Chi tiết xe Toyota Avanza 7 chỗ giá chỉ 484 triệu đồng

Xe Toyota Avanza 2018 là mẫu MPV cỡ nhỏ với 7 chỗ ngồi của nhà sản xuất ôtô Nhật Bản, nó được thiết kế và phát triển bởi công ty Daihatsu (công ty con của Toyota). Mới đây, phiên bản giá rẻ trang bị mới có tên 1.5X của dòng Avanza đã chính thức ra mắt tại thị trường Malaysia. Toyota Avanza 1.5X 2018 được định vị là mẫu xe MPV 7 chỗ giá rẻ, nó sẽ nằm dưới phân khúc hai mẫu xe quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam là Toyota Innova và Toyota Alphard. Xe sở hữu thiết kế tổng thể Dài x Rộng x Cao lần lượt 4.190 mm, rộng 1.660 mm và cao 1.695 mm. Bên ngoài, Toyota Avanza mới mang thiết kế mang hơi hướng dòng SUV và được bổ sung nẹp nhựa màu đen, bao quanh đầu xe, hốc bánh đến sườn và đuôi xe. Trong khi đó, chi tiết màu bạc bên dưới cản va trước/sau lại khiến nhiều người liên tưởng đến tấm ốp gầm đặc trưng của SUV. Cũng như các thành viên khác trong gia đình Toyota, Avanza mới được hãng sử dụng ngôn ngữ thiết kế Keen Look, xe ấn tượng với cụm lưới tản nhiệt kích thước lớn, thiết kế to bản mạ cờ-rôm. Hai cụm đèn sương mù dạng tròn nối liền với phần cản trước của xe tạo cảm giác liền mạch. Ở phía sau là cụm đèn hậu dạng chữ L cụp quay ngược, cánh gió lớn nhô cao trên nắp ca-pô sau cùng ống-xả viền bao bọc bằng kim loại sáng. Cản sau của xe được trang bị thêm ốp nhựa màu đen cùng với đèn báo... Mâm xe hợp kim kích cỡ 16 inch dạng đa chấu, thân xe với các đường nét vuốt nhẹ nhàng khiến chiếc xe MPV 7 chỗ này trở lên mềm mại hơn. Trên phiên bản mới nó còn được thiết kế thêm đề can mới dạng chữ X bắt mắt. Là mẫu MPV giá rẻ nên khoang nội thất của Toyota Avanza chỉ được trang bị những tiện nghi “đủ dùng”: vô-lăng ba chấu tích hợp các nút bấm, Bảng điều khiển trung tâm với hệ thống thông tin giải trí 2-DIN đi kèm màn hình cảm ứng 7 inch, kết nối Bluetooth và điện thoại thông minh. Hai hàng ghế phía sau chiếc xe cũng đều có khả năng gập lưng 50/50. Khoang hành lý của xe có dung tích 128 lít, tuy nhiên nếu gập hai hàng ghế sau, không gian hành lý lên đến 1424 lít. Trang bị an toàn gồm: chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD và 2 túi khí... Ở khả năng vận hành, Avanza được trang bị 2 loại động cơ, gồm động cơ xăng 1.3 lít có công suất tối đa 99 mã lực và mô-men xoắn cực đại 123 Nm và động cơ xăng 1.5 lít với công suất 107 mã lực và 140 Nm. Cả hai động cơ kết hợp với hộp số sàn 5 cấp tiêu chuẩn hoặc hộp số tự động 4 cấp tùy chọn, đi kèm hệ dẫn động cầu sau. Tại thị trường Malaysia, mẫu xe Toyota Avanza 1.5X 2018 đang được bán với giá khởi điểm 82.700 RM (tương đương 484 triệu đồng). Trong khi đó, những bản còn lại của Toyota Avanza tại Malaysia có giá dao động từ 68.330 - 80.810 RM (tương đương 400 - 473 triệu đồng). Toyota Avanza cũng từng ra mắt thị trường ôtô Việt tại triển lãm VMS 2017, hiện giá bán của mẫu xe MPV Toyota giá rẻ này vẫn chưa được hãng xe ôtô Toyota tiết lộ đến người tiêu dùng do nhiều điều kiện liên quan đến nghị định 116. Tuy nhiên, nhiều khả năng mẫu xe này cũng sẽ được bán ra tại Việt Nam ngay trong năm nay. Video: Chi tiết xe MPV 7 chỗ Toyota Avanza mới tại Việt Nam.

