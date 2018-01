Chi tiết bán tải Toyota Hilux phiên bản kỷ niệm 50 năm

Vào ngày 21/3/1968, Toyota đã ra mắt thế hệ bán tải Hilux đầu tiên tại Nhật Bản. Là một trong những mẫu xe thành công nhất của Toyota, Hilux hiện đã có tổng lượng xe bán ra trên toàn cầu, trong suốt lịch sử 50 năm của nó là hơn 18 triệu chiếc. Điều này cũng khiến cho bán tải Toyota Hilux trở thành một trong những chiếc xe phổ biến nhất trên thế giới. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm sinh nhật của mẫu xe bán tải Toyota Hilux, thương hiệu Toyota tại châu Âu đã vừa ra mắt phiên bản đặc biệt mới của chiếc xe mang tên gọi Invincible 50 Chrome Edition. Dựa trên cơ sở Hilux thế hệ thứ 8 trước đợt facelift vào cuối thu 2017. Mẫu xe Hilux Invincible 50 Chrome Edition đã được Toyota thay đổi hàng loạt các chi tiết ngoại thất. Đúng như tên gọi của mình, phiên bản này đã được trang bị nhiều chi tiết mạ màu chrome bóng lộn như lưới tản nhiệt, tay nắm cửa và thùng xe, bậc lên xuống. So với phiên bản thường, Hilux Invincible 50 Chrome Edition còn có ngoại hình mạnh mẽ hơn nhờ có ba-đờ-sốc trước bằng nhựa kết hợp với tấm bảo vệ nhôm dưới cản, các nẹp hốc bánh và thanh giằng mạ chrome phía sau thùng xe. Nằm ở góc cửa trước của phiên bản này là những logo Invincible 50 đặc biệt. Phiên bản kỉ niệm 50 năm của mẫu xe bán tải Hilux cũng được trang bị nhiều phụ kiện tiện ích đi kèm. Theo Toyota châu Âu, chiếc xe khiến cho bất cứ ai gặp sẽ "ngay lập tức nhận ra đây là một chiếc xe phiên bản đặc biệt, nhưng vẫn đảm bảo để di chuyển hàng ngày". Thể tích thùng của Hilux Invincible 50 Chrome Edition cũng nhỏ hơn một chút so với phiên bản thường, do Toyota đã lắp thêm một hộp chống nước và có khóa ở cuối thùng, Ngoài ra, tấm lót sàn bằng nhựa - trang bị vốn nằm trong danh sách tùy chọn cũng đã được hãng lắp sẵn cho Invincible 50 Chrome Edition. Ở bên dưới nắp ca-pô, phiên bản Hilux Invincible 50 Chrome Edition mới này hoàn toàn không có sự thay đổi nào về động cơ. Xe vẫn sử dụng máy diesel tăng áp 2.4l D-4D 4 xi-lanh thẳng hàng, đem tới công suất 148 mã lực và mô-men xoắn 400Nm. Kết hợp với động cơ là hộp số tự động và hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian. Hiện tại đại diện hãng xe ôtô Toyota tại châu Âu chưa công bố giá và thời điểm bán ra của Hilux Invincible 50 Chrome Edition. Video: Xem sức mạnh Hilux Invincible 50 Chrome Edition.

