Continental Supersports 2018 siêu xe nhanh nhất của Bentley

Mẫu siêu xe 4 chỗ mới Bentley Continental Supersports 2018 của hãng xe Anh quốc có thể coi là thế hệ mới của dòng xe này khi mà phiên bản đầu tiên ra mắt từ năm 2009. Mọi thứ với Supersports nằm ở chỗ Bentley đã cải tiến triệt để mọi giải pháp để có thể vươn tới những đỉnh cao nhất về khả năng bứt phá tốc độ, đặc tính lái thể thao kiệt xuất. Bentley Supersports mới cũng cho phép ở 2 phiên bản: Coupe và Convertible. Với động cơ W12 6.0L Twin-turbo đạt công suất 700 mã lực, bản Supersports Coupe có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 336km/h, và khả năng tăng tốc 0-100km/h ở mức 3,5 giây, trong khi 2 chỉ số này của bản Supersports Convertible tương ứng là 330km/h và 3,9 giây. Nếu Supersports Coupe trở thành mẫu xe 4 chỗ nhanh nhất thế giới thì Supersports Convertible cũng trở thành mẫu xe mui trần 4 chỗ nhanh nhất thế giới. Các chỉ số tốc độ và tăng tốc của Bentley Supersports thực sự ấn tượng hơn khi biết rằng chiếc Supersports Coupe có tự trọng tới 2.280kg và bản Supersports Convertible là 2.455kg. Continental Supersports 2018 sử dụng động cơ W12 6.0L nhưng công suất tăng thêm 79 mã lực so với thế hệ trước, lên mức 700 mã lực tại 6.000v/ph và mô-men xoắn cực đại tăng thêm 217Nm, lên mức cực đại 1.017Nm tại vòng tua 2.050-4.500v/ph, hộp số tự động 8 cấp của ZF và vẫn dẫn động 4 bánh AWD với tỉ lệ phân bổ lực kéo 40:60 (trước:sau). Việc tăng đáng kể sức mạnh động cơ là nhờ Bentley đã sử dụng các bộ tăng áp turbocharger thiết kế mới, hiệu suất cao hơn và điều chỉnh lại hệ thống làm mát khí nạp, tăng thêm áp suất nạp. Ngoài ra một vài chi tiết cơ khí trong động cơ cũng mới, tối ưu hơn so với trước đây. Chiếc Supersports mới là mẫu xe nhẹ nhất trong dòng Continental GT hiện thời, và nó cũng nhẹ hơn so với mẫu Supersports thế hệ trước (2009). Tuy nhiên, mẫu xe này được xem là nặng hơn rất nhiều nếu so với những siêu xe thể thao 2 chỗ ngồi có khả năng tốc độ tương đương. Để đạt hiệu quả phanh cho hệ động lực cực kỳ mạnh mẽ này, hãng siêu xe sang Bentley đã trang bị cho Supersports hệ thống phanh carbon gốm, với đĩa phanh có kích cỡ lớn hàng đầu trong phân hạng. Phanh đĩa trước đường kính tới 420mm trong khi đĩa phanh sau đường kính 356mm. Siêu xe Supersports sử dụng bộ mâm đúc hợp kim 21-inch có thiết kế chấu độc đáo, kết hợp với lốp 275/35ZR21 của Pirelli. So với các bản khác dòng Continental GT, bản Supersports được cải tiến triệt để hiệu quả khí động học và nhiều chi tiết lấy cảm hứng từ xe đua Continental GT3-R.

