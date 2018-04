Chevrolet Trailblazer "chốt giá" từ 859 triệu đồng tại Việt Nam

Theo thông tin từ các đại lý phân phối chính hãng dòng xe Chevrolet tại Việt Nam, mẫu SUV 7 chỗ Chevrolet Trailblazer 2018 hoàn toàn mới sẽ chính thức được bán ra tại Việt Nam vào đầu tháng 5/2018. để cạnh tranh với đối thủ “sừng sỏ” Toyota Fortuner, Trailblazer sẽ có giá nằm trong khoảng từ 850 triệu đồng đến 1,1 tỷ đồng. Đối thủ của Toyota Fortuner tạm thời sẽ được phân phối hai phiên bản 2.8 LTZ AT 4x4 và 2.5 LT MT 4x2 thông qua hình thức nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Sau đó sẽ bổ sung hai phiên bản 2.5 VGT LT AT 4x2 và 2.5 VGT LTZ AT 4x4 vào tháng 6/2018. Được phát triển dựa trên hệ thống khung gầm mới, mẫu xe SUV Chevrolet Trailblazer mới sở hữu diện mạo cứng cáp, khỏe khoắn với kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.887 x 1.902 x 1.850 mm, cùng khoảng sáng gầm xe khá ấn tượng 221mm. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình thang bo tròn các góc gồm hai thanh ngang xếp song song nhau, cụm đèn pha tích hợp dải đèn LED chiếu sáng ban ngày, cản trước được thiết kế tinh tế, tạo cảm giác liền mạch. Phần đuôi xe có thiết kế khá đơn giản với cụm đèn hậu dạng LED vuốt sang hai bên thân xe, ống xả hình chữ nhật mạ cờ-rôm, mâm hợp kim đa chấu kích thước 18 inch... Chevrolet Trailblazer sở hữu khoang nội thất rộng rãi và tiện nghi với các chi tiết được bọc da màu xám, bảng điều khiển trung tâm được lấy cảm hứng từ “người anh em” Chevrolet Colorado nhưng với điểm khác biệt là Trailblazer có tới 7 chỗ ngồi thay vì 5 chỗ so với trước đây. Những trang bị tiêu chuẩn trên Chevrolet Trailblazer gồm: ghế chỉnh điện 4 hướng, khởi động từ xa bằng chìa khóa thông minh, cửa mở không cần chìa khóa, nút bấm khởi động start/stop, đèn pha tự động điều chỉnh độ sáng, hệ thống thông tin giải trí MyLink 2 tích hợp trong màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Trên phiên bản LTZ 4x4 cao cấp nhất, xe được trang bị khá nhiều công nghệ hấp dẫn như gạt mưa cùng điều hòa tự động, dàn âm thanh 7 loa, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo xe vượt, cảnh báo va chạm, cảnh báo chuyển làn... Mọi phiên bản đều được trang bị 3 túi khí, ABS, EBD, hệ thống ổn định điện tử, hệ thống hỗ trợ leo dốc... Dưới nắp ca-pô, Trailblazer sẽ được trang bị 3 tùy chọn động cơ khác nhau, gồm động cơ 2.8L, 2.5L FGT và 2.5L VGT. Ở hai phiên bản ra mắt vào đầu tháng 5/2018 tới đây, phiên bản 2.8 LTZ AT 4x4 sẽ được trang bị động cơ diesel tăng áp Duramax 2.8L 4 xi-lanh thẳng hàng, sản sinh công suất cực đại đạt 197 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 500 Nm. Trong khi đó, phiên bản 2.5 LT MT 4x2 được trang bị động cơ diesel tăng áp Duramax 2.5L, cho công suất cực đại đạt 161 mã lực và mô-men xoắn cực đại 380 Nm. Các đối thủ của Chevrolet Trailblazer tại Việt Nam bao gồm; Ford Everest, Toyota Fortuner hay Isuzu D-Max... Video: Đánh giá chi tiết Chevrolet Trailblazer 2018 tại Việt Nam.

