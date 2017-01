Chi tiết Sportbike Suzuki GSX250R giá 101 triệu đồng

Là một mẫu xe hoàn toàn mới, môtô Suzuki GSX250R đã được Suzuki bắt đầu phát triển từ hơn 1 năm trước đây. Với sự có mặt của GSX250R, dòng xe thể thao GSX-R của Suzuki cũng đã có đại diện ở mọi phân khúc, từ GSX-R125 phân khối nhỏ tới siêu môtô GSX-R1000. Sở hữu kiểu dáng khí động học và mang đậm ngôn ngữ thiết kế của Suzuki, nhưng GSX250R đồng thời cũng hoàn toàn khác biệt so với bất kỳ mẫu xe nào trong dòng GSX-R. Chiếc xe nằm ở điểm giữa nét góc cạnh của GSX-R125 và sự mềm mại của GSX-R1000 thế hệ mới. Chi tiết ấn tượng nhất trên xe là cụm đèn trước hình mũi tên với 2 dải đèn demi LED nằm cạnh đèn pha ở chính giữa. Trên GSX250R, hãng xe Suzuki vẫn "trung thành" với thiết kế mâm xương cá quen thuộc. Hệ thống phanh trước của xe có đĩa đường kính 290 mm kèm heo 2 pis, trong khi phanh sau có heo 1 pis kèm đĩa 240 mm. Tương tự như tất cả các đối thủ cùng phân khúc, GSX250R có lốp trước/sau 110/80/17 và 140/70/17. Bảng đồng hồ của GSX250R là một màn hình LCD đơn sắc lớn, với các đèn báo bên cạnh. Thiết kế và các chức năng của đồng hồ giống y hệt như GSX-R125, chỉ có điểm khác biệt là màn hình có chữ trắng nền xanh thay vì chữ đen trên nền trắng. Hướng tới người mới chơi xe phân khối lớn, chiếc xe cũng có tay lái clip-on khá cao. Ở phía sau, GSX250R có phần đuôi góc cạnh, khá ngắn và thể thao. Chắn bùn phía sau xe cũng được thiết kế cân đối và không quá dài, khiến chiếc xe vẫn "giữ dáng" mà không gây bắn sình quá nhiều lên người ngồi. Cũng giống như các đối thủ, Suzuki GSX250R có động cơ 2 xi-lanh thẳng hàng DOHC 4 van phun xăng điện tử. Tuy nhiên khi so với các đối thủ, công suất của GSX250R khá khiêm tốn, chỉ 24,7 mã lực và mô-men xoắn cực đại 23,3 Nm. Để so sánh, Honda CBR250RR mạnh 34,5 mã lực/28 Nm, Yamaha R25 là 35,5 mã lực/22,1 Nm và Kawasaki Ninja 250 là 32 mã lực/21 Nm. Tại thị trường Mỹ, Suzuki GSX250R có giá bán khởi điểm từ 4500 USD (tương đương 101,5 triệu đồng). Nếu so với chiếc Yamaha R3 cùng phân khúc, chiếc xe rẻ hơn khoảng 500 USD nhưng có thông số kỹ thuật kém hơn hẳn.

Là một mẫu xe hoàn toàn mới, môtô Suzuki GSX250R đã được Suzuki bắt đầu phát triển từ hơn 1 năm trước đây. Với sự có mặt của GSX250R, dòng xe thể thao GSX-R của Suzuki cũng đã có đại diện ở mọi phân khúc, từ GSX-R125 phân khối nhỏ tới siêu môtô GSX-R1000. Sở hữu kiểu dáng khí động học và mang đậm ngôn ngữ thiết kế của Suzuki, nhưng GSX250R đồng thời cũng hoàn toàn khác biệt so với bất kỳ mẫu xe nào trong dòng GSX-R. Chiếc xe nằm ở điểm giữa nét góc cạnh của GSX-R125 và sự mềm mại của GSX-R1000 thế hệ mới. Chi tiết ấn tượng nhất trên xe là cụm đèn trước hình mũi tên với 2 dải đèn demi LED nằm cạnh đèn pha ở chính giữa. Trên GSX250R, hãng xe Suzuki vẫn "trung thành" với thiết kế mâm xương cá quen thuộc. Hệ thống phanh trước của xe có đĩa đường kính 290 mm kèm heo 2 pis, trong khi phanh sau có heo 1 pis kèm đĩa 240 mm. Tương tự như tất cả các đối thủ cùng phân khúc, GSX250R có lốp trước/sau 110/80/17 và 140/70/17. Bảng đồng hồ của GSX250R là một màn hình LCD đơn sắc lớn, với các đèn báo bên cạnh. Thiết kế và các chức năng của đồng hồ giống y hệt như GSX-R125, chỉ có điểm khác biệt là màn hình có chữ trắng nền xanh thay vì chữ đen trên nền trắng. Hướng tới người mới chơi xe phân khối lớn, chiếc xe cũng có tay lái clip-on khá cao. Ở phía sau, GSX250R có phần đuôi góc cạnh, khá ngắn và thể thao. Chắn bùn phía sau xe cũng được thiết kế cân đối và không quá dài, khiến chiếc xe vẫn "giữ dáng" mà không gây bắn sình quá nhiều lên người ngồi. Cũng giống như các đối thủ, Suzuki GSX250R có động cơ 2 xi-lanh thẳng hàng DOHC 4 van phun xăng điện tử. Tuy nhiên khi so với các đối thủ, công suất của GSX250R khá khiêm tốn, chỉ 24,7 mã lực và mô-men xoắn cực đại 23,3 Nm. Để so sánh, Honda CBR250RR mạnh 34,5 mã lực/28 Nm, Yamaha R25 là 35,5 mã lực/22,1 Nm và Kawasaki Ninja 250 là 32 mã lực/21 Nm. Tại thị trường Mỹ , Suzuki GSX250R có giá bán khởi điểm từ 4500 USD (tương đương 101,5 triệu đồng). Nếu so với chiếc Yamaha R3 cùng phân khúc, chiếc xe rẻ hơn khoảng 500 USD nhưng có thông số kỹ thuật kém hơn hẳn.