Chevrolet Colorado số tự động 1 cầu giá 651 triệu tại Việt Nam

Cụ thể, mẫu xe bán tải Chevrolet Colorado 2.5 4×2 AT LT có giá 651 triệu đồng, nâng tổng phiên bản của mẫu bán tải Mỹ lên con số 7. So với phiên bản Ford Ranger 2.2 4×2 AT XLS tương đương, giá xe Colorado thấp hơn 34 triệu đồng, và tương đương với Nissan Navara EL. Theo thông tin từ đại lý, phiên bản Chevrolet Colorado số tự động 1 cầu mới này sẽ có trang bị giống hệt so với phiên bản số sàn 2.5 4×2 MT LT đang bán ra. Sự khác biệt chỉ ở hộp số tự động 6 cấp, thay vì số sàn. Các trang bị cho xe sẽ chỉ có vành đúc kích thước 16 inch thiết kế 6 chấu, đi cùng với đó là lốp 245/70R16, phanh đĩa trước và tang trống phía sau. Chevrolet Colorado số tự động 1 cầu cũng chỉ được trang bị đèn chiếu sáng halogen tiêu chuẩn. Gương chiếu hậu chỉnh điện nhưng phải gập tay. Phiên bản này mới này cũng sẽ không tích hợp sẵn bệ bước chân lên xuống cho hành khách như những phiên bản cao hơn đang bán ra. Bên trong nội thất, mẫu xe này sẽ có ghế bọc nỉ, tay lái trợ lực dầu (bản cao cấp LTZ trợ lực điện). Màn hình 8 inch cảm ứng tiêu chuẩn, tích hợp MyLink II. Hệ thống âm thanh 4 loa. Điều hoà và ghế xe chỉnh cơ. Phiên bản Chevrolet Colorado 2.5 4×2 AT LT sẽ được trang bị động cơ diesel tiêu chuẩn Euro 4, dung tích 2,5 lít, công suất 161 mã lực và mô-men xoắn 380 Nm. Hệ dẫn động cầu sau. Trang bị an toàn có hỗ trợ phanh (ABS, EBD) và 2 túi khí, nhưng không có cân bằng điện tử. Nhìn chung, các trang bị dành cho phiên bản Colorado số tự động 1 cầu này chỉ dành cho các khách hàng thực dụng, có nhu cầu về một chiếc bán tải số tự động với giá cả hợp lý, tương tự cách mà Nissan đã làm với Navara EL hay Ford ứng dụng cho mẫu Ranger XLS AT. Mẫu xe bán tải Chevrolet Colorado số tự động 1 cầu mới được đưa về từ nguyên chiếc Thái Lan theo lô hàng năm 2018, chính vì vậy nên xe sẽ được ưu đãi thuế nhập khẩu 0%. Với giá bán 651 triệu đồng, phiên bản Colorado 2.5 4×2 AT LT chênh giá 27 triệu đồng so với bản MT LT. Video: Đánh giá xe Chevrolet Colorado LT 2.5 MT.

