Chi tiết xe giá rẻ Hyundai i20 bản nâng cấp 2019

Hãng xe hơi Hàn Quốc vừa tiến hành nâng cấp facelift giữa vòng đời cho chiếc xe Hyundai i20 2019 tại thị trường Châu Âu. So với phiên bản cũ, chiếc xe đã được cập nhật một số thay đổi nhẹ nhàng về ngoại thất cũng như thêm công nghệ và an toàn cần thiết cho người sử dụng. Kích thước tổng thể của Hyundai i20 facelift 2019 lần lượt bao gồm Dài x Rộng x Cao là 3.995 x 1.760 x 1.555 mm cùng chiều dài cơ sở đạt 2.570 mm. Thân xe i20 mới nổi bật với đường gân dập nổi mạnh mẽ, đính kèm với bộ hai thanh nẹp màu đen mạnh mẽ phía cửa xe. Phần đầu xe với cụm lưới tản nhiệt ''Cascading'' mới của thương hiệu xe hơi đình đám Hàn Quốc, tương tự như trên "những người anh em" SantaFe, Tucson hay Sonata thế hệ mới. Đèn pha được giữ nguyên về thiết kế, đèn sương mù dạng tròn đã được thay đổi. Ở phía sau, cụm đèn hậu được tân trang lại mới mẻ hơn. Vị trí gắn biển số xe được đẩy lên cao ở chính giữa cửa thứ 5, thay vì ở phía dưới như phiên bản hiện hành. Đặc biệt ở chiếc i20 facelift 2019, cản trước và cản sau được thiết kế mạnh mẽ hơn, giúp dáng đứng chiếc xe nổi bật hơn. Xe có 2 tùy chọn mâm với kích thước 15 và 16 inch, mui xe với các tùy chọn màu đen và nhiều màu khác nhau; 10 màu sơn ngoại thất với các màu mới như: Đỏ (Tomato Red), Xanh (Xanh Dương Champion), và xanh dương nhạt. Vì đây là một phiên bản nâng cấp nhẹ, tổng thể xe vẫn không có quá nhiều sự thay đổi. CBên cạnh ngoại thất, công nghệ là một trong những tập trung lớn mà các kỹ sư dành cho Hyundai i20 thế hệ mới, xe được cung cấp màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 7 inch mới hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto - lần đầu tiên được cung cấp trên i20. Ngoài tay lái 3 chấu thể thao cùng đa dạng các nút bấm tiện ích, xe còn có bộ sạc USB mới trên bảng điều khiển trung tâm. i20 cũng an toàn hơn khi hãng xe Hàn trang bị hệ thống an toàn Hyundai SmartSense. Hyundai SmartSense mới nhất sẽ bao gồm một loạt các hệ thống như: hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ phòng tránh va chạm trước, hệ thống cảnh báo tài xế mất tập trung và một số tính năng an toàn khác... Hầu hết các thiết bị an toàn bổ sung này đều có thêm chi phí. Về động cơ, ở phiên bản động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng dung tích 1.0L tăng áp cho công suất 100 mã lực và sử dụng hộp số sàn 5 cấp tiêu chuẩn, người dùng cũng có thể tùy chọn thêm phiên bản được trang bị hộp số sàn 6 cấp cho công suất 118 mã lực. Ngoài ra Hyundai i20 2019 mới còn có tùy chọn hộp số ly hợp kép 7 cấp. Ở phiên bản động cơ 1.2L cho công suất tối đa 73 và 83 mã lực, ở phiên bản động cơ 1.4L cho công suất tối đa 100 mã lực. Cả 3 phiên bản động cơ đều được trang bị khởi động bằng nút bấm Start/Stop. Hiện tại, hãng xe ôtô Hyundai vẫn chưa công bố giá bán chính thức cho i20 bản nâng cấp 2019. Dự kiến chiếc subcompact của Hyundai sẽ có mặt tại các đại lý của Hyundai tại châu Âu trong vòng 1 tháng tới. Trước đó, tại thị trường Ấn Độ - Hyundai i20 2018 facelift cũng đã được ra mắt thông qua triển lãm Auto Expo 2018 vào tháng 2 vừa qua. Tại thị trường đông dân thứ 2 thế giới này, xe được phân phối trên thị trường với 10 biến thể khác nhau và có giá bán thấp nhất từ 189 triệu đồng. Video: Chi tiết xe giá rẻ Hyundai i20 bản nâng cấp 2019.

