Chevrolet Trailblazer hơn 1 tỷ đồng sắp ra mắt tại Việt Nam

Tại sự kiện phát động chiến dịch an toàn cho trẻ em vừa tổ chức tại Hà Nội vừa qua, ông Ian Nicholls, chủ tịch GM Đông Nam Á đã thông báo rằng GM Việt Nam sẽ chính thức ra mắt mẫu SUV 7 chỗ Chevrolet Trailbler mới tại thị trường Việt Nam vào tháng 6/2018 này. Chevrolet TrailBlazer 2018 sẽ được phân phối tại Việt Nam dưới hình thức xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Về ngoại hình, TrailBlazer mới tạo ấn tượng nhờ sự cứng cáp và hầm hố, mang đậm chất xe Mỹ với phần đầu xe dày dặn, vòm bánh xe lớn và được thiết kế nổi bật. Đáng chú ý nhất trong khắc họa thiết kế ngoại thất phải kể đến lưới tản nhiệt hai tầng đặc trưng, cản trước và cụm đèn pha tích hợp đèn chiếu sang ban ngày LED. Nhìn chính diện, SUV Chevrolet TrailBlazer 2018 có phần giống với "người anh em" là mẫu xe bán tải Chevrolet Colorado. Trailblazer sở hữu lazăng kích thước lớn kèm lốp runflat, mâm xe kích cỡ 18 inch mới, trong khi các bản thấp hơn sẽ chỉ có mâm 16 inch. Ngoài ra thiết kế khoảng sáng gầm xe lên tới 221mm cũng góp phần làm tăng thêm dáng vẻ thể thao cho mẫu xe SUV phong cách Mỹ này. Phía sau Trailblazer sở hữu đèn hậu dạng LED, thiết kế cửa sau đơn giản và bổ sung đèn báo hiệu ở cản sau. Về tổng thể, mẫu SUV 7 chỗ thương hiệu Mỹ này được thừa hưởng hệ thống khung sàn và một số đường nét thiết kế giống với mẫu bán tải Colorado khiến nó mạnh mẽ và khỏe khoắn với những đường nét góc cạnh. Bên trong nội thất, toàn bộ bảng táp-lô của Trailblazer cũng đã được Chevrolet thiết kế lại với hình dáng khỏe khoắn hơn và tăng tính công thái học đối với người lái. Ngoài ra, hãng còn cho biết rằng vật liệu được sử dụng trong nội thất cũng có bề mặt mềm mại hơn. Một lần nữa, thiết kế nội thất của xe đã được "bê nguyên" từ Colorado, với điểm khác biệt là Trailblazer có tới 7 chỗ ngồi thay vì 5 chỗ. Trên bảng điều khiển trung tâm của xe là hệ thống thông tin giải trí My Link thế hệ mới, hỗ trợ kết nối smartphone Apple CarPlay và Android Auto. Các tính năng khác bao gồm công điện tử, hệ thống định vị, nhận dạng giọng nói, theo dõi áp suất lốp, cảm biến gạt mưa, đèn pha tự động, camera lùi, cảm biến đỗ xe, khởi động máy từ xa... Các công nghệ hấp dẫn như gạt mưa cùng điều hòa tự động, dàn âm thanh 7 loa, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo xe vượt, cảnh báo va chạm, cảnh báo chuyển làn... Mọi phiên bản của xe đều được trang bị 3 túi khí, ABS, EBD, hệ thống ổn định điện tử, hệ thống hỗ trợ leo dốc và đổ đèo... cũng được trang bị. Dự kiến, xe sẽ có 2 tùy chọn động cơ là động cơ 2.5L MT 4x2 và tùy chọn động cơ 2.8L AT 4x4. Cụ thể, động cơ Duramax 2.5L tăng áp turbo được kết hợp cùng hộp số 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau, sản sinh công suất 161 mã lực và mômen xoắn cực đại 380 Nm. Trong khi đó động cơ Duramax 2.8L tăng áp turbo sẽ đi cùng hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian. Trailblazer mới được trang bị một loạt các tính năng an toàn chủ động và thụ động bao gồm Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS), Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), Hệ thống phân bố lực phanh điện tử (EBD), Hệ thống cân bằng điện tử (ESC), Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC), Hệ thống hỗ trợ lên dốc (HSA). Bên cạnh đó xe còn có túi khí phía trước dành cho người lái và hành khách ngồi trên xe. Dự kiến Chevrolet TrailBlazer 2018 sẽ chính thức có mặt tại thị trường ôtô Việt Nam vào tháng 6/2018 tới đây với giá khoảng hơn 1 tỷ đồng. Tại Thái Lan, giá khởi điểm của Trailblazer bắt đầu từ 1,244 triệu Baht (tương đương 799 triệu đồng), cạnh tranh với các đối thủ như Toyota Fortuner, Ford Everest hay Mitsubishi Pajero Sport. Video: Chi tiết Chevrolet Trailblazer mới sắp ra mắt tại Việt Nam.

