Chi tiết Mazda2 vừa "kênh giá" 30 triệu đồng tại Việt Nam

Theo bảng giá mới nhất được thương hiệu xe ôtô Mazda Việt Nam vừa cập nhật, giá bán của mẫu xe giá rẻ Mazda 2 được điều chỉnh tăng 30 triệu đồng cho cả 2 biến thể. Cụ thể, biến thể Mazda2 sedan tăng giá từ 499 lên 529 triệu đồng, trong khi biến thể Mazda2 Hatchback cũng tăng từ 539 lên 569 triệu đồng. Việc Thaco tăng giá bán Mazda2 được xem là động thái là khá bất ngờ. Bởi trong phân khúc xe hạng B hiện tại, mẫu xe nhà Mazda không phải cái tên quá nổi trội. Khách hàng vẫn còn đó nhiều lựa chọn, trong đó nổi bật nhất phải kể đến là Honda City, Toyota Vios, những mẫu xe luôn thống trị phân khúc với doanh số cao hơn nhiều so với Mazda2. Đáng nói, với đợt tăng giá này, tính từ đầu năm 2018, tất cả các mẫu xe Mazda đều đã được Thaco tăng giá bán. Trong đó, hồi tháng 1, THACO tăng giá thêm 30 triệu đồng cho mẫu CX-5. Đến cuối tháng 2, “ông lớn” ngành ô tô Việt quyết định áp dụng giá bán mới cho một loạt xe Mazda, hầu hết đều tăng nhẹ so với giá bán cũ. Ở thế hệ mới nhất, Mazda2 đã được ứng dụng phong cách thiết kế Kodo đầy ấn tượng của Mazda. Xe sở hữu những chi tiết thiết kế cực kỳ ấn tượng với đèn pha sắc sảo, lưới tản nhiệt "miệng cười" vui nhộn đặc trưng của Mazda. Từng bề mặt, chi tiết trên xe đều có thiết kế đơn giản nhưng quyến rũ, đồng thời rất năng động.Mazda 2 tại Việt Nam được bán ra dưới cả 2 phiên bản sedan và hatchback, trong đó bản sedan dài hơn 260 mm, các kích thước còn lại đều y hệt nhau. Nội thất của xe cũng được thiết kế theo phong cách tối giản, hướng tới hiệu năng sử dụng. Đáng chú ý, trên mẫu xe giá rẻ này còn sở hữu ệ thống thông tin giải trí Mazda Connect thế hệ mới. Những trang bị tiêu chuẩn trên Mazda 2 nhập khẩu cũng rất hấp dẫn trong phân khúc: ghế bọc da, đèn LED ban ngày, gương ngoài có xi-nhan và gập bằng điện, điều hoà tự động, kết nối Bluetooth. Đồng thời, những công nghệ an toàn cũng được chú trọng với ABS, EBD, DSC, camera lùi... Cả 2 phiên bản của mẫu xe Mazda 2 thế hệ này đều có ghế sau gập 60/40 giúp gia tăng thể tích khoang hành lý. Phiên bản hatchback có khoang hành lý rộng 280l, chỉ bằng hơn nửa so với bản sedan (440 lít). Xe được trang bị động cơ xăng SKYACTIV-G mới nhất của hãng, với công suất tối đa 109 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm cùng hộp số tự động 6 cấp. Bên cạnh đó, Mazda 2 còn có hệ thống tự động tắt máy khi dừng xe (i-Stop) và chế độ thể thao cho hộp số. Việc Thaco tăng giá bán cho Mazda2 được xem là động thái là khá bất ngờ. Bởi trong phân khúc xe hạng B hiện tại, mẫu xe nhà Mazda không phải cái tên quá nổi trội. Khách hàng vẫn còn đó nhiều lựa chọn, trong đó nổi bật nhất phải kể đến là Honda City, Toyota Vios, những mẫu xe luôn thống trị phân khúc với doanh số cao hơn nhiều so với Mazda2. Video: Xem chi tiết mẫu xe giá rẻ Mazda2.

