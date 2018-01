Chi tiết xe sang "giá mềm" Lexus LS 2019 vừa ra mắt

Thương hiệu Lexus vừa chính thức trình làng mẫu xe sang Lexus LS 2019 mới tại Mỹ với mức giá từ 75.995 USD (bao gồm 995 USD phí vận chuyển), rẻ hơn 3.820 USD so với model trục cơ sở kéo dài hiện tại. Trong khi đó, bản LS 500h hybrid được bán với giá từ 80.505 USD. Lễ ra mắt của chiếc sedan hạng sang hàng đầu mới của thương hiệu xe Lexus sẽ đi cùng với một chiến dịch quảng cáo mới diễn ra xuyên suốt sự kiện Super Bowl 2018 - giải bóng bầu dục rất được quan tâm tại Mỹ, sẽ diễn ra vào đầu tháng 2/2018 tới đây. Ông Jeff Bracken, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của Tập đoàn Lexus cho biết: "Lexus LS là một trong những chiếc xe quan trọng nhất trong lịch sử của thương hiệu, vì vậy chúng tôi cần sử dụng một sân khấu giống như Super Bowl để giới thiệu LS tới các khách hàng của mình." Hiện tại, LS là dòng xe cao cấp nhất của Lexus. Ra mắt lần đầu vào năm 1989, LS cũng là mẫu xe đánh dấu sự xuất hiện của thương hiệu Lexus và "đối đầu" với các đối thủ Đức như Mercedes S-Class, Audi A8 hay BMW 7 Series. Tuy nhiên với thế hệ LS mới nhất, Lexus đặt tham vọng lớn là "vượt mặt" những đối thủ này. LS mới được thiết kế mang đậm chất Nhật Bản, khiến nó trở nên khác biệt, độc đáo và hiện đại hơn mọi dòng sedan cao cấp hạng F khác trên thị trường. Xe được phát triển từ nền tảng khung gầm GA-L, giống như mẫu coupe LC 500 và là hiện thân cho những công nghệ tiên tiến nhất.Lexus LS 2019 mới được trang bị động cơ 3.5 lít V6 turbo mới sản sinh đạt công suất 416 mã lực và mô-men xoắn 599 Nm, cao hơn 30 mã lực và 101 Nm so với động cơ V8 hút khí tự nhiên trên thế hệ tiền nhiệm. Biến thể LS500h (hybrid) sử dụng hệ thống plug-in hybrid Multistage Hybrid System xuất hiện trên chiếc LC500h Coupe, kết hợp giữa động cơ V6 3.5 lít chu kỳ Atkinson và hai động cơ điện để cung cấp tổng công suất lên đến 354 mã lực. LS 2019 sẽ được trang bị hệ thống an toàn Safety System+ tiêu chuẩn gồm: Hệ thống cảnh báo trước va chạm với chức năng phát hiện khách bộ hành, đèn pha thông minh, cảnh báo chuyển làn đường, kiểm soát hành trình bằng ra-đa ở tất cả dải tốc độ cùng hỗ trợ giữ làn đường... Video: Chi tiết xe sang "giá mềm" Lexus LS 2019.

