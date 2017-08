Chi tiết xe sang Rolls-Royce Dawn giá 40 tỷ tại Sài Gòn

Còn nhớ vào ngày 22/7/2016, hình ảnh về chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Dawn mui trần đầu tiên về Việt Nam xuất hiện ở Hải Phòng từng gây xôn xao trong giới mê xe trên cả nước. Tại thời điểm đó, một đại lý kinh doanh ôtô tại Việt Nam đã báo giá 33,4 tỷ đồng cho mẫu mui trần siêu sang này. Mới đây, một showroom xe sang tại Sài Gòn đã trưng bày siêu phẩm đặc biệt này và nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Theo như một số nguồn tin từ giới thạo xe trong nước, chiếc Rolls-Royce Dawn này hiện đang được rao bán với giá gần 40 tỷ đồng. Như vậy, so với giá bán tại thời điểm về nước thì hiện giá chiếc xe tăng thêm gần 6,6 tỷ đồng (có thể là do ảnh hưởng từ chính sách thuế mới). Ở một số thị trường khác trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan hay Malaysia, Rolls-Royce Dawn có giá bán khoảng 1 triệu USD. Trong khi đó, tại buổi ra mắt chính thức tới các khách hàng trên thế giới tại triển lãm Frankfurt hồi tháng 9/2015, xe có giá bán 400.000 USD. Thiết kế của mui trần Rolls-Royce Dawn được phát triển trên nền tảng của cả Ghost và Wraith, gây ấn tượng bởi thiết kế bên ngoài thanh lịch nhưng vẫn mang những đường nét kinh điển của một chiếc Rolls-Royce. Phần đầu và đuôi xe của Dawn giống Ghost hơn là Wraith, nhất là đi vào chi tiết như đèn pha và đèn hậu. Cụm lưới tản nhiệt hình thang làm từ hợp kim sáng, dải đèn LED định vị tương tự như trên Wraith hay Ghost Series II, cửa mở ngược tương tự Wraith, cụm đèn hậu tích hợp viền kim loại. Hai bên sườn của mẫu siêu xe hạng sang này có sự xuất hiện của đường Coachline được vẽ bằng tay bởi nghệ nhân Mark Court, đây chính là điểm đặc biệt trên những chiếc Rolls-Royce. Bộ mâm đa chấu cùng logo hai chữ R lồng ghép vào nhau đặc trưng của hãng. Nội thất bên trong chiếc Dawn độc nhất Việt Nam được bọc da cao cấp màu cam sáng cực kì nổi bật. Nắp khoang chứa mui phía sau được ốp gỗ với những đường vân tuyệt đẹp, loại gỗ này cũng được sử dụng để ốp khá nhiều trong khoang ca-bin đặc biệt là bảng tap-lô và thành cửa. Hệ thống loa được lắp trên thành ghế và bao quanh phía sau hàng ghế thứ 2. Cũng giống như đa số những chiếc siêu xe sang Rolls-Royce khác, mui trần Dawn cũng được trang bị một đồng hồ kim gắn dòng chữ Dawn đầy "sang chảnh" bên trong đặt nổi bật tại trung tâm tap-lô. Vô-lăng là loại 3 chấu bọc da, ghế ngồi chỉnh điện. Hệ thống khởi động động cơ bằng nút bấm, phanh tay điện tử đặt ngay trên nút khởi động. Chính giữa bảng tap-pô là một màn hình cảm ứng tích hợp hệ thống thông tin giải trí đặc biệt là camera 360 độ Rolls-Royce Dawn sở hữu kích thước 5.285mm dài, 1.947mm rộng, 1.502mm cao, cùng chiều dài cơ sở 3.112mm, trọng lượng không tải 2.560kg (nặng hơn Wraith khoảng 200kg do hệ thống mui phức tạp). Rolls-Royce trang bị cho Dawn động cơ V12 6.6L Twin-Turbo công suất 563 mã lực tại 5.250v/ph và mô-men xoắn cực đại 780Nm tại 1.500v/ph, hộp số tự động 8 cấp của ZF. Với tự trọng 2.560kg, Dawn mất 4,9 giây để tăng tốc 0-100km/h, tốc độ tối đa 250km/h. Ngoài ra còn có hộp số 8 cấp ZF tích hợp chức năng bổ trợ vệ tinh cung được trang bị trên xe, trên thực tế công nghệ này đã được triển khai đầu tiên trên "người anh em" Wraith. Hộp số sử dụng dữ liệu GPS để tiên liệu và phản ứng với điều kiện mặt đường sắp đi tới.

