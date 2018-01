Chi tiết Honda Dream II đời 2002 giá 600 triệu tại Sài Gòn

Vào năm 1985, xe Honda Dream II đã được sản xuất lần đầu tại Thái Lan với động cơ 100 cc mang mã hiệu HA05E. Tại Nhật, dòng xe này có tên gọi Super Cub 100EX, trong khi đó ở Malaysia, chiếc xe được gọi là EX5, Indonesia là Astrea Prima và Việt Nam là Super Dream. Những chiếc Honda Dream đầu tiên được sản xuất tại Thái Lan vốn khởi động bằng cần đạp. Tới đầu thập niên 90, Honda mới tung ra phiên bản Dream II "tem hồng" có thêm bộ đề. Sau đó, vào khoảng những năm 95, những chiếc Dream Thái "tem lửa" nhập nguyên chiếc bắt đầu thay thế cho Dream "tem hồng" và tiếp tục được người dân Việt Nam ưa chuộng. Những chiếc xe này còn xuất hiện tại các cửa hàng bán xe nhập khẩu cho tới năm 2002, dù cho Honda Việt Nam đã sản xuất chiếc Super Dream có kết cấu y hệt từ năm 1998. Theo những người chơi Dream có kinh nghiệm, những chiếc Dream II trong giai đoạn gần năm 2002 với đầu máy 51 rất được dân chơi ưa chuộng do chúng đa số đều còn rất mới. Mới đây, một nhà sưu tập xe có tên tuổi ở Sài Gòn, chuyên sưu tập những mẫu xe số phổ thông còn như mới vừa tung lên mạng xã hội loạt hình ảnh về một chiếc Dream II đời 2002, đầu máy 51 trong tình trạng "đập thùng" theo đúng nghĩa. Theo chủ xe, chiếc xe này thậm chí còn chưa được chủ cũ một lần đổ xăng và chạy ngoài đường. Hiện chưa có ai thẩm định về độ mới thực sự của chiếc Dream II Thái Lan này. Nhưng nhìn hình thức bề ngoài, cùng đăng ký được đưa ra từ chủ cũ là giám đốc một doanh nghiệp tại Bạc Liêu thì đúng đây là chiếc xe đang ở trong tình trạng hoàn hảo với mọi chi tiết đều "mới tinh". Yên xe vẫn còn giữ "phom" đầy đặn do mút cao su không bị lão hóa và phần khung yên bằng sắt chắc chắn. Nắp bình xăng phía dưới yên cùng các chi tiết sơn xi vẫn nguyên bản như vừa được "đập thùng" và lắp ráp lại theo dạng 3 cục hồi mới được nhập khẩu về từ Thái Lan năm 2002. Mọi thứ trên xe đều nguyên bản, đồng hồ công-tơ-mét chỉ rằng nó mới chỉ đi được vài chục km chạy thử. Các chi tiết trên xe còn nguyên bản đến từng nút bấm, từ đèn còi đến cả cần gạt rơ le... Điều đó cho thấy người sưu tập xe tại Việt Nam đã giữ gìn nó trong tình trạng hoàn hảo. Từng chi tiết kim loại trên xe vẫn còn giữ được ánh sáng lấp lánh, không bị xỉn màu theo thời gian như những xe hoạt động nhiều. Thậm chí ở một vài nơi, dấu vành đánh giáp lai giữa các chi tiết bắt ốc cũng còn nguyên màu, chứng tỏ những bộ phận này chưa từng bị "đụng chạm". Do chỉ nằm "đắp chiếu" nên chiếc xe mới giữ được vẻ đẹp như mới. Nước sơn của xe cũng "không tì vết", lấp lánh màu nho đã gắn liền với hình ảnh của Dream tại Việt Nam. Cả 2 lốp vẫn còn giữ lại nguyên gai gió và được sản xuất bởi hãng phụ tùng Inoue của Thái Lan. Trong khi đó, cặp vành được sản xuất bởi Siam Goshi. Hộp xích, giảm sóc sau và gác để chân, tem hướng dẫn sử dụng... cho đến từng con ốc của chiếc xe Dream huyền thoại này đều mang nét nguyên bản hiếm có. Hầu như các chi tiết trên xe chỉ vướng một lớp bụi do người chơi đắp chiếu lâu không sử dụng tới 16 năm. Cây pô của chiếc Dream II Thái Lan này mang mã hiệu 1985, thay vì 2543 như những series sản xuất sau này. Theo những dân chơi Dream lâu năm, loại pô 1985 cho tiếng nổ nhỏ nhưng tiếng hồi ấm hơn, trong khi pô 2543 to và đanh hơn. Cụm thắng đùm cùng bộ vành nan nguyên bản phía sau đều 'còn zin", thậm chí còn nguyên sơn đánh dấu. Khối động cơ 1 xi-lanh, 4 kỳ SOHC của Honda Dream II có kết cấu đơn giản, dễ sửa chữa và cực kỳ bền bỉ, với dung tích thực 97 cc, đạt công suất tối đa 8 mã lực và mô-men xoắn cực đại 8,1 Nm. Xe được trang bị hộp số vòng 4 cấp. Bên dưới gầm xe, thân máy và cần khởi động của chiếc xe này cũng hoàn toàn sạch sẽ không hề dính bùn đất hay dầu mỡ. Bưởng máy của chiếc Dream này vẫn còn mới tinh, hoàn toàn không có một vết xước và lấp lánh ánh nhũ bạc như mới rời khỏi nhà máy của Honda Thái Lan. Theo nhiều người sưu tầm và chơi xe Honda Dream II cho biết, với những chiếc xe đi được hơn 100km cũng đã có giá khoảng 200 triệu đồng. Nếu đúng là chiếc xe này hoàn toàn mới, chưa đổ xăng, nó sẽ là chiếc Dream II mới nhất tại Việt Nam hiện nay, cực hiếm và có giá trị cực cao, thậm chí đối với những người yêu xe thì nó là vô giá. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV Kiến Thức thì rất có thể đây chính là chiếc xe máy Honda Dream II Thái Lan đời 2002 "đập thùng" chưa từng đổ xăng, đã được chủ nhân tại Sài Gòn rao bán rao bán trên mạng xã hội với giá lên đến 600 triệu đồng vào hồi đầu năm 2017. Video: Soi xe Honda Dream II đời 1996 200 triệu tại Việt Nam.

