Chi tiết "xế hộp" giá rẻ Honda N-Box 2018

Được ra mắt lần đầu vào năm 2012, mẫu xe ôtô Honda N-Box là dòng hatchback siêu nhỏ nằm trong phân khúc Kei Car (những dòng xe có kích thước D x R x C dưới 3,4 x 1,48 x 2m). Hàng năm, mẫu xe supermini này liên tục được Honda cập nhật, thay đổi nhẹ để trở nên mới mẻ hơn. Vừa qua, phiên bản Honda N-Box 2018 mới được ra mắt, bổ sung thêm nhiều trang bị tiện nghi cao cấp. Khi thiết kế N-One, Honda đã lấy cảm hứng từ chiếc hatchback Honda N360 từ cuối thập niên 60 của Thế kỷ XX. Điều này đã khiến cho chiếc xe siêu nhỏ Honda có được kiểu dáng tân hoài cổ (neo-retro) cá tính và tối giản, được những người yêu xe trên Thế giới rất ưa chuộng. Trên phiên bản 2018 này, thương hiệu ôtô Honda đã thiết kế tổng thể của chiếc xe tiếp tục giữ nguyên phong cách cũ. Giống như những mẫu xe Kei Car khác được phát triển tại thị trường nội đia Nhật Bản, nội thất của N-One đã bị loại bỏ bệ trung tâm và chuyển vị trí cần số lên bảng táp-lô để tiết kiệm tối đa diện tích sử dụng. Tương tự như ngoại thất, bên trong cabin của mẫu xe này được thiết kế đơn giản và hài hòa cho 4 hành khách. Dù là một mẫu xe siêu nhỏ nhưng Honda vẫn trang bị cho N-One những tiện nghi như vô-lăng đa chức năng, hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng... Trên phiên bản 2018, mẫu xe N-One còn được bổ sung thêm nhiều cổng USB ở khắp nơi trong cabin và các cửa kính chống tia cực tím UV. Để đem tới cảm giác dễ chịu hơn cho người lái khi xe di chuyển, Honda cũng đã cải tiến phần cách âm của cabin để nội thất xe bớt ồn hơn. Honda N-One được trang bị động cơ 3 xi-lanh 660 cc tăng áp, cho công suất 63 mã lực và mô-men xoắn 104Nm, kết hợp cùng hộp số tự động vô cấp CVT cho mọi phiên bản. Ngoại trừ bản Premium có hệ dẫn động 4 bánh tùy chọn, mọi bản còn lại đều dẫn động cầu trước. Phiên bản thể thao RS còn có thêm lẫy chuyển số "ảo" sau vô lăng. Honda sẽ bán N-One 2018 với tổng cộng 4 phiên bản là Standard, Select, Premium và RS. Trong đó, 2 phiên bản Premium và RS sở hữu phần đầu mạnh mẽ và thể thao hơn với các lưới tản nhiệt và khe hút gió lớn. Phiên bản cơ bản Standard được trang bị mâm thép dập với ốp 3 cánh kép, trong khi bản Select sở hữu mâm thép với chụp mạ chrome như những mẫu xe cổ điển. Trong khi đó, 2 bản Premium và RS có mâm đúc 5 cánh thể thao và cao cấp hơn. Hiện tại chưa có thông tin về giá bán cũng như thời điểm bán ra của Honda N-One 2018. Dù được những người yêu xe trên Thế giới đánh giá cao bởi kiểu dáng đẹp mắt, tuy nhiên Honda vẫn sẽ chỉ bán N-One tại Nhật Bản với mức giá siêu rẻ. Video: Chi tiết "xế hộp" giá rẻ Honda N-Box 2018.

