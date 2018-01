Chi tiết ôtô giá rẻ Kia Morning X-Line gần 400 triệu

Kia Motors vừa chính thức tung ra mẫu Morning phiên bản X-Line (Kia Picanto X-Line mới). Theo thông báo của nhà sản xuất, chiếc xe này được bán với giá 12.595 Bảng (tương đương 388 triệu đồng) tại thị trường Anh. Hình dạng tổng thể của Kia Morning X-Line mới không có nhiều thay đổi so với Picanto tiêu chuẩn, chỉ có điều kích thước của xe đã tăng lên. So với Picanto phiên bản thường, biến thể X-Line dài, rộng và cao hơn một chút, trong khi khoảng sáng gầm xe cũng tăng thêm 15mm. Bên cạnh đó, thiết kế của Morning X-Line cũng có phần mạnh mẽ, dữ dằn hơn, đặc biệt là ở cụm đèn pha dạng LED và cụm ăng-ten mô phỏng vây cá mập. Chưa hết, sự mạnh mẽ còn được thể hiện ở bộ la-zăng thể thao có kích thước 16 inch cũng như cụm ống xả đôi ở phía sau. Bộ lưới tản nhiệt dạng “mũi hổ” cùng cặp đèn sương mù ở phía dưới được làm nổi bật hơn với các điểm nhấn màu vàng chanh. Tông màu này tạo sự đối lập với màu đen của ốp trang trí cửa cũng như phần viền của các tấm ốp bánh xe. Trong khi đó, các tay nắm cửa lại được sơn cùng màu với phần thân xe và khiến cho chúng có phần chìm xuống. Phiên bản Morning X-Line cũng được nâng gầm cao hơn các phiên bản tiêu chuẩn 15 mm, lên mức 156 mm. Đuôi xe được tỉnh chỉnh lại, đèn hậu dạng Led chữ C cụp, cánh gió trên nắp ca-pô tích hợp đèn hậu... Phía bên trong cabin, màu vàng chanh cũng được sử dụng để làm điểm nhấn trên vô-lăng cũng như cần số. Nội thất của chiếc xe được bọc bằng chất liệu giả da với tông màu ghi sẫm tương tự như nước sơn ngoại thất. Không giống như tay nắm cửa bên ngoài, lẫy mở cửa ở mặt trong được mạ crom sáng bóng và vô cùng nổi bật. Về các trang bị tiện nghi, Morning X-Line được bố trí một màn hình cảm ứng 7 inch nằm ở trung tâm của táp-lô tích hợp hệ thống radio DAB cũng như kết nối không dây Bluetooth. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ nền tảng Apple CarPlay và Android Auto, cho phép chiếc xe có thể kết nối với các thiết bị di động chạy hệ điều hành iOS cũng như Android. Hệ thống kiểm soát hành trình cũng được tích hợp trên mẫu xe đô thị của Kia. Bên cạnh đó, Morning X-Line còn được trang bị hệ thống điều hòa tự động và ra/vào xe không dùng chìa khóa. Một trang bị tiêu chuẩn khác rất đáng chú ý của chiếc xe chính là hệ thống phanh khẩn cấp tự động AEB (Autonomous Emergency Braking) giúp nâng cao độ an toàn. Morning X-Line sở hữu khối động cơ 4 xi-lanh dung tích 1,25 lít sản sinh công suất tối đa 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 122Nm. Được biết, cỗ máy này đã được hiệu chỉnh toàn diện so với động cơ trên phiên bản mới của Picanto tiêu chuẩn vừa ra mắt vào cuối năm ngoái. Nguồn sức mạnh trên được truyền tới bánh xe thông qua hộp số sàn 5 cấp. Video: Xem chi tiết Kia Picanto X-Line 2018.

