Chevrolet Spark mới giá từ 200 triệu "đấu" Hyundai i10

Chevrolet Spark 2017 mới thế hệ thứ 4 đã lần đầu tiên trình làng trong hai triển lãm New York và Seoul 2015. Nhưng mãi cho đến nay, hãng xe Chevrolet mới lên kế hoạch đưa mẫu xe cỡ nhỏ giá "mềm" này đến thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Philippines. Theo một số nguồn tin, Chevrolet Spark 2017 sẽ chính thức trình làng tại thị trường Philippines trong triển lãm Manila diễn ra vào đầu tháng 4 năm nay. Dự đoán, sau Philippines, Chevrolet Spark thế hệ mới sẽ tiếp tục ra mắt tại các thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam. Ở thế hệ thứ 4, Spark được bổ sung thiết kế khác biệt và phần đầu xe tương đồng với những mẫu xe khác trong gia đình Chevrolet. So với phiên bản cũ, Chevrolet Spark 2017 sở hữu thiết kế không thú vị bằng nhưng lại trông trưởng thành hơn. Thiết kế ngoại thất của Chevrolet Spark 2017 chỉ mang tính tiến hóa hơn là cách mạng với lưới tản nhiệt chia đôi và cụm đèn pha truyền thống hơn. Tiếp đến là trần xe dốc, cửa hậu mới và cánh gió mui tích hợp. Đèn sương mù hình tròn được tích hợp trên cản trước, bộ la-zăng làm bằng hợp kim kích thước lớn lên tới 16 inch. Phần đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu dạng to bản ôm sát lấy phần thân xe, tích hợp đèn xi-nhan. So với phiên bản cũ, Spark phiên bản 2017 sở hữu chiều dài cơ sở lớn hơn, chiều cao lại giảm khoảng 40 mm để giảm hệ số lực cản không khí. Các kích thước cơ bản của Chevrolet Spark 2017 bao gồm chiều dài tổng thể 3.595 mm, rộng 1.595 mm, cao 1.475 mm và chiều dài cơ sở 2.385 mm. Bên trong nội thất của mẫu xe cỡ nhỏ này (tuỳ từng phiên bản) được trang bị khá đầy đủ và đẹp mắt với vô-lăng 3 chấu, bọc da tích hợp phím chức năng, cùng ghế ngồi bọc da màu đen có tích hợp sưởi ấm. Một màn hình thông tin cảm ứng kích thước 7.0 inch, đi kèm là hệ thống thông tin giải trí Mylink tương thích Apple CarPlay và Android Auto. Xe hỗ trợ kết nối 4G LTE, camera lùi, kiểm soát hành trình, chìa khóa thông minh và trang bị an toàn tới 8 túi khí. Bước sang thế hệ mới, Chevrolet Spark có 2 tùy chọn động cơ khác nhau. Đầu tiên là động cơ xăng Ecotec 3 xy-lanh, dung tích 1.0 lít, sản sinh công suất tối đa 74 mã lực tại vòng tua máy 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 95 Nm tại vòng tua máy 4.500 vòng/phút. Thứ hai là động cơ xăng Ecotec 4 xy-lanh, dung tích 1,4 lít. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 98 mã lực tại vòng tua máy 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 124 Nm tại vòng tua máy 4.400 vòng/phút. Hiện chưa rõ giá bán của Chevrolet Spark 2017 tại thị trường Philippines. Trong khi đó, tại Hàn Quốc, Chevrolet Spark thế hệ mới có giá khởi điểm từ 10,15 triệu Won, tương đương 200 triệu đồng. Tại một số thị trường khác xe có giá từ 16.945 USD (gần 391 triệu đồng).

