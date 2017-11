Chi tiết ôtô chạy điện giá chỉ 15 triệu đồng tại Nghệ An

Mấy ngày nay, người dân vô cùng thích thú trước một chiếc xe ôtô điện siêu rẻ tự chế của anh Nguyễn Văn Trường (38 tuổi, trú xóm Kim Chi, xã Nghi Ân, TP Vinh, Nghệ An) chạy trên đường làng. Điều đặc biệt, chiếc ôtô điện 3 bánh được anh Trường tự chế từ bộ phận của xe đạp điện chỉ với chi phí 15 triệu đồng. Anh Trường cho biết: "Tôi có 3 người con nhỏ, mỗi sáng chở các con đi học trời lạnh quá nên thấy không đành lòng, vì vậy mới nảy sinh ý định chế tạo một chiếc xe ô tô che mưa, che nắng cho các con". Nghĩ là làm, người đàn ông này đã mày mò, tận dụng từ các vật dụng, linh kiện thừa và đồ phế thải chủ yếu từ xe đạp điện chế tạo ra chiếc ôtô mini 3 bánh. Anh Trường cho biết, do trước đó đã có thời gian làm nghề thợ điện và một số nghề khác nên toàn bộ chiếc xe là do anh tự mày mò chứ không cần nhờ ai. Sau 3 tháng cuối cùng chiếc xe mang bản sắc riêng của anh Trường đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng 4 tháng nay. Qua quan sát, chiếc xe của anh Trường được chế tạo đầy đủ các bộ phận và tính năng như vô lăng, chân ga, phanh, xi nhan, nắp cốp... Chiếc xe hoạt động theo tính năng giống chiếc xe đạp điện. Mỗi lần phải sạc 8 giờ đồng hồ, mỗi lần sạc có thể chạy xe khoảng 30km. Chiếc xe dài 2,2m, cao 1,25m. Chiếc xe được chế với đầy đủ các tính năng như chiếc xe ôtô chạy điện bình thường. Anh Trường còn đặt phía sau chiếc ghế để có thể chở được 2-3 người lớn hoặc 5-6 trẻ nhỏ. Anh Nguyễn Văn Trường cho biết: "Thấy chiếc xe hữu dụng nên một số người hàng xóm cũng đến gửi con để tôi đưa đến trường cho ấm. Chiếc xe cũng chỉ để giúp các con tránh mưa nắng, giá rét thôi. Mấy tháng nay, chưa hề xảy ra một sự cố nào vì tôi kiểm tra thường xuyên". Trước việc một số người lo ngại khi chạy trên đường, chiếc xe sẽ không đảm bảo an toàn, ảnh hưởng đến giao thông, anh Trường khẳng định không đi ra Quốc lộ mà chỉ dùng chở các con đi học trong đường làng.

