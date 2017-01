“Chốt giá” 18 triệu, Honda Wave Alpha 2017 có gì mới?

Vào buổi sáng ngày 6/1/2017 tại Hà Nội, phiên bản Honda Wave Alpha 110 mới đã được Honda Việt Nam chính thức ra mắt. Thay thế cho chiếc Wave Alpha 100 cũ, Wave Alpha 110 sẽ là mẫu xe số phổ thông có giá rẻ nhất của Honda tại thị trường Việt. Tính từ khi ra mắt lần đầu tại Việt Nam vào năm 2002, đây là thế hệ Wave Alpha thứ 3. Là một mẫu xe số phổ thông, Honda đã cố gắng hướng thiết kế của Wave Alpha tới nhiều đối tượng người dùng và nhiều hoàn cảnh sử dụng nhất có thể. Chính vì vậy, chiếc xe có kiểu dáng không có sự khác biệt lớn so với phiên bản Wave Alpha 100 cũ, vốn đã được ra mắt cách đây hơn 10 năm vào tháng 7/2006. Trên phiên bản Wave Alpha 110, phần đầu của Wave Alpha 100 đã được Honda "bê nguyên" từ Wave Alpha 100 cũ. Khác biệt dễ nhận ra nhất ở phần đầu xe là mặt nạ mới liền mạch hơn do không còn vị trí bắt vít giỏ xe và khe thoát âm của còi. Dù có động cơ được nâng dung tích dẫn tới tốc độ và gia tốc nhanh hơn nhưng Honda Việt Nam vẫn tiếp tục trang bị cho Wave Alpha 110 phanh đùm ở bánh trước. Giống như trước đây, xe sử dụng vành nan 17 inch và lốp trước 70/90/17 có săm. Ở phía trên bảng đồng hồ, toàn bộ vị trí của các đèn báo lẫn đồng hồ đều không có gì khác biệt so với phiên bản Wave Alpha 100 cũ. Honda đã chỉ thay đổi họa tiết trên mặt đồng hồ của xe. Nằm bên dưới phần đầu là ổ khóa từ 2 cấp độ - một tính năng đã được Honda đem xuống từ các mẫu xe số và xe ga cao cấp hơn cho Wave Alpha. Giống như trước đây, Wave Alpha 110 sở hữu kích thước D x R x C lần lượt 1914, 688 và 1075 mm cùng trục cơ sở dài 1224 mm. Trọng lượng của xe đạt 97 kg. Nhìn từ hai bên, "phom" của phiên bản 110 mới hoàn toàn giống với Wave Alpha 100 cũ. Ngay cả những người yêu xe cũng phải so sánh trực tiếp phiên bản cũ mới có thể phát hiện ra những thay đổi của Wave Alpha 110 mới. Bên cạnh mẫu tem thiết kế mới, dàn vỏ của xe cũng có sự thay đổi nhẹ với vỏ hai bên thân có thêm đường gấp khúc ở khu vực tiếp giáp gần yếm xe. Trong khi đó, yếm của Wave Alpha 110 cũng kéo dài về phía sau hơn so với bản 100 và có một số chi tiết nhỏ khác biệt như nhiều đường gân hơn, các lỗ đóng mở và chỉnh chế hòa khí hai bên hình dáng khác. Đương nhiên, nâng cấp lớn nhất trên mẫu xe mới là thay vì động cơ xi-lanh đơn SOHC 4 số tròn làm mát bằng không khí có dung tích 100 cc, Wave Alpha 110 2017 đã được nâng dung tích lên 110 cc - ngang với các dòng xe số phổ thông khác của Honda hiện nay như Super Dream 110 hay Blade 110. So với phiên bản 100, chiếc xe cũng mạnh hơn 17% và tiết kiệm xăng hơn 10%. Với dung tích được nâng cao, động cơ của Wave Alpha 110 mới có công suất lớn hơn so với phiên bản cũ, đạt 6,12 kW và mô-men xoắn cực đại 8,44 Nm. Theo Honda, chiếc xe có thể đạt tốc độ tối đa 92 km/h thay vì chỉ 87 km/h như phiên bản Wave Alpha 100 đồng thời có thời gian tăng tốc 0-200m được rút ngắn từ 14,4 xuống còn 13,8 giây. Nằm bên dưới yên xe vẫn là bình xăng có dung tích 3,7 lít, ngay phía trên là một hộc chứa đồ nhỏ. Dù không có khả năng chứa nón bảo hiểm nhưng với hộc chứa đồ này, người dùng vẫn có thể dễ dàng cất một số đồ dùng cá nhân như khẩu trang, ví, hộp kính... Nếu nhìn từ phía sau, một lần nữa những thay đổi trên Wave Alpha 110 mới rất nhỏ và khó nhận biết so với bản 100. Trong đó, dễ nhận ra nhất là hộp xích của xe đã được sơn màu đen bóng trùng với lốc máy thay vì màu bạc như trước đây. Ngoài ra, tay xách sau cũng trở nên đầy đặn hơn. Ở phía sau, Wave Alpha 110 cũng có cụm đèn hậu mới so với Wave Alpha 100, sở hữu thiết kế góc cạnh hơn. Tuy nhiên nếu chỉ nhìn lướt qua, cụm đèn hậu của chiếc xe mới cũng rất khó nhận biết so với phiên bản cũ. Ngoài ra, Wave Alpha 110 còn có hệ thống xả mới để giúp xe đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 3, đồng thời có ốp pô mới đẹp mắt hơn. Bánh sau vẫn sử dụng phanh đùm và có lốp cỡ 80/90/17. Honda Wave Alpha 110 mới được bán với 5 màu sắc là trắng, đỏ, xanh ngọc, xanh, trắng và đen với giá đề xuất được Honda Việt Nam công bố là 17,79 triệu đồng. Chiếc xe sẽ được bán ra kể từ ngày 18/1/2017 kèm chế độ bảo hành 3 năm/30.000 km.