Theo bảng giá mới nhất được thương hiệu xe ôtô Mazda Việt Nam vừa cập nhật, giá bán của mẫu xe giá rẻ Mazda 2 được điều chỉnh tăng 30 triệu đồng cho cả 2 biến thể. Cụ thể, biến thể Mazda2 sedan tăng giá từ 499 lên 529 triệu đồng, trong khi biến thể Mazda2 Hatchback cũng tăng từ 539 lên 569 triệu đồng. Việc Thaco tăng giá bán Mazda2 được xem là động thái là khá bất ngờ. Bởi trong phân khúc xe hạng B hiện tại, mẫu xe nhà Mazda không phải cái tên quá nổi trội. Khách hàng vẫn còn đó nhiều lựa chọn, trong đó nổi bật nhất phải kể đến là Honda City, Toyota Vios, những mẫu xe luôn thống trị phân khúc với doanh số cao hơn nhiều so với Mazda2. Đáng nói, với đợt tăng giá này, tính từ đầu năm 2018, tất cả các mẫu xe Mazda đều đã được Thaco tăng giá bán. Trong đó, hồi tháng 1, THACO tăng giá thêm 30 triệu đồng cho mẫu CX-5. Đến cuối tháng 2, “ông lớn” ngành ô tô Việt quyết định áp dụng giá bán mới cho một loạt xe Mazda, hầu hết đều tăng nhẹ so với giá bán cũ. Ở thế hệ mới nhất, Mazda2 đã được ứng dụng phong cách thiết kế Kodo đầy ấn tượng của Mazda. Xe sở hữu những chi tiết thiết kế cực kỳ ấn tượng với đèn pha sắc sảo, lưới tản nhiệt "miệng cười" vui nhộn đặc trưng của Mazda. Từng bề mặt, chi tiết trên xe đều có thiết kế đơn giản nhưng quyến rũ, đồng thời rất năng động. Mazda 2 tại Việt Nam được bán ra dưới cả 2 phiên bản sedan và hatchback, trong đó bản sedan dài hơn 260 mm, các kích thước còn lại đều y hệt nhau. Nội thất của xe cũng được thiết kế theo phong cách tối giản, hướng tới hiệu năng sử dụng. Đáng chú ý, trên mẫu xe giá rẻ này còn sở hữu ệ thống thông tin giải trí Mazda Connect thế hệ mới. Những trang bị tiêu chuẩn trên Mazda 2 nhập khẩu cũng rất hấp dẫn trong phân khúc: ghế bọc da, đèn LED ban ngày, gương ngoài có xi-nhan và gập bằng điện, điều hoà tự động, kết nối Bluetooth. Đồng thời, những công nghệ an toàn cũng được chú trọng với ABS, EBD, DSC, camera lùi... Cả 2 phiên bản của mẫu xe Mazda 2 thế hệ này đều có ghế sau gập 60/40 giúp gia tăng thể tích khoang hành lý. Phiên bản hatchback có khoang hành lý rộng 280l, chỉ bằng hơn nửa so với bản sedan (440 lít). Xe được trang bị động cơ xăng SKYACTIV-G mới nhất của hãng, với công suất tối đa 109 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm cùng hộp số tự động 6 cấp. Bên cạnh đó, Mazda 2 còn có hệ thống tự động tắt máy khi dừng xe (i-Stop) và chế độ thể thao cho hộp số. Việc Thaco tăng giá bán cho Mazda2 được xem là động thái là khá bất ngờ. Bởi trong phân khúc xe hạng B hiện tại, mẫu xe nhà Mazda không phải cái tên quá nổi trội. Khách hàng vẫn còn đó nhiều lựa chọn, trong đó nổi bật nhất phải kể đến là Honda City, Toyota Vios, những mẫu xe luôn thống trị phân khúc với doanh số cao hơn nhiều so với Mazda2. Video: Xem chi tiết mẫu xe giá rẻ Mazda2.