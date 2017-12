Chi tiết "xế hộp" Suzuki XBee giá chỉ hơn 300 triệu đồng

Tại triển lãm Tokyo Motor Show 2017, Suzuki từng trưng bày bộ ba mẫu xe ý tưởng X-Bee với thiết kế trẻ trung, dựa trên mẫu crossover hạng A Hustler đang được hãng bán ở Nhật Bản. Tới nay, mẫu xe Suzuki XBee 2018 đã được chính thức tại thị trường quê nhà, với cấu hình gần như y hệt so với những phiên bản concept cách đây 2 tháng. Theo thương hiệu ôtô Suzuki cho biết, chiếc xe sẽ kết hợp cabin rộng rãi, tiện dụng tương tự các mẫu xe wagon với cảm giác lái vui nhộn của SUV. So với Hustler, XBee sở hữu thiết kế thân xe vuông vức tương tự, nhưng có phần đầu, đuôi và một số chi tiết với kiểu dáng khác biệt. Nằm trong phân khúc xe hạng A cỡ nhỏ, XBee chỉ có chiều dài 3.670mm, rộng 1.670mm, cao 1.705mm và trục cơ sở 2.435mm. Ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu đa dụng như những chiếc SUV và Crossover nhưng nhỏ gọn và dễ di chuyển trong thành phố như những chiếc hatchback. Ở bên trong cabin, mẫu xe cỡ nhỏ Suzuki XBee có bảng táp-lô với cách bố trí các chi tiết như Hustler, nhưng được thiết kế với những khối nổi mạnh mẽ hơn. Khu vực bảng điều khiển trung tâm của xe được sơn ánh bạc tạo cảm giác như tiện liền khối kim loại, nằm phía trên là hệ thống thông tin giải trí với các tính năng kết nối hiện đại. Với kích thước nhỏ bé, XBee chỉ đủ vị trí cho 4 người lớn ngồi bên trong. Tuy nhiên, nội thất của xe được thiết kế với khả năng sắp xếp linh hoạt. Hàng ghế sau trên mẫu xe XBee mới còn có khả năng gập 50/50 phẳng xuống sàn, trong khi khoang hành lý của chiếc xe cũng khá tiện dụng, khi không chỉ có hộc ẩn bên dưới sàn mà còn được trang bị ổ điện ở bên cạnh. Về trang bị an toàn, mẫu xe này được Suzuki lắp hệ thống camera 360 độ, hệ thống phanh 2 cảm biến DSBS, hệ thống phanh dự phòng… Những trang bị này theo hãng này công bố thì đây là lần đầu tiên, các trang bị trên được trang bị cho một chiếc xe họ từng sản xuất. Tương tự như bản concept, XBee sẽ được trang bị động cơ xăng K10C 1.0l DOHC 3 xi-lanh 12 van DualJet với hệ thống van biến thiên VVT, kết hợp cùng mô-tơ điện "trợ lực" để tạo thành hệ thống hybrid "hạng nhẹ" (mild hybrid). Kết hợp với động cơ này là hộp số tự động 6 cấp. Tuy nhiên khác với những mẫu xe cỡ nhỏ khác trên Thế giới, XBee còn có thêm tùy chọn hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian thay vì chỉ dẫn động cầu trước. Tại Nhật, XBee được bán với giá khởi điểm 1,7658 triệu Yen (tương đương 355 triệu đồng) cho phiên bản rẻ nhất và đạt tới 2,145 triệu Yen (tương đương 431 triệu đồng) cho bản cao cấp nhất. Video: Chi tiết "xế hộp" Suzuki XBee mới.

Tại triển lãm Tokyo Motor Show 2017, Suzuki từng trưng bày bộ ba mẫu xe ý tưởng X-Bee với thiết kế trẻ trung, dựa trên mẫu crossover hạng A Hustler đang được hãng bán ở Nhật Bản. Tới nay, mẫu xe Suzuki XBee 2018 đã được chính thức tại thị trường quê nhà, với cấu hình gần như y hệt so với những phiên bản concept cách đây 2 tháng. Theo thương hiệu ôtô Suzuki cho biết, chiếc xe sẽ kết hợp cabin rộng rãi, tiện dụng tương tự các mẫu xe wagon với cảm giác lái vui nhộn của SUV. So với Hustler, XBee sở hữu thiết kế thân xe vuông vức tương tự, nhưng có phần đầu, đuôi và một số chi tiết với kiểu dáng khác biệt. Nằm trong phân khúc xe hạng A cỡ nhỏ, XBee chỉ có chiều dài 3.670mm, rộng 1.670mm, cao 1.705mm và trục cơ sở 2.435mm. Ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu đa dụng như những chiếc SUV và Crossover nhưng nhỏ gọn và dễ di chuyển trong thành phố như những chiếc hatchback. Ở bên trong cabin, mẫu xe cỡ nhỏ Suzuki XBee có bảng táp-lô với cách bố trí các chi tiết như Hustler, nhưng được thiết kế với những khối nổi mạnh mẽ hơn. Khu vực bảng điều khiển trung tâm của xe được sơn ánh bạc tạo cảm giác như tiện liền khối kim loại, nằm phía trên là hệ thống thông tin giải trí với các tính năng kết nối hiện đại. Với kích thước nhỏ bé, XBee chỉ đủ vị trí cho 4 người lớn ngồi bên trong. Tuy nhiên, nội thất của xe được thiết kế với khả năng sắp xếp linh hoạt. Hàng ghế sau trên mẫu xe XBee mới còn có khả năng gập 50/50 phẳng xuống sàn, trong khi khoang hành lý của chiếc xe cũng khá tiện dụng, khi không chỉ có hộc ẩn bên dưới sàn mà còn được trang bị ổ điện ở bên cạnh. Về trang bị an toàn, mẫu xe này được Suzuki lắp hệ thống camera 360 độ, hệ thống phanh 2 cảm biến DSBS, hệ thống phanh dự phòng… Những trang bị này theo hãng này công bố thì đây là lần đầu tiên, các trang bị trên được trang bị cho một chiếc xe họ từng sản xuất. Tương tự như bản concept, XBee sẽ được trang bị động cơ xăng K10C 1.0l DOHC 3 xi-lanh 12 van DualJet với hệ thống van biến thiên VVT, kết hợp cùng mô-tơ điện "trợ lực" để tạo thành hệ thống hybrid "hạng nhẹ" (mild hybrid). Kết hợp với động cơ này là hộp số tự động 6 cấp. Tuy nhiên khác với những mẫu xe cỡ nhỏ khác trên Thế giới, XBee còn có thêm tùy chọn hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian thay vì chỉ dẫn động cầu trước. Tại Nhật, XBee được bán với giá khởi điểm 1,7658 triệu Yen (tương đương 355 triệu đồng) cho phiên bản rẻ nhất và đạt tới 2,145 triệu Yen (tương đương 431 triệu đồng) cho bản cao cấp nhất. Video: Chi tiết "xế hộp" Suzuki XBee mới.