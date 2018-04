Chi tiết Vespa Sprint Carbon mới giá 76,5 triệu tại Việt Nam

Kế thừa sức sống và tinh thần trẻ trung của dòng xe ga Vespa Sprint, phiên bản màu mới nhấn mạnh phong cách thể thao được gợi lên từ chính cái tên của chiếc xe: Sprint Carbon 2018. Được biết, bảng màu sản phẩm luôn là điểm thu hút của khách hàng sử dụng xe Vespa. Các cách phối màu tinh tế giữa màu sơn của thân xe và màu yên tạo nên sự kết hợp hài hòa và vẻ đẹp mới cho chiếc xe. Đây cũng là thể mạnh của các dòng sản phẩm của Ý, chính vì vậy Vespa luôn được coi là sản phẩm mang tính thời trang, là một phụ kiện thời trang cho người đi xe. Xe sở hữu kích thước tổng thể không thay đổi so với phiên bản đang bán ra hiện nay. Với thiết kế với hân thép nguyên khối và các chi tiết đồng màu với điểm nhấn thiết kế tem thể thao màu đỏ, Vespa Sprint Carbon 2018 dành cho những khách hàng coi cuộc sống là một môn thể thao. Vespa Sprint Carbon được xem là tuyên ngôn về thiết kế thanh lịch và vận hành mạnh mẽ của người Ý, chiếc xe mang đến niềm vui khi lái xe, biến mỗi ngày thành những chuyến đi bất tận của trải nghiệm và cảm xúc. Vespa Sprint được tích hợp đầy đủ các công nghệ tiên tiến như động cơ i-Get, hệ thống chống bó cứng phanh ABS bánh trước, hệ thống khóa từ chống trộm và cổng USB giúp sạc smartphone và các thiết bị điện tử. Vespa Sprint được thiết kế để đạt mức độ cao nhất về độ ổn định, dễ điều khiển, tính hiệu quả và sự thoải mái. So với phiên bản tiêu chuẩn, Vespa Sprint carbon 2018 tại Việt Nam có giá đắt hơn 1 triệu đồng so với phiên bản đang bán ra, ở mức 76,5 triệu đồng. Trước khi phiên bản này ra mắt, Vespa Sprint đã có sẵn 7 màu gồm, đen đỏ, xanh lam, xanh lục, màu mận chín, trắng và màu cam. Có mặt tại thị trường xe máy Việt Nam từ năm 2014, mẫu xe tay ga Vespa Sprint được xem là thay thế cho dòng Vespa S trước đây. Xe có nhiều thiết kế giống với Primavera nhưng lại được thừa hưởng những chi tiết nam tính mạnh mẽ từ dòng Vespa S đình đám một thời.

