Đại gia chi 500 triệu độ Mercedes GLE siêu sang, chống đạn

Là phiên bản chống đạn của dòng SUV GLE-Class, Mercedes GLE Guard có khả năng bảo vệ ở cấp độ VR4, đồng nghĩa với việc nó có thể chịu được đạn bắt ra từ các loại súng ngắn Magnum .357 hoặc Magnum .44 ở các góc độ khác nhau, cũng như chống lại lựu đạn cầm tay DM51. Vốn không phải là một dòng "xe chơi" nhưng sau khi được một "đại gia" Nga đặt hàng hãng độ Top Car, chiếc GLE Guard đã không chỉ có thể bảo vệ được chủ nhân khỏi các cuộc tấn công mà còn có nội thất siêu sang cùng ngoại thất cực kỳ dữ dằn. Với bản độ này, Top Car đã trang bị cho xe bộ widebody Inferno bằng sợi carbon quen thuộc của hãng, khiến cho ngoại hình của GLE Guard trở nên cực "ngầu". Tuy nhiên do chiếc xe sử dụng mâm kèm lốp đặc biệt để vẫn có thể chạy được khi bị đạn bắn nên hãng độ Nga đã không thay cho xe bộ mâm 23 inch quen thuộc của hãng. Không chỉ dừng lại ở ngoại thất, nội thất của GLE Guard cũng được Top Car chú ý khi bọc lại hoàn toàn trong da cao cấp cùng alcantara trên trần xe, với các đường chỉ khâu tương phản và những chi tiết ốp một trong những loại gỗ cao cấp nhất. Thậm chí các ghế ngồi của chiếc xe cũng đã được chần chỉ với hoa văn đẹp mắt, sang không thua kém chiếc Maybach S500 của Mercedes. Ngay cả các gối tựa đầu trên mỗi ghế của xe cũng đã được may da cầu kỳ như trên bề mặt ghế. Sự cầu kỳ của Top Car còn thể hiện ở từng chi tiết nhỏ nhất trong cabin xe như các nút bấm hay tay kéo mở cửa mạ vàng. Khách hàng cũng có thể đặt hàng nội thất theo ý muốn với những chất liệu hiếm và "điên rồ" nhất như da cá sấu hay vàng 24k. Ngay cả bề mặt sàn khoang hành lý của xe cũng đã được Top Car bọc cẩn thận bằng da và chần chỉ như các ghế ngồi trong cabin. Do là phiên bản chống đạn nên giữa khoang hành lý và hành khách của GLE Guard còn có thêm một vách ngăn bằng kính bảo vệ khác. Hiện chưa rõ vị đại gia Nga bí ẩn đã phải trả bao nhiêu tiền để có thể sở hữu chiếc xe bọc thép Mercedes GLE Guard "độ full" của Top Car. Tuy nhiên xét tới việc gói độ Inferno vốn đã có giá lên tới hơn 20.000 Euro (tương đương gần 500 triệu đồng), chắc chắn giá độ cho phiên bản bọc thép này sẽ đắt hơn do khó thi công hơn.

