Đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ tậu Bugatti 50 tỷ độc nhất Việt Nam

Như vậy, siêu xe Bugatti Veyron độc nhất Việt Nam giờ đây đã có ngoại thất màu trắng, đây là gam màu rất được Chủ tịch Trung Nguyên - Đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ ưa chuộng. Ngoài bộ áo màu trắng, "ông hoàng tốc độ" Bugatti Veyron này còn được độ đèn theo phiên bản Super Sport. Được biết, trước khi có ý định tậu Bugatti Veyron, Chủ tịch Trung Nguyên đã bán bớt đi 2 chiếc siêu xe là Audi R8 V10 Plus, McLaren 650S Spider cũng như cặp đôi xe siêu sang Rolls-Royce Wraith và Ghost. Đây lần đầu tiên doanh nhân Tây Nguyên chịu bán bớt đi số siêu xe và xe siêu sang mình sở hữu. Chiếc Bugatti Veyron này thuộc phiên bản tiêu chuẩn đời 2008 từng thuộc sở hữu của đại gia Minh nhựa. Xe được hãng xe Pháp sản xuất đúng 300 chiếc trên toàn thế giới. Thiết kế của Veyron đơn giản nhưng mang tính khí động học cao, đặc trưng của của hãng siêu xe Bugatti. Bugatti Veyron cũng có nhiều điểm đặc biệt nhất so với những siêu xe đang có mặt tại Việt Nam. Dây chuyền lắp ráp của siêu xe này tại Pháp được phụ trách bởi 25 người và các công đoạn hầu như thực hiện hoàn toàn thủ công. Theo như Bugatti cho biết, thời gian sản xuất một chiếc Veyron mất khoảng 400 giờ, riêng bộ lưới tản nhiệt cũng mất đến 15 giờ gia công. Một chiếc Bugatti Veyron được chia làm 3 phần riêng biệt và ghép với nhau bởi những chiếc bu-lông titan, có giá 100 USD. Loại bu-lông này chỉ sử dụng được một lần, khi tháo ra là không thể sử dụng lại được. Siêu xe được mệnh danh là "ông hoàng tốc độ" này sở hữu bộ lốp Michelin PAX được chế tạo riêng, chiều rộng lốp sau lên tới 14,5 inch (gấp đôi xe bình thường). Chỉ riêng bốn lốp xe đã có giá khoảng 70.000 USD. Ngoài việc sơn lại các chi tiết ngoại thất từ đỏ sang trắng và độ lại đèn pha của bản Super Sport, chiếc Bugatti Veyron mới về tay Đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ không được độ nội thất và động cơ. Khoang lái của xe vẫn mang màu kem như lúc còn thuộc sở hữu của Minh Nhựa. Mặc dù là mẫu siêu xe đỉnh cao được sản xuất giới hạn và có giá hơn 1 triệu USD khi xuất xưởng, tuy nhiên không gian nội thất bên trong xe khá đơn giản. Chiếc Bugatti Veyron độc nhất Việt Nam sở hữu nội thất màu kem sữa kết hợp cũng những chi tiết kim loại mạ chrome sáng bóng. Chiếc Bugatti Veyron độc nhất Việt Nam này cũng chính là siêu xe có số lần lăn bánh trên đường ít nhất tại Việt Nam. Đa phần xe nằm im dưới garage của Minh Nhựa trong 4 năm sở hữu trước khi bán lại cho công ty nhập khẩu tư nhân quận 5 vào tháng 9/2016. Siêu xe Bugatti Veyron được trang bị động cơ 16 xy-lanh xếp hình chữ W, dung tích 8 lít, 64 van, 4 trục cam, 4 bộ tăng áp, sản sinh công suất tối đa 1.001 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.250 Nm. Xe cũng chỉ mất 2,5 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt vận tốc tối đa 407 km/h, Ở tốc độ 402 km/h, siêu xe này sẽ đốt hết bình nhiên liệu 98 lít trong 12 phút. Đây là con số khủng khiếp trên một chiếc siêu xe được ra mắt từ năm 2005. Những thông số ấn tượng về tốc độ của Bugatti Veyron là điều khiến không ít người nổi tiếng trên thế giới sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để sở hữu - chính vì vậy ngoài mức giá siêu đắt để sở hữu nó, ngay cả khi sở hữu và vận hành nó cũng là những khoản chi phí không hề nhỏ. Hiện chưa rõ mức giá bán của chiếc Bugatti Veyron lúc về tay Chủ tịch Trung Nguyên - Đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ là bao nhiêu. Tuy nhiên, theo giới thạo tin đồn đoán giá của siêu xe độc nhất Việt Nam này sẽ không dưới 2,1 triệu USD (tương đương 47,797 tỷ đồng). Dù sở hữu gần 40 siêu xe khác nhau nhưng việc tậu Bugatti Veyron sẽ giúp bộ sưu tập xe của Chủ tịch Trung Nguyên trở nên đẳng cấp hơn rất nhiều. Ngoài Bugatti Veyron, trong năm 2018 này, Đặng Lê Nguyên Vũ còn mua đến 8 chiếc siêu xe bao gồm 2 Lamborghini, 3 Ferrari, Porsche 911 GT3 RS và cặp đôi Audi R8 V10 Plus... Video: Bugatti Veyron độc nhất Việt Nam đọ dáng cùng dàn xe khủng.

