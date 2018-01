Chi tiết Honda CBR250RR Repsol đầu tiên tại Việt Nam

Honda CBR250RR Repsol ra mắt hồi đầu 2017 tại buổi công bố mẫu xe đua MotoGP Honda RC213V diễn ra ở Indonesia. Honda CBR250RR là mẫu môtô cỡ trung khá ăn khách tại Việt Nam do sở hữu ngoại hình bắt mắt và hơn một số công nghệ so với đối thủ. Honda từng mang CBR250RR trưng bày tại triển lãm môtô, xe máy Việt Nam 2017, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có thông tin sẽ phân phối chính hãng. Người dùng phải tìm mua dòng xe này qua các kênh nhập khẩu tư nhân, và Honda CBR250RR Repsol không phải ngoại lệ. Phía đại lý không tiết lộ giá bán, chỉ biết giá tại Indonesia vào khoảng 5.400 USD. Honda CBR250RR Repsol chỉ sản xuất giới hạn 1.000 chiếc. So với bản tiêu chuẩn thì khác biệt lớn nhất là màu sơn cam-trắng-đỏ đặc trưng của đội đua Repsol Honda Team. Chắn bùn trước và chắn bùn sau làm bằng vật liệu sợi carbon nhằm tiết giảm khối lượng. Về những tính năng kỹ thuật cơ bản, mẫu xe môtô Honda CBR250RR Repsol không thay đổi so với bản tiêu chuẩn. Tay lái clip-on, màn hình trung tâm dạng Full LCD, hiển thị đầy đủ thông số ở chính giữa, đèn tín hiệu, mức xăng và nhiệt độ động cơ hiển thị kế bên. Hai bên tay lái có thêm cùm bảo vệ tay phanh và tay côn. Mâm xe sơn màu cam đồng nhất với tổng thể. Xe vẫn trang bị phanh đĩa, tích hợp công nghệ chống bó cứng phanh ABS trên cả 2 bánh. Phuộc trước dạng up-side-down, điểm vượt trội hơn 2 đối thủ cùng phân khúc Kawasaki Ninja 300 và Yamaha YZF-R3. Khung gầm bằng thép trên Honda CBR250RR phát triển hoàn toàn mới, cứng cáp và linh hoạt hơn so với đời cũ. Bình xăng có dung tích 14,5L. Xe có kích thước lần lượt 2.060 x 724 x 1.098 mm. Chiều cao yên 790 mm, trục cơ sở dài 1.398 mm. Bản Repsol dùng yên dạng solo với tấm ốp. Tuy nhiên, xe vẫn có gác chân cho người ngồi phía sau. CBR250RR Repsol vẫn được hãng xe máy Honda trang bị động cơ xy-lanh đôi, DOHC, dung tích 249,7 cc, làm mát bằng dung dịch, kết hợp hộp số 6 cấp, công suất tối đa 36 mã lực và mô-men xoắn cực đại 23,3 Nm. Xe dùng hộp số 6 cấp, hệ thống bướm ga điện tử Throttle by wire, và có sẵn 3 chế độ lái gồm Comfort, Sport và Sport+.

Honda CBR250RR Repsol ra mắt hồi đầu 2017 tại buổi công bố mẫu xe đua MotoGP Honda RC213V diễn ra ở Indonesia. Honda CBR250RR là mẫu môtô cỡ trung khá ăn khách tại Việt Nam do sở hữu ngoại hình bắt mắt và hơn một số công nghệ so với đối thủ. Honda từng mang CBR250RR trưng bày tại triển lãm môtô, xe máy Việt Nam 2017, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có thông tin sẽ phân phối chính hãng. Người dùng phải tìm mua dòng xe này qua các kênh nhập khẩu tư nhân, và Honda CBR250RR Repsol không phải ngoại lệ. Phía đại lý không tiết lộ giá bán, chỉ biết giá tại Indonesia vào khoảng 5.400 USD. Honda CBR250RR Repsol chỉ sản xuất giới hạn 1.000 chiếc. So với bản tiêu chuẩn thì khác biệt lớn nhất là màu sơn cam-trắng-đỏ đặc trưng của đội đua Repsol Honda Team. Chắn bùn trước và chắn bùn sau làm bằng vật liệu sợi carbon nhằm tiết giảm khối lượng. Về những tính năng kỹ thuật cơ bản, mẫu xe môtô Honda CBR250RR Repsol không thay đổi so với bản tiêu chuẩn. Tay lái clip-on, màn hình trung tâm dạng Full LCD, hiển thị đầy đủ thông số ở chính giữa, đèn tín hiệu, mức xăng và nhiệt độ động cơ hiển thị kế bên. Hai bên tay lái có thêm cùm bảo vệ tay phanh và tay côn. Mâm xe sơn màu cam đồng nhất với tổng thể. Xe vẫn trang bị phanh đĩa, tích hợp công nghệ chống bó cứng phanh ABS trên cả 2 bánh. Phuộc trước dạng up-side-down, điểm vượt trội hơn 2 đối thủ cùng phân khúc Kawasaki Ninja 300 và Yamaha YZF-R3. Khung gầm bằng thép trên Honda CBR250RR phát triển hoàn toàn mới, cứng cáp và linh hoạt hơn so với đời cũ. Bình xăng có dung tích 14,5L. Xe có kích thước lần lượt 2.060 x 724 x 1.098 mm. Chiều cao yên 790 mm, trục cơ sở dài 1.398 mm. Bản Repsol dùng yên dạng solo với tấm ốp. Tuy nhiên, xe vẫn có gác chân cho người ngồi phía sau. CBR250RR Repsol vẫn được hãng xe máy Honda trang bị động cơ xy-lanh đôi, DOHC, dung tích 249,7 cc, làm mát bằng dung dịch, kết hợp hộp số 6 cấp, công suất tối đa 36 mã lực và mô-men xoắn cực đại 23,3 Nm. Xe dùng hộp số 6 cấp, hệ thống bướm ga điện tử Throttle by wire, và có sẵn 3 chế độ lái gồm Comfort, Sport và Sport+.