Chevrolet Equinox 2018 “chốt giá” hơn 500 triệu đồng

Hãng xe Mỹ Chevrolet chính thức công bố giá bán của mẫu xe thế hệ mới Chevrolet Equinox 2018 với giá bán từ 24.475 USD (khoảng hơn 500 triệu đồng). Đây được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với hai mẫu xe Nhật Bản tại thị trường này bao gồm; Honda CR-V hay Mazda CX-5. Ra mắt và giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 9/2016 vừa qua, mẫu xe thế hệ thứ 3 của Chevrolet Equinox tại thị trường Mỹ nổi bật với thiết kế hoàn toàn mới, thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng trong phân khúc và giới truyền thông. Thiết kế của Equinox 2018 thừa hưởng từ ngôn ngữ điêu khắc từng được áp dụng trên chiếc Cruze và Malibu mới. Nổi bật là bộ lưới tản nhiệt lớn với các thanh ngang và đường viền được mạ crôm sáng, đi kèm là logo của hãng đặt chính giữa. Cụm đèn pha lớn dạng gương cầu với dải đèn led chiếu sáng ban ngày chạy dài theo thân xe tích hợp đèn xi-nhan. Trong khi đó, cụ đèn sương mù dạng đa giác to bản, nằm phía trên cản trước của xe. Ở phần đuôi xe là cụm đèn hậu thiết kế dạng nằm ngang, một phần tích hợp trên nắp ca-pô, đặc biệt là toàn bộ hơi vuốt nhọn dạng hình mũi giáo như trên các thiết kế của Honda Acura. Cặp ống-xả đôi làm bằng kim loại sáng nằm đối xứng hai bên. Thân xe nổi bật hơn thế hệ người tiền nhiệm với hai đường gân dập nổi chạy dài, viền cửa kính được ốp kim loại, gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ. Bộ la-zăng trên xe thiết kế dạng đa chấu (5 chấu kép) kích thước lớn lên tới 17 inch. Nội thất tái thiết kế với vô-lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, khu vực bảng táp-lô bố trí các vị trí nút phím chức năng khá bắt mắt, một số chi tiết mạ crôm sáng. Ghế ngồi bọc da thay vì vải nỉ, hệ thống giải trí trên xe hệ thống thông tin giải trí MyLink kích thước 8 inch, được tích hợp Apple CarPlay và Android Auto. Ở hàng ghế thứ 2, Equinox 2018 có khả năng gập phẳng hoàn toàn tạo nên một không gian cực kì rộng rãi cho khoang chứa đồ phía sau. Phía trên là cửa sổ trời toàn cảnh. Chevrolet Equinox 2018 mang tới 3 tùy chọn động cơ khác nhau cho khách hàng lựa chọn bao gồm động cơ dầu diesel và 2 bản động cơ xăng. Cụ thể, bản động cơ dầu diesel là loại động cơ dung tích 1.6 lít, tăng áp, 4 xi-lanh, công suất 136 mã lực và mô-men xoắn cực đại 320 Nm. Tiếp theo là bản động cơ xăng tăng áp, dung tích 1.5 lít, công suất 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm. Cả hai đều đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Cuối cùng là abrn động cơ xăng tăng áp, dung tích 2.0 lít, công suất tối đa 252 mã lực và mô-men xoắn cực đại 353 Nm, đi kèm hộp số tự động 9 cấp. Trang bị an toàn theo xe gồm: ghế an toàn Safety Alert, camera 360 độ, cảnh báo va chạm phía trước, tự động phanh ở tốc độ thấp, cảnh báo điểm mù, hệ thống nhắc nhở tài xế tránh để quên đồ hay trẻ nhỏ ở hàng ghế sau,.. Equinox phiên bản 2018 sẽ có mặt ở các đại lý vào quý I năm sau với bốn biến thể gồm L, LT, LS và Premier. Giá bán cụ thể như sau: phiên bản L giá từ 24.475 USD, bản LT giá 27.645 USD và bản LS có giá 28.155 USD. Cuối cùng là bản cao cấp nhất Premier có giá 31.685 USD.

