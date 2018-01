Chi tiết xe ga Yamaha LEXi 125 mới giá từ 31 triệu đồng

Gần một tháng sau khi "đối thủ" Honda ra mắt mẫu xe PCX thế hệ mới tại các thị trường trong khu vực Đông Nam Á, Yamaha ngay lập tức đáp trả khi bổ sung lựa chọn mới cho người tiêu dùng tại Indonesia với mẫu xe ga Yamaha Lexi 125 hoàn toàn mới. Được xem là sự kết hợp giữa mẫu xe tay ga thể thao Aerox 155 (hay NVX 155 ở Việt Nam) và N-Max (NM-X), Yamaha LEXi 125 phiên bản mới sở hữu kiểu dáng mới lạ cùng nhiều công nghệ, hứa hẹn sẽ trở thành đối thủ cân xứng với chiếc Honda PCX 125 thế hệ mới. Với kiểu dáng ấn tượng, LEXi 125 được hãng xe máy Yamaha tại Indonesia trang bị phần đầu với kính chắn gió lớn, trong khi toàn bộ cụm đèn hình chữ V được tích hợp hoàn toàn vào mặt nạ trước của xe. Theo trào lưu chung, chiếc xe cũng sử dụng đèn full LED ở phía trước. Mẫu xe tay ga 125 phân khối mới này còn được Yamaha trang bị màn hình LCD cỡ lớn đặc trưng, hiển thị đầy đủ các thông số vận hành bên cạnh khóa thông minh SmartKey (dành cho phiên bản cao cấp). Chiếc xe có tay lái cao và rộng, gợi nhớ về chiếc N-Max 155 rất được ưa chuộng tại Indonesia. Phía trước người lái còn được trang bị hộc đựng đồ, móc treo cùng hệ thống xạc không dây cho các thiết bị di động. Những trang bị tiêu chuẩn của LEXi 125 cũng tương tự như NVX 125 tại thị trường Việt Nam. Hộc đựng đồ phía sau không lớn, do được trang bị bình xăng phía sau. Tay xách xe cùng cụm đèn hậu thiết kế mạnh mẽ. Hệ thống phuộc, phanh và bánh của LEXi được chia sẻ hoàn toàn với các dòng NVX đang bán ra tại Việt Nam. Đáng tiếc trên mẫu xe này lại không có phiên bản với hệ thống chống bó cứng an toàn phanh ABS. Với bình xăng được dời về phía sau đuôi xe, khoang để chân của LEXi 125 đã trở nên rộng rãi hơn NVX do không còn gióng giữa. Hệ thống ống xả phía sau thiết kế cao, mang phong cách thể thao. Phanh sau dạng đùm, hệt hống phuộc đơn phía sau được trang bị thêm bình dầu... Cung cấp sức mạnh cho chiếc xe là khối động cơ Blue Core 4 thì SOHC làm mát bằng dung dịch, xy lanh đơn, phun xăng điện tử với công nghệ van biến thiên VVA. Sử dụng chung máy với NVX 125, LEXi 125 cũng có công suất tối đa 8,8kW ở 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11,3Nm tại 7.000 vòng/phút. Tại thị trường Indonesia, Yamaha LEXi 125 2018 sẽ được bán chính thức từ tháng 2 tới với giá khởi điểm 20 triệu Rupiah (tương đương 31,7 triệu đồng). Theo kế hoạch của hãng xe Nhật, sau khi ra mắt, Yamaha Lexi 125 sẽ được phân phối tại các thị trường khác trong khu vực Đông Nam Á bắt đầu từ quý I năm 2018. Video: Chi tiết xe ga Yamaha LEXi 125 mới.

