Đại gia Hà Nội tậu Range Rover Evoque mui trần 3,5 tỷ

Tháng 10/2017, tại triển lãm VIMS tổ chức ở TP HCM, nhà phân phối xe Land Rover chính hãng đã đem đến chiếc xe sang Range Rover Evoque convertible (mui trần) với màu cam độc đáo và là chiếc duy nhất tại Việt Nam. Cùng với đó còn có màu đỏ cũng được nhập về. Dựa trên cơ sở mẫu xe thành công nhất của Range Rover là Evoque. Range Rover Evoque Convertible lược bỏ đi mui kín của chiếc Evoque 3 cửa và thay vào đó là một bộ mui xếp hoàn toàn mới. Ngoài ra, các chi tiết ngoại thất của xe không có nhiều thay đổi so với phiên bản mui cứng từng ra mắt vào năm 2016 tại Việt Nam. Mui xếp của chiếc xe làm bằng vải bạt, được điều khiển tự động. Người lái có thể đóng/mở mui ngay khi xe đang chạy ở tốc độ tối đa 48km/h. Quá trình mở mui mất 21 giây và đóng mui mất 18 giây. Và dù mui ở chế độ đóng hay mở thì cốp sau vẫn đạt dung tích 251 lít. Tuy nhiên do phải gia cường thân xe lại để làm mới một số chi tiết nên trọng lượng của phiên bản này nặng hơn Evoque mui cứng tới 270 kg. Ngoài ra, thể tích khoang hành lý của Evoque Convertible cũng đã bị giảm gần 1/2 so với Evoque thường, chỉ đạt 251 lít thay vì 420 lít. Nội thất của xe không quá khác biệt với bản tiêu chuẩn của Evoque. Nhưng đáng chú ý nhất là tùy chọn hệ thống thông tin giải trí InControl Touch Pro với màn hình cảm ứng 10,2inch (bản tiêu chuẩn chỉ có màn hình 8inch). Đây là mẫu xe đầu tiên của hãng Jaguar Land Rover sở hữu hệ thống này. Ngoài ra trên bản mui trần này, Land Rover còn cho khách hàng tùy chọn hệ thống loa Meridian gồm 12 chiếc công suất 660 watt thay vì 10 loa Meridian công suất 380watt như bản tiêu chuẩn từng được trang bị. Bên cạnh đó, Range Rover Evoque phiên bản mui trần cũng sở hữu hàng loạt các trang bị tiện ích khác như ghế sưởi, wifi hotspot, camera sau hỗ trợ đỗ xe, các kết nối đa phương tiện Android Auto hay Apple CarPlay,… Như bản mui cứng, Evoque Convertible được trang bị động cơ xăng 2.0L, 4 xy-lanh turbocharged cho công suất 240 mã lực và 340 Nm mômen xoắn. Đi kèm với đó là hộp số tự động 9 cấp và tiêu chuẩn hệ dẫn động 4 bánh AWD cho khả năng tăng tốc 0 – 96 km/h trong 7,8 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 180 km/h. Tại thị trường Anh quốc, Evoque bản mui trần có giá từ 45.250 bảng Anh (khoảng 1,35 tỷ đồng). Tuy nhiên khi về đến thị trường ôtô Việt Nam, Range Rover Evoque mui trần mới có giá lên tới 3,486 tỷ đồng. Video: Ngắm SUV hạng sang Range Rover Evoque mui trần.

