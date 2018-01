Chi tiết ôtô 7 chỗ Datsun Cross chỉ 270 triệu đồng

Tại các quốc gia đang phát triển, phân khúc MPV 7 chỗ hạng B đang rất được ưa chuộng bởi ưu điểm giá rẻ, nhỏ gọn nhưng vẫn có khả năng chở nhiều người. Datsun - thương hiệu xe giá rẻ của Nissan hiện cũng đã có chiếc Go+ thuộc phân khúc này, nhưng hãng cũng đã mới ra mắt thêm mẫu xe giá rẻ Datsun Cross kiểu dáng mang phong cách crossover. Cross có chiều dài 3995 mm (13,1 feet), rộng 1670 mm (5,4 feet) và cao 1560 mm (5,1 feet) với chiều dài cơ sở 2450 mm (8 feet). Chiếc xe mang phong cách MPV mới Datsun Cross nhưng mang hơi hướng crossover. Xe có thiết kế gần như y hệt chiếc xe ý tưởng Datsun Go Cross Concept, từng ra mắt tại Auto Expo 2016 ở Ấn Độ. Mặt trước của xe nổi bật với lưới tản nhiệt tổ ong, đèn pha chiếu sáng “mắt đại bàng” projector kèm đèn LED ban ngày và các đèn chiếu sáng phụ. Phiên bản thương mại mới của mẫu xe này cho thấy chiếc xe sở hữu phần thân tương tự Datsun Go+ gía rẻ đã từng xuất hiện trước đây. So với Datsun Go+, mẫu xe 7 chỗ Datsun Cross 2018 mới lại sở hữu kiểu dáng lai với dòng crossover với các tấm bảo vệ màu bạc ở bên dưới cản trước sau, cũng như những tấm ốp nhựa đúc màu đen chạy xung quanh thân xe. Ngoài ra chiếc xe còn có baga nóc và cánh đuôi ở phía sau. Các chi tiết thiết kế khác của ngoại thất cũng đơn giản nhưng tỉ mỉ mang đậm phong cách xe đô thị, không cầu kỳ. Mâm xe thiết kế dạng hợp kim đa chấu. Có giá bán khá rẻ nên nội thất của xe tương đối cơ bản với 7 chỗ ngồi với ghế dạng nỉ và da, nhưng vẫn có những điểm nhấn như vô lăng thể thao ba chấu hay ghế ngồi được khâu bằng chỉ có màu sắc tương phản. Các điểm đáng chú ý khác gồm hệ thống thông tin giải trí, màn hình LCD đa phương tiện với đa dạng kết nối... Tuy nhiên hàng ghế thứ 3 của xe tương đối nhỏ, các hàng ghế chỉnh dạng cơ. Xe cũng được trang bị hệ thống điều hoà, túi khí an toàn tiêu chuẩn phía trước... Về vận hành, Datsun Cross phiên bản mới sẽ được trang bị động cơ xăng dung tích 1.2 lít cho công suất 78 mã lực, kết hợp với hộp số sàn hoặc hộp số tự động 5 cấp X-Tronic tùy chọn. Xe sử dụng hệ thống chống bó cứng phanh, kiểm soát lực kéo, đèn pha tự động... Theo phía nhà sản xuất, mẫu crossover này sẽ chính thức được bán kể từ tháng 3/2018 tại Indonesia, với giá bán từ 163 triệu rupiah (tương đương 271 triệu đồng). Mẫu xe này cũng sẽ được đem tới thị trường Ấn Độ và ra mắt ngay trong năm nay. Tại thị trường Indonesia mẫu xe MPV 7 chỗ Datsun Cross sẽ cạnh tranh với các đối thủ giá rẻ khác như Honda BR-V hay Mitsubishi Xpander... Video: Chi tiết ôtô 7 chỗ Datsun Cross chỉ 270 triệu đồng.

