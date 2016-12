Chọn SUV 7 chỗ nào du xuân trong Tết 2017?

Với nhu cầu lựa chọn một chiếc xe ôtô SUV 7 chỗ đa dụng để đi chơi xuân ở tầm giá 1 tỷ đồng, khách hàng có thể lựa chọn Hyundai Santa Fe với giá khởi điểm từ 1,1 tỷ đồng. Giống như những mẫu Hyundai thế hệ mới khác, Santa Fe có thiết kế theo ngôn ngữ Fluidic Sculpture 2.0. Các kích thước DxRxC của Santa Fe lần lượt là 4690 x 1880 x 1680 (mm), khoảng sáng gầm xe 185mm. So với một số đối thủ khác cùng tầm giá, Santa Fe có nhiều "option" hấp dẫn như ghế ngồi bọc da, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ 3, cửa sổ trời toàn cảnh, cốp điện, phanh tay điện tử, màn hình cảm ứng 8 inch tích hợp bản đồ và tính năng định vị theo đường Việt Nam. Các trang bị an toàn của xe gồm ABS, cân bằng điện tử ESC, khởi hành ngang dốc, kiểm soát thân xe chống trượt VSM. Tại Việt Nam, Santa Fe có 2 phiên bản hệ dẫn động dẫn động cầu trước FWD và 4 bánh 4WD, với 2 loại động cơ là xăng Theta II cho công suất 176 mã lực và mô-men xoắn cực đại 231 Nm và Diesel R 2.2 CRDi, eVGT 202 mã lực/441 Nm. Phiên bản Diesel có công nghệ eVGT để khắc phục những nhược điểm cố hữu của máy dầu như rung, ồn và công suất nhỏ hơn. Ở tầm giá 2 tỷ, khách hàng đã có thể lựa chọn một số mẫu xe của các thương hiệu cao cấp, trong đó hãng xe địa hình Anh Land Rover với chiếc Discovery Sport. Được giới thiệu tại thị trường Việt Nam từ tháng 5/2015, Discovery Sport có thiết kế hấp dẫn khá giống dòng Range Rover Evoque, với kích cỡ DxRxC lần lượt là 4.600 x 2.070 x 1.725 (mm), khoảng sáng gầm xe 211mm cho khả năng lội nước 600mm. Không gian xe được thiết kế rất linh hoạt, người dùng có thể dễ dàng gấp hoặc tháo rời hàng ghế phía sau để tăng không gian tối đa khi cần thiết. Đồng thời, Land Rover Discovery Sport 2015 còn sở hữu một cửa sổ trời Panorama, màn hình điều khiển trung tâm 8 inch, định vị vệ tinh, điều khiển giọng nói hiện đại và vô-lăng đa chức năng được tích hợp nhiều công nghệ mới. Discovery Sport được trang bị động cơ 4 xi-lanh tăng áp 2.0 lít 240 mã lực/340 Nm. Sức mạnh được truyền tới 4 bánh thông qua hộp số tự động 9 cấp tiêu chuẩn. Xe được trang bị các công nghệ an toàn như hỗ trợ xuống dốc HDC với bộ điều khiển gas GRC, bộ ổn định thân xe chống lật RSC,... Discovery Sport là sự lựa chọn tốt cho những ai yêu thích thương hiệu xe đến từ nước Anh với mức giá hợp lí. Với một khoản chi phí không phải lo lắng từ 3 tỷ đồng trở lên, một chiếc SUV hạng sang là điều hợp lí cho những chuyến hành trình dài. Trong số đó, Audi Q7 thế hệ hoàn toàn mới được giới thiệu là một sự lựa chọn sáng giá với mức giá từ 3,2 tỷ đồng. Q7 có kích thước rộng rãi, với số đo DxRxC lần lượt là 5052 x 2212 x 1740, chiều dài cơ sở là 2994mm. So với thế hệ trước, chiếc xe trông gọn gàng và sắc sảo hơn nhiều. Với kích thước lớn, Q7 có cabin rộng rãi, hàng ghế sau đủ chỗ cho 3 người lớn ngồi thỏai mái. Về mặt công nghệ, ở tầm giá của mình, Q7 cũng sở hữu nhiều "option" cao cấp như hệ thống thông tin giải trí MMI thế hệ mới, màn hình giải trí cho hàng ghế sau, kết nối smartphone với Google Android Auto và Apple CarPlay. Những công nghệ an toàn của Audi Q7 mới đầy đủ và đã trở thành chuẩn mực: hỗ trợ phanh khẩn cấp, hệ thống chống trượt, cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn,... Q7 được phân phối 2 phiên bản động cơ 3.0L và 2.0L, trong đó phổ biến nhất ở Việt Nam là động cơ 2.0L tăng áp 4 xi-lanh 252 mã lực/370 Nm, đủ mạnh để kéo chiếc xe nặng 2.050 kg vận hành mạnh mẽ trên đường.

