Chevrolet giảm giá ôtô tới 80 triệu tại Việt Nam "câu khách"

Ngay trong ngày đầu tiên của năm mới, cụ thể từ ngày 1/1/2018. GM Việt Nam đã giảm giá ôtô Chevrolet. Mặc dù giá bán niêm yết không thay đổi so với tháng 12/2017, tuy nhiên thay vào đó, hãng xe này lại đưa ra các gói tặng tiền mặt trừ trực tiếp vào giá xe khi đến tay khách hàng. Không còn ưu đãi sâu đến 80 triệu đồng như thời điểm cuối năm 2017 vừa qua, mẫu xe bán tải Chevrolet Colorado được giảm cao nhất 30 triệu đồng cho hai phiên bản LTZ và LTZ High Country. Các bản số sàn thấp nhất chỉ được giảm 10 triệu đồng. Đây là mẫu xe bán chạy nhất của GM trong những tháng gần đây tại Việt Nam. Mức giá mới của Chevrolet Colorado được niêm yết cho các phiên bản như sau; Colorado LTZ AT giá còn 789 triệu đồng, Colorado LTZ MT còn 779 triệu đồng, Colorado LT 2 cầu giá 639 triệu đồng và Colorado LT 1 cầu giá công bố 614 triệu đồng. Bản High Country còn 809 triệu đồng. Mẫu xe được giảm nhiều nhất trong tháng 1/2018 của thương hiệu ôtô Mỹ tại Việt Nam là Chevrolet Cruze. Phiên bản cao cấp LTZ được giảm 80 triệu, tức là chỉ còn 619 triệu đồng. Phiên bản LT giảm 70 triệu đồng, còn 519 triệu đồng, ngang với Kia Cerato 1.6 MT. Hyundai Elantra 1.6 MT có giá cao hơn khoảng 30 triệu đồng. Thế hệ mới của mẫu xe Cruze đã được ra mắt tại Mỹ từ năm 2015 với kiểu dáng khác biệt hoàn toàn. Mẫu xe ở Việt Nam duy trì phom cũ từ năm 2009 đến nay. Đây cũng là một phần lý do khiến mẫu xe Mỹ "gốc Hàn" chưa đủ sức hút nếu so với các đối thủ cùng tầm khác. Dòng sedan hạng B của Chevrolet là Aveo chính thức ra mắt tại Việt Nam vào tháng 09/2013 với 2 phiên bản. Hiện cả 2 phiên bản mới của mẫu xe này cũng được giảm từ 50 đến 60 triệu đồng so với giá cũ. Cụ thể, mức giá công bố của mẫu xe sedan Chevrolet Aveo bản 1.4 LT hiện nay chỉ còn 409 triệu đồng và Aveo 1.4 LTZ giá 435 triệu đồng. Chevrolet Orlando là mẫu xe đa dụng 07 chỗ với thiết kế khá hiện đại và tiện nghi. Đây là đối thủ của Toyota Innova tại thị trường Việt nam. Mẫu MPV Orlando LTZ hiện có giá chỉ 619 triệu đồng (giảm 15 triệu đồng). Riêng Orlando LT vẫn giữ nguyên giá 639 triệu đồng như trước đây. Xe được trang bị động cơ DOHC, 16 van, 4 xi-lanh, dung tích 1,8 lít kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Động cơ sản sinh công suất tối đa 104 mã lực tại 6.200v/ph và mô-men xoắn cực đại 176Nm tại 3.800v/ph. Đặc biệt trong tháng này, dòng xe gia đình cỡ nhỏ Spark cũng không nằm ngoài chương trình ưu đãi về giá của Chevrolet. Spark Duo (Spark Van) 2 chỗ được nhập khẩu từ Hàn Quốc, xe sử dụng động cơ dung tích nhỏ gọn 1.4L có Turbo, hộp số tự động 6 cấp cùng với thiết kế tiện dụng. Có tới 3 phiên bản, nhưng hiện chỉ có mẫu Chevrolet Spark Duo 1.2 được điều chỉnh giá giảm 20 triệu đồng. Mức giá mới cho mẫu xe cỡ nhỏ, đối thủ của Kia Morning và Hyundai i10 tại Việt Nam là 279 triệu đồng. Mẫu Crossover 5 chỗ hạng nhỏ Chevrolet Trax mới được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc hiện có giá niêm yết từ 679 triệu đồng. Xe sử dụng động cơ dung tích nhỏ gọn 1.4L có Turbo, hộp số tự động 6 cấp cùng với thiết kế ngoại hình khỏe khoắn đậm chất Mỹ. Như vậy, sau những biến động về doanh số trong năm 2017, GM Việt Nam đã điều chỉnh chiến lược giảm giá bán, đẩy mạnh mức giá mới cho dòng sedan phổ thông nhằm cạnh tranh với các đối thủ khác trên thị trường nhằm làm mới mình và tìm kiếm doanh số ngay từ đầu năm 2018 Video: Xem chi tiết Chevrolet Camaro 2017 mới bán tại Việt Nam.

