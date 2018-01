Chi tiết xe sang BMW 320i giá chỉ 499 triệu tại Hà Nội

Chiếc xe sang BMW 320i cũ đời 2009 hiện đang được chủ nhân rao bán tại Hà Nội thuộc phiên bản nâng cấp với một số thay đổi nhỏ so với thế hệ trước đó. Thời điểm 2009, xe được Euro Auto phân phối chính hãng với giá khoảng 60.000 USD (khoảng hơn 1,3 tỷ đồng). Phiên bản nâng cấp của mẫu xe này có thiết kế thể thao, hiện đại hơn thế hệ trước đó. Nắp ca-pô có sự xuất hiện của những đường gân dập nổi, lưới tản nhiệt kép đặc trưng được làn đẹp mắt hơn. Hốc hút gió phía dưới cỡ lớn, bên cạnh là 2 khe gió nhỏ khác đi kèm đèn sương mù. Mâm trang bị cho BMW 320i là loại 5 chấu kép làm từ hợp kim, đèn hậu được nâng cấp lên với công nghệ LED, hệ thống ống xả đơn đặt bên trái. Mặc dù đã được sản xuất cách đây gần 10 năm, nhưng chiếc 320i này đã được hãng xe hơi BMW trang bị cho một số công nghệ hiện đại mà nhiều mẫu xe bình dân mới ở thời điểm này vẫn còn phải mơ ước. Bên trong xe, nội thất được bọc da cao cấp. Hệ thống ghế lái và ghế phụ đều có khả năng chỉnh điện nhiều hướng, táp-lô ốp kim loại, vô-lăng 3 chấu tích hợp nhiều phím chức năng đa phương tiện và hỗ trợ người lái. hiếc BMW 320i này còn sở hữu cửa sổ trời chỉnh điện, cần số bọc da. Thời điểm 2009, đây chính là lọai xe đầu tiên của BMW được giới thiệu tại Việt Nam có hệ thống định vị toàn cầu BMW tích hợp bản đồ Việt Nam (BMW Portable Navigation System Plus). Hệ thống Portable Navigation System Plus được trang bị giao diện màn hình cảm ứng, tích hợp bluetooth với chức năng trò chuyện rảnh tay. Tuy nhiên, chiếc BMW trong bài viết không được trang bị tùy chọn trên. Khoang sau của xe được trang bị cửa gió điều hòa riêng biệt.Phiên bản BMW 320i đời 2009 được hãng xe sang Đức trang bị khối động cơ 4 xy-lanh phun nhiên liệu trực tiếp, dung tích 1.995cc, sản sinh công suất tối đa 170 mã lực, mô-men xoắn cực đại 210Nm, tăng tốc từ 0 – 100km trong 8,2 giây, tốc độ tối đa 226 km/h. Trên thị trường xe cũ hiện hiện nay, BMW 320i sản xuất năm 2009 thường được các chủ xe rao bán lại với giá từ 450 – 550 triệu đồng. Chiếc BMW 320i được nhắc đến trong bài nằm trong nhóm số đông khi đăng bán lại với giá 499 triệu đồng. Mức giá này xấp xỉ với một chiếc Toyota Vios bản số sàn 1.5E (513 triệu đồng). Tại thị trường Việt Nam hiện nay, sau khi về tay tập đoàn Thaco, giá bán của một số mẫu xe BMW giảm khá mạnh trong đó có mẫu 320i. Khi được Euro Auto phân phối, BMW 320i có giá từ 1,525 – 1,6 tỷ đồng, tuy nhiên hiện tại, giá xe chỉ còn 1,319 – 1,509 tỷ đồng, giảm tới 221 triệu đồng. Video: Chi tiết xe sang BMW 3-series phiên bản 2019.

