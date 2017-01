“Con bọ” Volkswagen Beetle Hello Kitty rước dâu tại Sài Gòn

Không giống như những chiếc xe sang từng làm xe đón dâu trước đó, mới đây sự xuất hiện của chiếc xe con bọ Volkswagen Beetle nổi bật với lớp áo ngoại thất hồng mộng mơ Hello Kitty làm xe rước dâu ở Sài Gòn nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Tại Việt Nam, những mẫu xe cổ hay những chiếc xe siêu sang làm xe đón dâu không còn xa lạ, tuy nhiên đối với những chiếc xe mang phong cách "độc, lạ" và cá tính như Volkswagen Beetle thường gây được sự chú ý lớn. Xuất hiện bên cạnh chiếc Volkswagen Beetle khoác dàn áo Hello Kitty là chiếc xế sang Audi A4 mui trần màu trắng tinh khôi. Audi A4 mui xếp với vẻ ngoài sang trọng. Nhưng với phiên bản S-line, nó còn mang đậm chất thể thao. Mặc dù đã xuất hiện từ khá lấu, nhưng chiếc xe sang mang logo 4 vòng tròn luôn gay sự chú ý nhờ tính thời trang, trẻ trung và sành điệu. Mẫu xe mui trần hạng sang nhà Audi sở hữu vô lăng mang phong cách thể thao trẻ trung, nổi bật. Phiên bản S-line tích hợp nút gạt sang số trên vô lăng, trợ lực lái cảm biến theo tốc độ cùng nhiều tính năng hiện đại. Chiếc xe sang Audi A4 mui trần được trang bị khối động cơ 2.0L FSI Turbo, công suất 200 mã lực tại tốc độ động cơ 5.100-6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 280Nm tại 1.800-5.000 vòng/phút. Audi A4 mui trần có thể đạt vận tốc 100 km/h trong 8,2 giây từ vị trí xuất phát, tốc độ tối đa khoảng 230 km/h. Hiện tại mẫu xe này xuất hiện tại Việt Nam khá ít do nhiều điều kiện khác nhau của người chơi. Hiện mẫu xe này có giá bán lên tới 1,6 tỷ đồng. Bên cạnh chiếc xe sang Audi A4 mui trần, tại đám rước dâu này còn xuất hiện bộ đôi môtô pkl Honda CB1000R, mẫu xe này sở hữu khối động cơ 998cc Inline lấy từ CBR1000RR 2007, cho công suất cực đại 125 mã lực tại 10.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 99 Nm tại 7.750 Nm đi kèm hộp số 6 tốc độ. giá bán của xe khoảng 400 triệu đồng.

