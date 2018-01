Đại gia Campuchia tậu Rolls-Royce Phantom 2018 trước đại gia Việt

Chỉ sau 5 tháng ra mắt các khách hàng trên toàn thế giới, thế hệ thứ 8 của dòng xe siêu sang Rolls-Royce Phantom 2018 đã xuất hiện tại Campuchia. Hiện giá rước chiếc Phantom mới này về Campuchia không được tiết lộ. Đây được xem là chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom 2018 đầu tiên tại Campuchia. Như vậy các đại gia tại đây đã nhanh chân hơn đại gia Việt để tậu về chiếc siêu xe sang tiền tỷ của năm 2018. Được biết, tại một số thị trường Đông Nam Á cụ thể là Malaysia chiếc xe siêu sang này có giá bán chưa thuế khoảng 11,8 tỷ đồng. Rolls-Royce mô tả ngoại hình của Phantom 2018 mới là một “Tuyệt tác thiết kế đương đại”. Trên mẫu xe này, lưới tản nhiệt Phantom mới là lần đầu tiên được tích hợp vào phần thân xe bao quanh, tạo hiệu ứng rõ ràng và hiện đại hơn. Phần đầu xe gây ấn tượng ở thiết kế tạo hình của đèn định vị sáng ban ngày và là hệ thống đèn pha Laser tiên tiến nhất. So với Phantom VII, khung sườn không gian của Phantom mới có độ cứng hơn khoảng 30% và nó giúp cải thiện về mức độ tiện nghi vận hành, khả năng cách âm, tiện nghi ghế ngồi, tạo hình ngoại thất và không gian nội thất. Bên cạnh khung sườn không gian hoàn toàn bằng nhôm mới, Phantom thế hệ mới cũng có hệ thống treo mới. Một số thay đổi như cản va trước thiết kế lại, thân vỏ xung quanh được tích hợp thêm cũng mang đến thiết kế gọn gàng và hiện đại. Phía sau Rolls-Royce Phantom 2018 có sự thay, đổi từ đèn hậu, kính chắn gió dốc và được bao quanh bằng đường viền bằng thép không gỉ. Thêm vào đó là đèn hậu như “đá quý” và bộ vành 22 inch đồ sộ.

Tuy nhiên với bất kì chiếc Rolls-Royce nào, điểm đặc biệt cũng như đẳng cấp nhất lại nằm ở bên trong. Thiết kế tổng thể vẫn được lấy từ Phantom thế hệ thứ VII tuy nhiên chất liệu được sử dụng đã bước sang một trang mới, hoàn hảo và tiện nghi nhưng lại đậm cá tính riêng biệt. Trung tâm bảng điều khiển là sự xuất hiện của một màn hình cảm ứng rộng 12,3 inch có khả năng đóng vào tương tự Ghost Series II hay Dawn. Điểm đặc biệt nhất chính là phần đối diện ghế phụ. Khách hàng có thể tùy chọn chất liệu đơn giản nhất là gỗ veneer, vải thanh lịch hoặc thậm chí là lụa. Với những khách hàng yêu thích sự hoang dã với trí tưởng tượng dường như là vô tận, Rolls-Royce hoàn toàn có thể đáp ứng được. Hãng xe Anh quốc có thể đưa vào đó một bức tranh sơn dầu độc đáo; Một bản đồ mạ vàng, in bản đồ DNA của chủ sở hữu dạng 3D; hoặc một bộ hoa hồng hoa hồng làm bằng tay có chất liệu xứ Nymphenberg. Ở những chi tiết khác, Phantom 2018 vẫn giữ lại từ phiên bản tiền nhiệm có chăng chau chuốt, tạo hình bắt mắt và trông hiện đại hơn. Khoang hành khách phía vẫn được ví như một căn phòng làm việc di động. không gian rộng rãi, những tiện nghi hàng đầu như màn hình giải trí, bàn làm việc, ngăn lạnh,… cũng sẽ có mặt. Về sức mạnh, mẫu xe Rolls-Royce Phantom 2018 thế hệ thứ VIII được trang bị khối động cơ V12 5.75L quen thuộc sản sinh công suất tối đa 563 mã lực, mô-men xoắn cực đại 900 Nm. Hộp số tự động 8 cấp. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 – 100 km/h mất 5,3 giây, tốc độ tối đa 250 km/h. Một số công nghệ an toàn nổi bật bao gồm hệ thống camera toàn cảnh, tầm nhìn ban đêm, điều khiển hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm, cảnh báo giao thông, cảnh báo người đi bộ, cảnh báo thay đổi làn đường cũng như màn hình hiển thị head-up độ nét cao cùng nhiều tiện ích khác... Theo ông Peter Schwarzenbauer, Chủ tịch hãng xe Rolls-Royce chia sẻ: Phantom mới là một bước tiến mới về thiết kế, công nghệ kỹ thuật cũng như đẳng cấp tay nghề thủ công và cá tính hóa. BMW Group cam kết đảm bảo cho tương lai của Rolls-Royce Motor Cars và cũng rất tự hào về những thành quả đã gặt hái được cho thương hiệu kể từ khi sở hữu”. Video: Xem chi tiết Rolls-Royce Phantom 2018.

