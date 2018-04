Chevrolet Trailblazer mở bán tại Việt Nam "đấu" Toyota Fortuner

General Motors Việt Nam vừa chính thức công bố thời điểm ra mắt mẫu xe Chevrolet Trailblazer 2018 hoàn toàn mới tại Việt Nam. Mẫu xe thể thao đa dụng (SUV) sang trọng và lịch lãm của Mỹ sẽ chính thức được bán ra vào đầu tháng 5/2018 nhằm cạnh tranh với các mẫu SUV khác như; Ford Everest, Toyota Fortuner hay Isuzu D-Max. Từng ra mắt tại triển lãm VMS 2017, tuy nhiên do nhiều điều kiện khách quan mẫu xe SUV 7 chỗ nhập khẩu này chưa được phân phối chính thức ra thị trường mà phài đợi đến giữa năm 2018 này. Chevrolet Trailblazer đã được bán ở khá nhiều quốc gia đang phát triển từ năm 2012. Ra mắt một thời gian ngắn sau khi chiếc bán tải Colorado bản facelift, mẫu xe SUV Chevrolet Trailblazer mới sở hữu ngoại hình hấp dẫn, khỏe mạnh hơn nhiều so với phiên bản cũ. Toàn bộ phần đầu xe đã được Chevrolet thiết kế lại hoàn toàn với kiểu dáng "nam tính" và gần với những dòng xe khác của thương hiệu Chevrolet tại Mỹ. Trailblazer sở hữu DNA của Chevrolet, với những đường nét góc cạnh, toát lên vẻ khỏe khoắn dẻo dai một cách tinh tế, làm nổi bật lên khả năng chinh phục mọi địa hình. Đáng chú ý trong khắc họa thiết kế ngoại thất phải kể đến lưới tản nhiệt hai tầng đặc trưng, cản trước và cụm đèn pha tích hợp đèn chiếu sáng ban ngày LED. Trên phiên bản Trailblazer mới LTZ, chiếc xe sẽ được trang bị mâm xe kích cỡ 18 inch mới, trong khi các bản thấp hơn sẽ chỉ có mâm 16 inch. Ngoài ra thiết kế khoảng sáng gầm xe lên tới 221mm cũng góp phần làm tăng thêm dáng vẻ thể thao cho mẫu xe SUV phong cách Mỹ. Phía sau Trailblazer sở hữu đèn hậu dạng LED, thiết kế cửa sau đơn giản và bổ sung đèn báo hiệu ở cản sau. Về tổng thể, xe mang trên mình ngôn ngữ thiết kế ngoại thất cơ bắp đặc trưng của dòng xe Mỹ,thừa hưởng hệ thống khung sàn và một số đường nét thiết kế giống với mẫu bán tải Colorado đang bán ra tại thị trường Việt Nam. Ở bên trong, toàn bộ bảng táp-lô của Trailblazer cũng đã được Chevrolet thiết kế lại với hình dáng khỏe khoắn hơn và tăng tính công thái học đối với người lái. Thiết kế nội thất của xe đã được "bê nguyên" từ Colorado, với điểm khác biệt là Trailblazer có tới 7 chỗ ngồi thay vì 5 chỗ. Xe được trang bị hệ thống thông tin giải trí My Link thế hệ mới, hỗ trợ kết nối smartphone Apple CarPlay và Android Auto. Trên phiên bản LTZ 4x4 cao cấp nhất, xe được trang bị khá nhiều công nghệ hấp dẫn như gạt mưa cùng điều hòa tự động, dàn âm thanh 7 loa, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo xe vượt, cảnh báo va chạm, cảnh báo chuyển làn... Mọi phiên bản đều được trang bị 3 túi khí, ABS, EBD, hệ thống ổn định điện tử, hệ thống hỗ trợ leo dốc và đổ đèo... Toàn bộ 7 chỗ ngồi trên xe được bố trí theo phong cách ghế ngồi trong nhà hát, mang đến cho hành khách ngồi ở hàng thứ 2 và 3 tầm nhìn bao quát hơn, trong khi hệ thống điều hòa điều chỉnh riêng cho từng vị trí giúp hành khách tận hưởng cảm giác thư giãn, mát mẻ tối đa trong mùa hè nóng bức. Traiblazer được trang bị động cơ diesel tăng áp 4 xy lanh Duramax 2.8L, cải thiện mức tiêu hao nhiên liệu và giảm lượng khí thải. Nhờ có turbo tăng áp với công nghệ điều khiển cánh biến thiên (VGT), động cơ sản sinh công suất tối đa đến 147 kW (197 mã lực) và mô men xoắn cực đại 500 Nm. Phiên bản LT với động cơ turbo - diesel 2.5L đạt công suất tối đa 120kW (161 mã lực) và mô men xoắn cực đại 380Nm. Được biết, mẫu xe thể thao đa dụng (SUV) sang trọng và lịch lãm của Mỹ này sẽ chính thức được bán ra tại Việt Nam vào tuần đầu tiên tháng 5 với 2 phiên bản 2.8 LTZ AT 4x4 và 2.5 LT MT 4x2. Hai phiên bản nữa gồm 2.5 VGT LT AT 4x2 và 2.5 VGT LTZ AT 4x4 sẽ tiếp tục được bổ sung vào danh mục mẫu xe này trong tháng 6. Tại Thái Lan, giá xe Chevrolet Traiblaze bắt đầu từ 1,244 triệu Baht (tương đương 799 triệu đồng) và đạt tới 1,479 triệu Baht cho bản cao nhất (950 triệu đồng). Hiện một số đại lý GM tại Việt Nam đã bắt đầu mở đơn đặt hàng cho xe ngay trong tháng 04/2018 này, mức giá bán cho xe vẫn chưa được công bố nhưng dự kiến khoảng 1 tỷ đồng. Mô tả video