Hãng xe Mỹ Chevrolet chính thức công bố giá bán của mẫu xe thế hệ mới Chevrolet Equinox 2018 với giá bán từ 24.475 USD (khoảng hơn 500 triệu đồng). Đây được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với hai mẫu xe Nhật Bản tại thị trường này bao gồm; Honda CR-V hay Mazda CX-5. Ra mắt và giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 9/2016 vừa qua, mẫu xe thế hệ thứ 3 của Chevrolet Equinox tại thị trường Mỹ nổi bật với thiết kế hoàn toàn mới, thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng trong phân khúc và giới truyền thông. Thiết kế của Equinox 2018 thừa hưởng từ ngôn ngữ điêu khắc từng được áp dụng trên chiếc Cruze và Malibu mới. Nổi bật là bộ lưới tản nhiệt lớn với các thanh ngang và đường viền được mạ crôm sáng, đi kèm là logo của hãng đặt chính giữa. Cụm đèn pha lớn dạng gương cầu với dải đèn led chiếu sáng ban ngày chạy dài theo thân xe tích hợp đèn xi-nhan. Trong khi đó, cụ đèn sương mù dạng đa giác to bản, nằm phía trên cản trước của xe. Ở phần đuôi xe là cụm đèn hậu thiết kế dạng nằm ngang, một phần tích hợp trên nắp ca-pô, đặc biệt là toàn bộ hơi vuốt nhọn dạng hình mũi giáo như trên các thiết kế của Honda Acura. Cặp ống-xả đôi làm bằng kim loại sáng nằm đối xứng hai bên. Thân xe nổi bật hơn thế hệ người tiền nhiệm với hai đường gân dập nổi chạy dài, viền cửa kính được ốp kim loại, gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ. Bộ la-zăng trên xe thiết kế dạng đa chấu (5 chấu kép) kích thước lớn lên tới 17 inch. Nội thất tái thiết kế với vô-lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, khu vực bảng táp-lô bố trí các vị trí nút phím chức năng khá bắt mắt, một số chi tiết mạ crôm sáng. Ghế ngồi bọc da thay vì vải nỉ, hệ thống giải trí trên xe hệ thống thông tin giải trí MyLink kích thước 8 inch, được tích hợp Apple CarPlay và Android Auto. Ở hàng ghế thứ 2, Equinox 2018 có khả năng gập phẳng hoàn toàn tạo nên một không gian cực kì rộng rãi cho khoang chứa đồ phía sau. Phía trên là cửa sổ trời toàn cảnh. Chevrolet Equinox 2018 mang tới 3 tùy chọn động cơ khác nhau cho khách hàng lựa chọn bao gồm động cơ dầu diesel và 2 bản động cơ xăng. Cụ thể, bản động cơ dầu diesel là loại động cơ dung tích 1.6 lít, tăng áp, 4 xi-lanh, công suất 136 mã lực và mô-men xoắn cực đại 320 Nm. Tiếp theo là bản động cơ xăng tăng áp, dung tích 1.5 lít, công suất 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm. Cả hai đều đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Cuối cùng là abrn động cơ xăng tăng áp, dung tích 2.0 lít, công suất tối đa 252 mã lực và mô-men xoắn cực đại 353 Nm, đi kèm hộp số tự động 9 cấp. Trang bị an toàn theo xe gồm: ghế an toàn Safety Alert, camera 360 độ, cảnh báo va chạm phía trước, tự động phanh ở tốc độ thấp, cảnh báo điểm mù, hệ thống nhắc nhở tài xế tránh để quên đồ hay trẻ nhỏ ở hàng ghế sau,.. Equinox phiên bản 2018 sẽ có mặt ở các đại lý vào quý I năm sau với bốn biến thể gồm L, LT, LS và Premier. Giá bán cụ thể như sau: phiên bản L giá từ 24.475 USD, bản LT giá 27.645 USD và bản LS có giá 28.155 USD. Cuối cùng là bản cao cấp nhất Premier có giá 31.685 USD.