghost nhập theo đường cá nhân, ngay trong các năm từ 2010 cho đến 2011. Việt Nam cũng đã đón nhận sớm những chiếc Ghost nhập theo đường cá nhân, ngay trong các năm 2010 và 2011. Đến tháng 8/2014, nhà phân phối xe Rolls-Royce chính hãng đã ra mắt tại Hà Nội với cái tên Rolls-Royce Motor Cars Hanoi. Cùng với đó là bảng giá xe Rolls-Royce ước tính từ 17 tỷ cho đến trên 30 tỷ tùy vào gói Option đặt theo xe. Hiện nay, Rolls-Royce Ghost đã phát triển lên phiên bản Series II (từ năm 2014), nhưng phiên bản đầu tiên sản xuất năm 2010 vẫn chứa đựng những giá trị to lớn của thương hiệu xe sang Anh quốc. Và thật bất ngờ khi mới đây, một trong những chiếc Ghost 2010 hiếm hoi tại Việt Nam đã được đưa lên sàn mua bán xe cũ. Đặc biệt chiếc xe này lại sở hữu biển số "độc" của Hải Phòng với 5 chữ số 1 đều thẳng tắp, kèm theo màu phong thủy đá đỏ Ruby. Theo lời người rao bán, chiếc xe đã đi được trên 1 vạn km, tức là còn khá mới so với số năm tồn tại. Và giá trị giao dịch của xe khoảng trên 11 tỷ đồng. Mức giá của mẫu siêu xe sang Rolls-Royce Ghost này được xem là khá rẻ, đặc biệt lại thêm biển số "ngũ quý 1" cực độc. Trong khi với xe mới thuộc dòng Series II EWB hiện có giá tăng thêm trên 20 tỷ đồng so với hồi công bố năm 2014 vì áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt từ 1/7/2016 (giá xe trung bình hiện là khoảng trên 40 tỷ đồng). Xe được trang bị động cơ V12 tăng áp 6,6 lit đi kèm hộp số tự động ZF 8 cấp. Nhờ đó, khả năng hoạt động của Ghost vượt qua cả “anh cả” Phantom với công suất đầu ra đạt 563 mã lực, có thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h dừng ở 4,8 giây và tốc độ tối đa 250 km/h. Lượng nhiên liệu tiêu thụ ước tính khoảng 13,6 lít/100km. Không chỉ sở hữu ngoại thất cải tiến hiện đại và sang trọng, Ghost 2010 còn nổi bật nhờ thiết kế nội thất với chất liệu sang trọng và những tính năng hiện đại. Ngay từ khi mới ra mắt, Ghost 2010 được bán với giá tại thị trường quốc tế là trên 270.000 USD (ước tính hơn 5 tỷ đồng theo tỷ giá thời điểm 2010). Về Việt Nam, giá xe tăng khoảng gấp 3 lần. Video: Xem chi tiết Rolls-Royce Ghost chính hãng giá 41 tỷ đồng.