Chi tiết môtô độ Bandit9 Odyssey "kịch độc" tại Sài Gòn

Thương hiệu xe môtô độ Bandit9 không còn xa lạ với những người yêu xe độ nghệ thuật. Được thành lập vào năm 2011 bởi Daryl Villanueva - một nhà thiết kế Phillipines, công ty này đang có trụ sở chính tại TP HCM. Bandit9 từng gây được sự chú ý bởi series những mẫu xe độ dựa trên dòng Honda SS50 (hay Honda 67) như EVE, AVA, Bishop... Sau một thời gian im ắng, xưởng đã trở lại vào tháng 9/2017 với chiếc The Dark Side - một bản độ Harley-Davidson Street 750 thách thức những giới hạn sáng tạo thông thường. The Dark Side là thử nghiệm đầu tiên của Bandit9 trên một mẫu môtô đắt tiền - trước đây, bản độ cao cấp nhất của họ được thực hiện trên dòng Trường Giang 750 của Trung Quốc. Từ những thành công của The Dark Side, nhóm thiết kế này đã kết thúc năm 2017 với một sản phẩm còn ấn tượng hơn, đó là chiếc Odyssey. Những nét đặc trưng của Bandit9 vẫn tiếp tục được phát huy trên Odyssey - đó là thiết kế nguyên khối được làm từ những mảng thép hoặc hợp kim nhôm liền mạch, với độ chính xác cao như các siêu xe hơi. Với mẫu xe này, hãng đã sử dụng những tấm thép không rỉ 904L để tạo hình. Ngay cả từng chi tiết nhỏ nhất cũng được Bandit9 để mắt và tìm cách hòa với thân xe thành một khối thống nhất - chẳng hạn như đèn pha LED Daymaker phía trước với bộ vỏ như liền thành một khối với cổ phốt. Để tạo ấn tượng mạnh, chiếc xe đã được lắp cặp bánh căm với niềng Borani siêu nhẹ, đường kính 15 inch nhưng có bản rộng và cặp lốp "béo". "Dàn chân" trước của chiếc xe sử dụng cặp phuộc USD Marzocchi được lồng vào chảng ba trên dưới CNC bằng nhôm nhuộm đen. Hệ thống phanh sử dụng cặp heo Beringer Aerotec 4 piston nguyên khối. Điểm độc đáo nhất của Odyssey đó là phần thân xe nguyên khối bằng thép. Để tạo sự tối giản một cách tối đa cho chiếc xe, phần thân vỏ đã chụp lên toàn bộ khung và động cơ. Những chi tiết duy nhất trên thân chỉ bao gồm chiếc yên được bọc da cao cấp Ý, dàn để chân kèm cần số và phanh sau. Toàn bộ phần thân đã được sơn trong tông màu đen bóng. Để có được vẻ ngoài liền mạch, Bandit9 còn ứng dụng bảng đồng hồ phản chiếu như trên máy bay. Cụm đồng hồ thực sự được giấu trong thiết kế thân xe nguyên khối, với các thông tin về tốc độ và quãng đường đi được phản chiếu từ bên dưới. Tương phản với thân xe màu đen bóng, các chi tiết như gắp sau, niềng và các nan hoa đều được mạ sáng bóng. Để Odyssey có thể chạy được, hãng độ xe Bandit9 đã sử dụng nguồn động lực chính là khối máy V-Twin 1.400cc nhiều khả năng từ một mẫu cruiser cỡ lớn, truyền sức mạnh tới bánh sau thông qua trục các-đăng. Tuân theo chủ đề tương lai, hãng thậm chí còn trang bị thêm cho xe một động cơ điện 2 chiều ở moay-ơ bánh sau. Cũng giống như các bản độ trước đây, Bandit9 chỉ dự định tạo ra tổng cộng 9 chiếc Odyssey. Hiện tại hãng chưa công bố giá bán cho mẫu xe này; tuy nhiên nếu xét tới độ độc đáo và cao cấp của Odyssey, chắc chắn nó còn đắt hơn cả con số 32.000USD (tương đương 727 triệu đồng) của The Dark Side trước đó. Video: Soi chi tiết môtô độ Bandit9 Odyssey 2018.

