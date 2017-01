Chi tiết crossover thể thao Audi SQ5 tại Detroit 2017

Audi SQ5 2017 thế hệ mới được phát triển dựa trên cơ sở chiếc Q5 thế hệ thứ hai, đã ra mắt lần đầu tại triển lãm Paris vào cuối tháng 9/2016. So với Q5, SQ5 chỉ có một số sự khác biệt nhỏ ở cả nội lẫn ngoại thất, cùng với động cơ mạnh mẽ hơn và hệ thống treo cải tiến. So với Q5 thường, khác biệt dễ nhận ra nhất của chiếc xe đó là cản trước đã được thay đổi nhẹ, với phần dưới được tách ra thành một cánh khuếch tán không khí. Trên phiên bản này, các chi tiết viền mạ chrome hoặc màu nhôm sáng đã được chuyển hết thành màu đen mờ, khiến xe trông "ngầu" hơn. Một điểm mới nữa trên SQ5 phiên bản mới đó là sự xuất hiện của bộ mâm đúc 5 cánh kép 2 tông màu với đường kính lớn và thiết kế khác biệt so với các phiên bản Q5 khác. Ngoài chụp ống xả mới, phần đuôi xe không có thay đổi đáng kể nào. Ở bên trong nội thất, Audi SQ5 khác biệt với các phiên bản thường nhờ vô-lăng thể thao, các pedal bằng nhôm và ghế ngồi bọc da/alcantara chần chỉ đẹp mắt hơn. Bảng táp-lô của xe thiết kế hiện đại và tối giản theo phong cách như Audi TT. Nằm thẳng đứng trên bảng táp-lô là hệ thống thông tin giải trí 8,3 inch điều khiển qua touchpad. Bảng đồng hồ kỹ thuật số Virtual Cockpit cũng nằm trong danh sách tùy chọn của chiếc xe. Nằm phía sau lớp vỏ, SQ5 đã không còn được trang bị động cơ 2.0 tăng áp của các phiên bản Q5 cơ bản. Thay vào đó, xe sở hữu động cơ 3.0l TFSI V6 tăng áp với các công nghệ như phun nhiên liệu trực tiếp, trục cam biến thiên... để đem tới công suất tối đa 349 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Sức mạnh của động cơ được truyền xuống hệ thống dẫn động 4 bánh quattro đặc trưng của Audi thông qua hộp số tự động 8 cấp, giúp SQ5 chỉ mất 5,1 giây để tăng tốc từ 0-96 km/h. Không chỉ có hệ động lực mạnh mẽ hơn, Audi còn chú ý tới cảm giác lái của SQ5 mới khi trang bị cho xe hệ thống treo khí thể thao với khả năng điều chỉnh qua hệ thống lái Audi Drive Select, cùng với tay lái mới nhạy hơn. Giá bán của SQ5 thế hệ mới chưa được Audi công bố, tuy nhiên chắc chắn chiếc xe sẽ chỉ nằm trong khoảng 52.000 USD như thế hệ cũ (tương đương 1,17 tỷ đồng). Đối thủ chính của chiếc xe sẽ là Mercedes-AMG GLC 43 AMG.