Hãng xe hơi Hàn Quốc vừa tiến hành nâng cấp facelift giữa vòng đời cho chiếc xe Hyundai i20 2019 tại thị trường Châu Âu. So với phiên bản cũ, chiếc xe đã được cập nhật một số thay đổi nhẹ nhàng về ngoại thất cũng như thêm công nghệ và an toàn cần thiết cho người sử dụng. Kích thước tổng thể của Hyundai i20 facelift 2019 lần lượt bao gồm Dài x Rộng x Cao là 3.995 x 1.760 x 1.555 mm cùng chiều dài cơ sở đạt 2.570 mm. Thân xe i20 mới nổi bật với đường gân dập nổi mạnh mẽ, đính kèm với bộ hai thanh nẹp màu đen mạnh mẽ phía cửa xe. Phần đầu xe với cụm lưới tản nhiệt ''Cascading'' mới của thương hiệu xe hơi đình đám Hàn Quốc, tương tự như trên "những người anh em" SantaFe, Tucson hay Sonata thế hệ mới. Đèn pha được giữ nguyên về thiết kế, đèn sương mù dạng tròn đã được thay đổi. Ở phía sau, cụm đèn hậu được tân trang lại mới mẻ hơn. Vị trí gắn biển số xe được đẩy lên cao ở chính giữa cửa thứ 5, thay vì ở phía dưới như phiên bản hiện hành. Đặc biệt ở chiếc i20 facelift 2019, cản trước và cản sau được thiết kế mạnh mẽ hơn, giúp dáng đứng chiếc xe nổi bật hơn. Xe có 2 tùy chọn mâm với kích thước 15 và 16 inch, mui xe với các tùy chọn màu đen và nhiều màu khác nhau; 10 màu sơn ngoại thất với các màu mới như: Đỏ (Tomato Red), Xanh (Xanh Dương Champion), và xanh dương nhạt. Vì đây là một phiên bản nâng cấp nhẹ, tổng thể xe vẫn không có quá nhiều sự thay đổi. CBên cạnh ngoại thất, công nghệ là một trong những tập trung lớn mà các kỹ sư dành cho Hyundai i20 thế hệ mới, xe được cung cấp màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 7 inch mới hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto - lần đầu tiên được cung cấp trên i20. Ngoài tay lái 3 chấu thể thao cùng đa dạng các nút bấm tiện ích, xe còn có bộ sạc USB mới trên bảng điều khiển trung tâm. i20 cũng an toàn hơn khi hãng xe Hàn trang bị hệ thống an toàn Hyundai SmartSense. Hyundai SmartSense mới nhất sẽ bao gồm một loạt các hệ thống như: hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ phòng tránh va chạm trước, hệ thống cảnh báo tài xế mất tập trung và một số tính năng an toàn khác... Hầu hết các thiết bị an toàn bổ sung này đều có thêm chi phí. Về động cơ, ở phiên bản động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng dung tích 1.0L tăng áp cho công suất 100 mã lực và sử dụng hộp số sàn 5 cấp tiêu chuẩn, người dùng cũng có thể tùy chọn thêm phiên bản được trang bị hộp số sàn 6 cấp cho công suất 118 mã lực. Ngoài ra Hyundai i20 2019 mới còn có tùy chọn hộp số ly hợp kép 7 cấp. Ở phiên bản động cơ 1.2L cho công suất tối đa 73 và 83 mã lực, ở phiên bản động cơ 1.4L cho công suất tối đa 100 mã lực. Cả 3 phiên bản động cơ đều được trang bị khởi động bằng nút bấm Start/Stop. Hiện tại, hãng xe ôtô Hyundai vẫn chưa công bố giá bán chính thức cho i20 bản nâng cấp 2019. Dự kiến chiếc subcompact của Hyundai sẽ có mặt tại các đại lý của Hyundai tại châu Âu trong vòng 1 tháng tới. Trước đó, tại thị trường Ấn Độ - Hyundai i20 2018 facelift cũng đã được ra mắt thông qua triển lãm Auto Expo 2018 vào tháng 2 vừa qua. Tại thị trường đông dân thứ 2 thế giới này, xe được phân phối trên thị trường với 10 biến thể khác nhau và có giá bán thấp nhất từ 189 triệu đồng. Video: Chi tiết xe giá rẻ Hyundai i20 bản nâng cấp 2019.