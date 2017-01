Đại gia Ả Rập “thửa” BMW M3 với màu áo Ferrari

Nằm ở "trung tâm dầu lửa" Trung Đông, tiểu vương quốc Abu Dhabi cũng hội tụ rất nhiều đại gia với "gu" chơi xe độc đáo. Chính vì vậy, đại lý BMW ở Abu Dhabi thường xuyên nhận được những đơn đặt hàng "thửa riêng" các dòng xe BMW theo ý của các đại gia qua chương trình Individual giống như chiếc sedan BMW M3 thể thao này. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, chiếc xe đã gây ấn tượng mạnh bởi màu sơn đỏ tươi mang tên Rosso Corsa. Đây là màu sơn vốn được coi là màu truyền thống của hãng siêu xe Ý. Chính vì vậy, để có thể có được màu sơn Rosso Corsa trên một chiếc M3 chính hãng, chủ xe chỉ có thể đặt hàng thông qua chương trình cá nhân hóa Individual của BMW do chương trình này sẽ cho phép khách hàng đặt màu 100% theo sở thích. Ngoài màu sơn, chiếc xe còn được trang bị sẵn gói thể thao Competition Package với cản trước với các cánh ốp bên dưới, ốp gương, cánh đuôi dạng nẹp bằng sợi carbon, cánh đuôi dạng nẹp phía sau cùng bộ mâm M Alloy 20 inch đặc biệt. Đằng sau bộ mâm là hệ thống phanh thể thao với đĩa bằng gốm-carbon. Không chỉ có bộ phụ kiện chính hãng Competition Package, chiếc M3 này còn sở hữu hệ thống xả từ hãng Akrapovic nổi tiếng. Phần mui xe bằng sợi carbon, cùng với toàn bộ các chi tiết nẹp ốp màu đen cũng khiến cho chiếc BMW M3 "hàng thửa" của đại gia Abu Dhabi này trở nên "ngầu" và thể thao hơn. Ở bên trong nội thất, với gói Competition Package, chiếc xe cũng sở hữu cặp ghế trước thể thao M Sport siêu nhẹ, đỡ lưng người ngồi tốt hơn cùng các dây đai an toàn với 3 dải màu đặc trưng của bộ phận M từ BMW. Để "ton-sur-ton" với nội thất, chiếc M3 đã được chủ nhân đặt hàng với các chi tiết ốp bằng sợi carbon và nội thất viền chỉ đỏ. Ở bên dưới nắp ca--pô, chiếc xe vẫn được trang bị động cơ tăng áp kép 6 xi-lanh thẳng hàng 3.0l như các phiên bản M3 khác, tuy nhiên đã được cải tiến để mạnh hơn 19 mã lực, đạt tổng cộng 444 mã lực. Ngoài ra, BMW còn nâng cấp hệ thống treo M với lò xo, giảm xóc và các thanh ổn định mới cho xe. Với công suất mạnh hơn do có gói Competition Package cùng hộp số ly hợp kép, chiếc siêu sedan M3 đã có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3,8 giây - nhanh tương đương với siêu xe AMG GT S từ "kỳ phùng địch thủ" Mercedes.

Nằm ở "trung tâm dầu lửa" Trung Đông, tiểu vương quốc Abu Dhabi cũng hội tụ rất nhiều đại gia với "gu" chơi xe độc đáo. Chính vì vậy, đại lý BMW ở Abu Dhabi thường xuyên nhận được những đơn đặt hàng "thửa riêng" các dòng xe BMW theo ý của các đại gia qua chương trình Individual giống như chiếc sedan BMW M3 thể thao này. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, chiếc xe đã gây ấn tượng mạnh bởi màu sơn đỏ tươi mang tên Rosso Corsa. Đây là màu sơn vốn được coi là màu truyền thống của hãng siêu xe Ý. Chính vì vậy, để có thể có được màu sơn Rosso Corsa trên một chiếc M3 chính hãng, chủ xe chỉ có thể đặt hàng thông qua chương trình cá nhân hóa Individual của BMW do chương trình này sẽ cho phép khách hàng đặt màu 100% theo sở thích. Ngoài màu sơn, chiếc xe còn được trang bị sẵn gói thể thao Competition Package với cản trước với các cánh ốp bên dưới, ốp gương, cánh đuôi dạng nẹp bằng sợi carbon, cánh đuôi dạng nẹp phía sau cùng bộ mâm M Alloy 20 inch đặc biệt. Đằng sau bộ mâm là hệ thống phanh thể thao với đĩa bằng gốm-carbon. Không chỉ có bộ phụ kiện chính hãng Competition Package, chiếc M3 này còn sở hữu hệ thống xả từ hãng Akrapovic nổi tiếng. Phần mui xe bằng sợi carbon, cùng với toàn bộ các chi tiết nẹp ốp màu đen cũng khiến cho chiếc BMW M3 "hàng thửa" của đại gia Abu Dhabi này trở nên "ngầu" và thể thao hơn. Ở bên trong nội thất, với gói Competition Package, chiếc xe cũng sở hữu cặp ghế trước thể thao M Sport siêu nhẹ, đỡ lưng người ngồi tốt hơn cùng các dây đai an toàn với 3 dải màu đặc trưng của bộ phận M từ BMW. Để "ton-sur-ton" với nội thất, chiếc M3 đã được chủ nhân đặt hàng với các chi tiết ốp bằng sợi carbon và nội thất viền chỉ đỏ. Ở bên dưới nắp ca--pô, chiếc xe vẫn được trang bị động cơ tăng áp kép 6 xi-lanh thẳng hàng 3.0l như các phiên bản M3 khác, tuy nhiên đã được cải tiến để mạnh hơn 19 mã lực, đạt tổng cộng 444 mã lực. Ngoài ra, BMW còn nâng cấp hệ thống treo M với lò xo, giảm xóc và các thanh ổn định mới cho xe. Với công suất mạnh hơn do có gói Competition Package cùng hộp số ly hợp kép, chiếc siêu sedan M3 đã có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3,8 giây - nhanh tương đương với siêu xe AMG GT S từ "kỳ phùng địch thủ" Mercedes.