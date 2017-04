Chi tiết cặp đôi "siêu xe xanh" BMW i3 và i8 cực chất

Trước cặp đôi xe điện BMW i3 và i8 mới nhất, Garage Italia Customs đã từng hợp tác với BMW để tạo ra một chiếc i8 nghệ thuật mang tên Futurism vào năm 2016. 2 chiếc xe điện của BMW đã được "biến hóa" thành những bức tranh trừu tượng ở cả nội thất và ngoại thất bởi nhà thiết kế Lapo Elkann - em trai ruột của Chủ tịch hãng xe Fiat John Elkann. Với cặp đôi i3 và i8 mới nhất, BMW cùng Lapo Elkann đã lấy cảm hứng từ phong cách đầy sắc màu của thập niên 80. Ở bên ngoài, cả hai chiếc xe đã có lớp vỏ được sơn những mảng màu đối nghịch rực rỡ. Trên nền sơn là các họa tiết kẻ sọc, caro và vằn khác nhau, tạo cho người xem ảo giác mạnh. Không chỉ được trang trí bên ngoài, nội thất của cả 2 chiếc i3 và i8 cũng cực "dị" với những mảng màu tương tự. Thậm chí khi kết hợp với những đường nét đầy tính tương lai của các chi tiết bên trong nội thất, những họa tiết và mảng màu trang trí này còn gây ấn tượng mạnh mẽ về thị giác hơn nữa. Dù đầy màu mè nhưng trên thực tế, nội thất của những chiếc xe nghệ thuật này vẫn đầy cao cấp khi Garage Italia Customs đã lựa chọn những vật liệu chất lượng cao cho những chiếc xe. Trong đó, các ghế ngồi cùng panel nội thất đều được bọc da cùng Alcantara và vải cao cấp, được xử lý đặc biệt để có thể in những họa tiết gây "ảo giác". Bên cạnh thân xe và nội thất, cặp đôi i3 và i8 này không có sự thay đổi về thông số kỹ thuật so với phiên bản thường. Trong đó, chiếc i8 cao cấp hơn được trang bị động cơ 1.3l tăng áp 3 xi-lanh tăng áp 231 mã lực nằm giữa, cùng với mô-tơ điện 131 mã lực ở bánh trước. 2 động cơ có thể khiến i8 chỉ mất 4,4 giây để đạt 100 km/h trước khi tới tốc độ tối đa 250 km/h một cách dễ dàng, trong khi vẫn chỉ có mức tiêu thụ 2,1l/100 km. BMW i3 sử dụng động cơ điện sản sinh công suất tối đa 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Xe có thể tăng tốc từ 0-60 km/h trong thời gian 3,7 giây, trong đó chiếc xe cần 7,2 giây để có thể tăng tốc từ 0-100 km/h. Mỗi lần sạc đầy BMW i3 có thể hoàn thành quãng đường dài 190 km. Cả 2 chiếc BMW i3 và i8 đặc biệt này sẽ không được bán ra cho đại chúng. Vào tháng 5 tới, chúng sẽ được hãng xe sang BMW đem tới Mỹ để trưng bày tại lễ hội nghệ thuật Frieze ở New York.

