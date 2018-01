Chi tiết xe sang Volvo V90 2018 “hàng độc” tại Việt Nam

Mẫu xe sang Volvo V90 ra mắt thế giới lần đầu vào năm 2016. Về cơ bản, Cross Country bản mới là một biến thể nâng cấp từ mẫu xe V90 với sự khác biệt tập trung khả năng vượt địa hình. Xe nhập chính hãng về Việt Nam. Giá bán chưa được công bố. Phần đầu xe mang đặc trưng của dòng 90-Series của hãng Volvo, với đèn pha LED hình búa Thor và lưới tản nhiệt gồm các thanh dọc và logo ở chính giữa. So với V90, bản Cross Country nâng chiều cao gầm thêm 65 mm, đạt 210 mm. Góc thoát trước và sau đều được tăng thêm để di chuyển địa hình gồ ghề tốt hơn. Tờ Business Insider từng nhận định V90 Cross Country là chiếc wagon đẹp nhất Volvo từng sản xuất. Mẫu xe này ốp nhựa đen xuyên suốt từ cản trước, chạy dọc theo vòm bánh xe, nẹp hông đến cản sau. Chiều dài của xe đạt 4.938 mm, chiều rộng 2.019 mm vào chiều cao 1.542 mm. Xe trang bị bộ mâm 5 chấu kép, kích thước 19 inch. Công nghệ bổ sung bao gồm hỗ trợ đổ dốc (HDC) và chế độ lái Rough Road bên cạnh những mode sẵn có gồm Eco, Comfort, Dynamic, Individual. Cũng giống như chiếc V90, bản Cross Country trang bị hệ thống treo khí nén phía sau tích hợp khả năng giảm xóc thích ứng. Hệ thống dẫn động 4 bánh do BorgWarner là tiêu chuẩn. Khi chuyển thông thường, xe truyền động 2 bánh trước, nhưng vào tình huống cần thiết, hệ thống sẽ chia 50% mô-men xoắn cho 2 bánh sau. Chiếc Volvo V90 Cross Country tại Việt Nam thuộc phiên bản T6, tương ứng với động cơ siêu nạp 4 xy-lanh, dung tích 2,0 lít, cho công suất 320 mã lực tại 5.700 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 400 Nm tại 2.200-5.400 vòng/phút. Kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,3 giây. Nội thất của xe không khác gì so với S90 tại Việt Nam. Vẫn là vô-lăng 3 chấu tích hợp các nút điều chỉnh nhanh. Mọi tính năng ở bảng điều khiển trung tâm gói gọn vào một màn hình cảm ứng 9 inch, tích hợp kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Dàn âm thanh giải trí có đến 19 loa do Bowers & Wilkins sản xuất. Khu vực điều khiển dưới tối giản, chỉ có cần số, nút khởi động, thay đổi chế độ lái, phanh tay điện tử và chức năng chống trôi xe. Hệ thống điều hòa cho hàng ghế sau điều khiển cảm ứng. Volvo xưa nay nổi tiếng là hãng xe an toàn, nên V90 Cross Country không thể thiếu những tính năng như Volvo’s Pilot Assist, hỗ trợ đỗ xe, phanh tự động… Hàng ghế sau rộng rãi với tựa tay chính giữa. Do là mẫu wagon nên V90 Cross Country có dung tích khoang hành lý 560 lít, và có thể mở rộng lên đến 1.525 lít khi gập hàng ghế thứ 2 .

