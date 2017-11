Chi tiết "siêu quái thú" Cadillac One của Tổng thống Mỹ

Siêu xe Cadillac One với biệt danh "Quái thú" (The Beast) là một trong những mẫu xe chống đạn đắt nhất và tốt nhất thế giới cùng là chiếc xe được Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng. Cadillac One được trang bị vũ khí gồm súng đại bác, súng ngắn, và các thiết bị cứu sinh cho Tổng thống trong trường hợp khẩn cấp. Siêu xe limousine mới của Tổng thống Trump sẽ có cách bố trí ghế 2+3+3, chiếc xe được trang bị hệ thống treo thích ứng để mang đến cảm giác thoải mái hơn cho Tổng thống Mỹ. Bên cạnh đó, Cadillac One còn có được trang bị điện thoại mã hóa và hệ thống video tương tác để tổng thống có thể tổ chức họp hội nghị ngay trong khi đang di chuyển. Cadillac One dùng cho Tổng thống Mỹ D. Trump được trang bị siêu động cơ diesel Duramax 6.6 liter, V-8. Xe nặng tới 6.351 kg do bộ giáp được làm bằng thép, nhôm, titan và gốm để có thể chống sức công phá của các thiết bị nổ (IED) và súng phản lực chống tăng RPG. Ở bên trong, mẫu siêu xe "hàng khủng" Cadillac One có nội thất cực kỳ sang trọng, đặc biệt là kín và an toàn tuyệt đối. Chỉ có các Đặc vụ Mỹ mới biết cách mở các cửa của Cadillac One. The Beast được trang bị hệ thống tự vệ gồm súng phóng lựu, đèn pha nhìn đêm quang học, một khẩu pháo hơi cay, bình dưỡng khí và dự trữ 2 pints máu (khoảng 1 lít) cùng nhóm máu với tổng thống. Bên cạnh đó, xe còn có hệ thống cung cấp dưỡng khí riêng để chống lại những vụ tấn công hóa học... Thùng nhiên liệu được bọc giáp chống cháy nổ. Trên xe có thiết bị điều khiển đường đạn bằng hồng ngoại nhằm chống lại các loại tên lửa chống tăng. Gầm xe được trang bị giáp chống bom Kevlar. Lốp xe cũng được gia cố bằng sợi Kevlar giúp xe vẫn có thể di chuyển kể cả trong trường hợp lốp hỏng. Trong trường hợp xe không được sử dụng nữa, Đặc vụ Mỹ sẽ hủy Cadillac One nhằm bảo mật tất cả các tính năng của chiếc xe chuyên dụng này. Quy định trên chính thức được áp dụng sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố vào Mỹ ngày 11/9/2001. Ước tính chi phí sản xuất mẫu xe này là khoảng 1,5 triệu USD, chưa tính phí nghiên cứu và phát triển.

Siêu xe Cadillac One với biệt danh "Quái thú" (The Beast) là một trong những mẫu xe chống đạn đắt nhất và tốt nhất thế giới cùng là chiếc xe được Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng. Cadillac One được trang bị vũ khí gồm súng đại bác, súng ngắn, và các thiết bị cứu sinh cho Tổng thống trong trường hợp khẩn cấp. Siêu xe limousine mới của Tổng thống Trump sẽ có cách bố trí ghế 2+3+3, chiếc xe được trang bị hệ thống treo thích ứng để mang đến cảm giác thoải mái hơn cho Tổng thống Mỹ. Bên cạnh đó, Cadillac One còn có được trang bị điện thoại mã hóa và hệ thống video tương tác để tổng thống có thể tổ chức họp hội nghị ngay trong khi đang di chuyển. Cadillac One dùng cho Tổng thống Mỹ D. Trump được trang bị siêu động cơ diesel Duramax 6.6 liter, V-8. Xe nặng tới 6.351 kg do bộ giáp được làm bằng thép, nhôm, titan và gốm để có thể chống sức công phá của các thiết bị nổ (IED) và súng phản lực chống tăng RPG. Ở bên trong, mẫu siêu xe "hàng khủng" Cadillac One có nội thất cực kỳ sang trọng, đặc biệt là kín và an toàn tuyệt đối. Chỉ có các Đặc vụ Mỹ mới biết cách mở các cửa của Cadillac One. The Beast được trang bị hệ thống tự vệ gồm súng phóng lựu, đèn pha nhìn đêm quang học, một khẩu pháo hơi cay, bình dưỡng khí và dự trữ 2 pints máu (khoảng 1 lít) cùng nhóm máu với tổng thống. Bên cạnh đó, xe còn có hệ thống cung cấp dưỡng khí riêng để chống lại những vụ tấn công hóa học... Thùng nhiên liệu được bọc giáp chống cháy nổ. Trên xe có thiết bị điều khiển đường đạn bằng hồng ngoại nhằm chống lại các loại tên lửa chống tăng. Gầm xe được trang bị giáp chống bom Kevlar. Lốp xe cũng được gia cố bằng sợi Kevlar giúp xe vẫn có thể di chuyển kể cả trong trường hợp lốp hỏng. Trong trường hợp xe không được sử dụng nữa, Đặc vụ Mỹ sẽ hủy Cadillac One nhằm bảo mật tất cả các tính năng của chiếc xe chuyên dụng này. Quy định trên chính thức được áp dụng sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố vào Mỹ ngày 11/9/2001. Ước tính chi phí sản xuất mẫu xe này là khoảng 1,5 triệu USD, chưa tính phí nghiên cứu và phát triển.