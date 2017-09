Có nên mua Honda Cub “nhái” giá 13,6 triệu tại VN?

Ra đời vào năm 2009, Honda Super Cub 110 là phiên bản mới nhất của dòng xe máy Super Cub huyền thoại, với thiết kế khung và thân vỏ hoàn toàn mới, nhưng vẫn có thiết kế lấy cảm hứng từ những chiếc Cub truyền thống. Tuy nhiên do chỉ được bán chủ yếu tại Nhật, mẫu xe này đã bị khá nhiều hãng ít tên tuổi nhái lại kiểu dáng, trong đó có Taya Motor. Taya Motor là thương hiệu xe máy của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tây Á, được thành lập từ năm 2007 tại Việt Nam. Theo phần giới thiệu trên website chính thức cub.com.vn, xe Cub 50 là "một thương hiệu xe gắn máy nhập khẩu và phân phối" bởi Taya. Tuy nhiên trong phần tin tức giới thiệu về chiếc Cub 50 cc của công ty tại thị trường Việt Nam, thương hiệu Taya lại khẳng định rằng mẫu xe Cub của họ là một sản phẩm "Made in Vietnam", với đa số các chi tiết đều do Việt Nam sản xuất, chỉ nhập khẩu một vài chi tiết đặc biệt. Thậm chí, "Theo đại diện công ty XNK Tây Á, xe Taya Cub 81 được chính đội ngũ thiết kế của công ty chắp bút" (trích nguyên văn từ phần giới thiệu về mẫu xe trong một bài viết nằm trên website chính thức của Taya), mặc dù rõ ràng chiếc xe đã "nhái" y hệt kiểu dáng của chiếc xe máy nổi tiếng Thế giới - Super Cub 110 do hãng Honda Nhật Bản sản xuất. Tuy nhiên về chất lượng gia công các chi tiết, chiếc xe này không thể so được với một chiếc Super Cub 110 "hàng thật" của Honda, vốn được một số ít cửa hàng kinh doanh xe nhập khẩu nhập về bán với giá lên tới gần 100 triệu đồng. Ngay cả logo Taya Motor Cub trên mặt nạ trước và nhiều chi tiết của xe cũng bị dán lệch. Các chi tiết trên mẫu xe này như đèn pha, đèn hậu, yên xe... chủ yếu đều được copy lại, y hệt "huyền thoại" Honda Super Cub. Thiết kế phía trên khu vực bảng đồng hồ cũng có kiểu dáng y hệt chiếc xe thật - tuy nhiên, logo Taya đã thay thế cho logo Honda nổi phía trên bảng đồng hồ. Do "copy" từ phiên bản mới nhất của Super Cub nên chiếc Taya Cub 50cc cũng có phuộc ống lồng, thay vì phuộc "giò gà" đặc trưng của các dòng xe Super Cub trước đây. Xe vẫn sử dụng phanh đùm và vành nan hoa. Nếu có ai đó đem chiếc "xe máy Taya Cub 81 được chính đội ngũ thiết kế của công ty này chắp bút" sang thị trường Nhật Bản, chắc chắn tất cả mọi người đều sẽ bị nhầm nó với một chiếc Super Cub 110 của Honda, do thiết kế của 2 mẫu xe này giống nhau tới 99,9%. Thương hiệu Taya tại Việt Nam cũng cho biết khối động cơ 50 cc của xe được liên doanh với một đối tác Hàn Quốc. Động cơ này có bưởng côn phía bên phải y hệt với bưởng của một chiếc Honda Cub từ đời 81 trở đi, vốn đã cực kỳ quen thuộc với người Việt. Trong khi đó, bưởng điện của chiếc xe lại có thiết kế như chiếc Honda Dream, chỉ thay đổi các logo và chữ trên bưởng. Tuy nhiên, nếu soi kỹ vào nước sơn cùng lớp mạ... trên máy sẽ thấy nó chất lượng mang dáng dấp "hàng chợ", kém hơn nhiều so với một chiếc xe Honda Cub Nhật. Ngoài ra, thiết kế tem chữ dán hai bên thân xe cũng có thiết kế y hệt như chiếc Super Cub 110, chỉ khác biệt ở chỗ dòng chữ "Super" trên chữ Cub ở mẫu xe thật đã bị thay bằng tên thương hiệu Taya Motor, đồng thời đuôi ".com.vn" được chèn thêm vào chữ Cub để quảng bá thương hiệu. Chiếc xe chỉ có yên đơn như những chiếc Cub cổ điển, ở phía sau là baga gắn đồ giống như chiếc Honda Super Cub trước đây. Là một phần trong việc tạo nên cảm giác cổ điển của một chiếc Super Cub truyền thống, Honda đã thiết kế đèn hậu và xi-nhan của Super Cub 110 tách rời, gắn trên vè sau xe, chi tiết này cũng được "nhái" chuẩn xác trên Taya Cub. Có nguồn gốc thực sự khiến người tiêu dùng thông minh phải đặt dấu hỏi? Tuy nhiên chiếc Taya Cub vãn được quảng bá rầm rộ và bán với giá dao động từ 13,6 tới 16,2 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Tuy nhiên trên thực tế, sự khác biệt giữa các phiên bản của xe chỉ là màu sắc và tem dán.

