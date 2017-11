Công nghệ i-Activsense trên Mazda CX-5 mới tại Việt Nam

Theo nhà sản xuất - hãng xe ôtô Mazda cho biết, việc trang bị gói công nghệ i-Activsense trên CX-5 mới sẽ giúp người điều khiển ngăn chặn ở mức tối đa những mối nguy hiểm trong quá trình vận xe như các tai nạn bất ngờ, các loại va chạm và trong một số trường hợp có thể giảm mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Thực chất hệ thống i-Activsense là một gói giải pháp bao gồm nhiều ứng dụng công nghệ an toàn bao gồm lái xe an toàn, hỗ trợ nhận diện nguy hiểm, tránh va chạm/giảm thiệt hại. Một trong những chức năng nổi bật của i-Activsense là Mazda Radar Cruise Control. Hệ thống này sử dụng sóng radar milimet và camera để hỗ trợ quá trình điều khiển giúp người lái kiểm soát hành trình cảnh báo nguy hiểm, kiểm soát làn đường (Lane Departure Warning System) và đèn pha thích ứng với điều khiển tự động (High Beam Control System). Ứng dụng đèn pha thích ứng tự động cho phép xe phát hiện những luồng sáng đến từ nhiều vị trí khác nhau, từ đó tự điều chỉnh đèn pha để có người lái có phương án xử lý phù hợp. Khi điều khiển xe vào ban đêm, ứng dụng này sẽ tự động điều chỉnh để mang đến tầm nhìn tối đa cho người lái. Ngoài ra, công nghệ i-ActivSense còn có chức năng phát hiện và cảnh báo đến người lái, nếu xe đối diện hoặc xe sau ở khoảng cách nguy hiểm có thể gây ra va chạm, hỗ trợ phanh tự động thông minh khi xe chạy ở tốc độ từ 15km/h trở lên và tự động ngưng hoặc giảm tốc nếu có nguy cơ va chạm với xe phía trước khi xe ở tốc độ từ 4-30km/h. Chính vì thế, va chạm sẽ được hạn chế, hoặc nếu xảy va chạm mức độ nghiêm trọng, chấn thương cũng sẽ được giảm thiểu rất nhiều. Bên cạnh đó, công nghệ i-ActivSense cũng sẽ có chức năng kiểm soát khả năng tăng tốc trên các mẫu xe trang bị hộp số tự động giới hạn công suất và cảnh báo người điều khiển trong trường hợp có chướng ngại ở phía trước nhưng tốc độ tăng quá nhiều. i-Activsense là gói giải pháp tiên tiến được hãng chế tạo Nhật Bản nghiên cứu và phát triển dựa trên triết lý an toàn mới của tập toàn Mazda Proactive Safety. Hệ thống này nhằm mục đích giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn bằng cách tối đa hóa phạm vi mà trong đó người lái xe có thể điều khiển xe một cách an toàn. Mazda 6 là một trong những “con át chủ bài” trong chiến lược cạnh tranh của Mazda trên toàn cầu. Xe được trang bị động cơ Skyactiv-G dung tích 2 lít, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp, có khả năng sản sinh công suất lên đến 155 mã lực và mô men xoắn đạt 150lb-ft. Và tại Việt Nam, mẫu xe Mazda CX-5 2018 mới vừa ra mắt cũng đã được trang bị gói công nghệ i-Activsense như mẫu Mazda6 2018. CX-5 là model khá quan trọng đối với Mazda bởi những thế hệ trước đó đã chiếm 25% tổng doanh số toàn cầu của hãng xe này và tại thị trường ôtô Việt Nam, nó cũng luôn đạt doanh số cao nhất dòng xe CUV.

