Chi tiết xe máy Modenas Kriss MR2 giá 21 triệu đồng

Modenas là hãng xe máy được thành lập bởi Chính phủ Malaysia nhằm tạo ra những mẫu xe phân khối nhỏ dưới 200 cc với giá rẻ. Vào năm 1996, dòng xe đầu tiên của hãng là Modenas Kriss đã chính thức được ra mắt và mới đây, phiên bản mới nhất của chiếc xe máy Modenas Kriss MR2 vừa được ra mắt tại Malaysia. Vào khoảng cuối thập niên 90, Modenas Kriss đã từng được lắp ráp và bán tại Việt Nam theo dạng CKD. Tuy nhiên do thương hiệu lạ nên hãng xe này đã không được người Việt ưa chuộng. Mặc dù vậy, chất lượng của những chiếc Modenas Kriss cũng không hề thua kém những hãng xe Nhật khác. Chiếc Kriss MR2 mới nhất được hãng nhắm tới các phiên bản 110 cc của dòng xe Honda Wave, vốn được coi là mẫu xe số phổ thông thành công nhất hiện nay. Hướng vào đối thủ tới từ Honda, Kriss MR2 cũng có thiết kế theo phong cách khá giống các dòng xe số phổ thông khác hiện nay. Phần đầu xe gồm có một đèn pha lớn, bên dưới là cặp đèn demi kèm xi-nhan sắc sảo hơn được đặt ở mặt nạ trước. Phuộc trước của xe có dạng ống lồng telescopic điển hình. Cũng giống nhiều mẫu xe số khác, Modenas đã trang bị cho Kriss MR2 phanh đĩa phía trước với heo 1 piston và phanh đùm phía sau. Xe có cặp mâm 5 cánh kép khá đẹp mắt và thể thao, đi kèm đĩa phanh trước hình răng cưa. Bảng đồng hồ của Kriss MR2 có thiết kế cực kỳ tối giản với đồng hồ báo tốc độ và báo xăng. Ngoài một số đèn báo như xi-nhan, pha và số "mo", chiếc xe hoàn toàn không có đèn báo số như những dòng xe số khác hiện tại. Dù được coi là đối thủ Honda Wave 110 nhưng trên thực tế, động cơ của Modena Kriss MR2 lại sử dụng thiết kế từ chính đối thủ lớn nhất của mình. Xe sở hữu cục máy 1 xi-lanh SOHC 2 van làm mát bằng không khí với chế hòa khí và 4 cấp số, cho công suất tối đa 8,3 mã lực và mô-men xoắn cực đại 8,2 Nm. Ngay cả bưởng máy của Kriss MR2 cũng có hình dáng rất giống Wave RSX hay Wave Alpha 110. Xe có chiều cao yên khá thấp là 760 mm tính từ mặt đất và trọng lượng chỉ 94,5 kg. Nằm ở bên dưới yên xe là bình xăng với thể tích 4,5 lít, bên dưới là một hộc chứa đồ rộng 6,6 lít. Hộc chứa đồ này có thể chứa vừa một mũ bảo hiểm nửa đầu cùng vài vật dụng cá nhân nhỏ khác như ví, hộp kính... Cũng giống như những dòng xe phân khối nhỏ khác tại Malaysia, do quy định trong luật của nước này nên xi-nhan của Kriss 110 được gắn ở pát chắn bùn trên xe. Nằm phía trên là cụm đèn hậu không có điểm đặc biệt nào. Tại thị trường Malaysia, giá bán cho Modenas Kriss MR2 là 4123 Ringgit (tương đương 21 triệu đồng). Như vậy, chiếc xe chỉ rẻ hơn một chút so với phiên bản Wave Alpha phanh đùm 2 bánh, niềng căm tại thị trường này, hiện có giá 4535,74 Ringgit (tương đương 23,2 triệu).

