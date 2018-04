Chưa ra mắt Chevrolet Trailblazer đã giảm giá tới 80 triệu đồng

General Việt Nam đã chính thức công bố giá niêm yết và mức giảm cho 3 trong số 4 phiên bản của mẫu xe SUV 7 chỗ nhập khẩu Chevrolet Trailblazer 2018 mới. Riêng giá bán của phiên bản 2.5L VGT 4x4 AT LTZ sẽ được công bố khi mẫu xe về Việt Nam vào tháng 6/2018. Theo đó, các phiên bản của Chevrolet Trailblazer 2018 hoàn toàn mới sẽ được bán ra với các mức giá chính thức như sau; Trailblazer phien bản 2.8L 4x4 AT LTZ: giá 1,075 tỉ đồng. Trailblazer bản 2.5L VGT 4x2 AT LT: giá 898 triệu đồng. Trailblazer bản 2.5L 4x2 MT LT: giá 859 triệu đồng (giá đã bao gồm 10% VAT). Đang chú ý, trng đợt ra mắt lần này - các khách mua xe Trailblazer 2.5L 4x2 MT LT và 2.8L 4x4 AT LTZ trong tháng 5 và 6/2018 được giảm giá tương ứng 50 và 80 triệu đồng xuống 809 triệu đồng và 995 triệu đồng. Riêng phiên bản Chevrolet Trailblazer 2.5L VGT 4x2 AT LT dự kiến ra mắt vào tháng 6 cũng được giảm 30 triệu đồng, xuống 868 triệu đồng. Đây là những mức giá khá hấp dẫn, cạnh tranh mạnh với Toyota Fortuner khi đối thủ có giá cao hơn và hiện không có hàng. Được biết, Trailblazer 2.8L 4x4 AT LTZ sở hữu động cơ Turbo diesel Duramax 2.8L 4 xy-lanh, mức khí thải đạt tiêu chuẩn Euro 4. Đây cũng là động cơ turbo diesel hai cầu duy nhất trên thị trường trong thời điểm hiện tại cho công suất đạt 197 mã lực và mô men xoắn đạt 500 Nm. Cung cấp sức mạnh cho phiên bản 2.5L 4x2 MT LT là động cơ Turbo diesel Duramax 2.5L sản sinh công suất đạt 161 mã lực và mô men xoắn đạt 380 Nm. Ngoài ra, các phiên bản LTZ của dòng xe được trang bị những công nghệ và tính năng an toàn cao cấp như tính năng khởi động từ xa, hệ thống giải trí toàn cầu Chevrolet Mylink thế hệ mới nhất. Những tính năng an toàn tiêu chuẩn khác trên các phiên bản LTZ của Trailblazer mới bao gồm hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS), chống bó cứng phanh (ABS), phân bố lực phanh điện tử (EBD), cân bằng điện tử (ESC), hỗ trợ xuống dốc (HDC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), cảnh báo áp suất lốp (TPMS), hỗ trợ đỗ xe... Với thiết kế nâng cấp, tiện nghi người dùng vượt trội, công nghệ an toàn chủ động thông minh, khả năng vận hành và trải nghiệm lái hàng đầu phân khúc cùng với giá thành cạnh tranh, Trailblazer hứa hẹn sẽ gây chú ý tại phân khúc xe SUV 7 chỗ khi ra mắt tại Việt Nam trong tháng tới. Video: Xem chi tiết Chevrolet Trailblazer phiên bản 2018.

