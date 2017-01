Choáng váng xe cổ Porsche 550 RS Spyder giá 135 tỷ

Được sản xuất từ năm 1953 tới 1956, tuy nhiên lịch sử của 550 RS Spyder lại bắt đàu từ năm 1951. Được lấy cảm hứng từ dòng Porsche 356 do chính Ferry Porsche - người sáng lập ra Porsche thiết kế cùng một số mẫu xe đua của tay dua Walter Glockler, Porsche 550 RS Spyder xuất hiện lần đầu tại triển lãm Paris năm 1953. Điểm đặc biệt của 550 RS Spyder đó là chúng cực kỳ linh hoạt, khi chủ nhân có thể đem tới các giải đua sau đó lái chúng một cách bình thường về nhà. Thành công của 550 RS Spyder có được phần lớn là nhờ vào kiểu dáng nhỏ gọn với thân xe cực thấp, có hệ số cản khí động học nhỏ và tổng trọng lượng ướt chỉ 900 kg. Bên cạnh những thành công trên đường đua, 550 Spyder còn nổi tiếng khi là chiếc xe mà diễn viên quá cố James Dean trong bộ phim Rebel Without a Cause đã điều khiển và bị đâm vào ngày 30/9/1955, dẫn tới cái chết của ông. Chiếc 550 Spyder của James Dean có đánh số 130 trên thân, được ông rất ưa thích và đặt biệt danh là "Little Bastard" (thằng khốn bé nhỏ). Được thiết kế để có thể vận hành một cách bình thường trên cả đường đua lẫn đường công cộng, 550 Spyder sở hữu nội thất tối giản khi chỉ có vô-lăng, các đồng hồ chỉ báo, cần số và các bàn đạp. Những ghế ngồi của xe là loại ghế đua "siêu tối giản. Một tấm thảm mỏng được lót ở bên dưới sàn xe. Cung cấp sức mạnh cho siêu xe 550 Spyder là khối động cơ 4 xi-lanh nằm ngang nạp khí tự nhiên với dung tích 1.5l, có công suất tối đa 110 PS đặt giữa thân xe, kết hợp với hộp số sàn 4 cấp và hệ dẫn đọng cầu sau. Cùng với trọng lượng siêu nhẹ, chiếc xe có khả năng tăng tốc cực tốt và tốc độ tối đa khoảng 220 km/h - một con số khá lớn vào thập niên 50. Với số lượng sản xuất ít ỏi và mang giá trị tinh thần cao, những chiếc 550 Spyder nguyên bản hiện tại thường xuất hiện tại các cuộc đấu giá với mức giá có thể lên tới 2 - 3 triệu USD. Hoàn toàn nguyên bản và chưa từng qua phục chế, chiếc 550 RS Spyder xuất hiện trong bài viết này đã được nhà đấu giá RM Sotheby's bán với giá kỷ lục là 6 triệu USD (tương đương 135,135 tỷ đồng).

Được sản xuất từ năm 1953 tới 1956, tuy nhiên lịch sử của 550 RS Spyder lại bắt đàu từ năm 1951. Được lấy cảm hứng từ dòng Porsche 356 do chính Ferry Porsche - người sáng lập ra Porsche thiết kế cùng một số mẫu xe đua của tay dua Walter Glockler, Porsche 550 RS Spyder xuất hiện lần đầu tại triển lãm Paris năm 1953. Điểm đặc biệt của 550 RS Spyder đó là chúng cực kỳ linh hoạt, khi chủ nhân có thể đem tới các giải đua sau đó lái chúng một cách bình thường về nhà. Thành công của 550 RS Spyder có được phần lớn là nhờ vào kiểu dáng nhỏ gọn với thân xe cực thấp, có hệ số cản khí động học nhỏ và tổng trọng lượng ướt chỉ 900 kg. Bên cạnh những thành công trên đường đua, 550 Spyder còn nổi tiếng khi là chiếc xe mà diễn viên quá cố James Dean trong bộ phim Rebel Without a Cause đã điều khiển và bị đâm vào ngày 30/9/1955, dẫn tới cái chết của ông. Chiếc 550 Spyder của James Dean có đánh số 130 trên thân, được ông rất ưa thích và đặt biệt danh là "Little Bastard" (thằng khốn bé nhỏ). Được thiết kế để có thể vận hành một cách bình thường trên cả đường đua lẫn đường công cộng, 550 Spyder sở hữu nội thất tối giản khi chỉ có vô-lăng, các đồng hồ chỉ báo, cần số và các bàn đạp. Những ghế ngồi của xe là loại ghế đua "siêu tối giản. Một tấm thảm mỏng được lót ở bên dưới sàn xe. Cung cấp sức mạnh cho siêu xe 550 Spyder là khối động cơ 4 xi-lanh nằm ngang nạp khí tự nhiên với dung tích 1.5l, có công suất tối đa 110 PS đặt giữa thân xe, kết hợp với hộp số sàn 4 cấp và hệ dẫn đọng cầu sau. Cùng với trọng lượng siêu nhẹ, chiếc xe có khả năng tăng tốc cực tốt và tốc độ tối đa khoảng 220 km/h - một con số khá lớn vào thập niên 50. Với số lượng sản xuất ít ỏi và mang giá trị tinh thần cao, những chiếc 550 Spyder nguyên bản hiện tại thường xuất hiện tại các cuộc đấu giá với mức giá có thể lên tới 2 - 3 triệu USD. Hoàn toàn nguyên bản và chưa từng qua phục chế, chiếc 550 RS Spyder xuất hiện trong bài viết này đã được nhà đấu giá RM Sotheby's bán với giá kỷ lục là 6 triệu USD (tương đương 135,135 tỷ đồng).