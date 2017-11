Chevrolet Colorado 2018 đặc biệt giá 849 triệu tại VN

Chevrolet vừa ra mắt mẫu xe bán tải Chevrolet Colorado Centennial tại Thái Lan. Đây là mẫu xe bán tải cỡ trung được xuất khẩu đi các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Bán tải Chevrolet Colorado Centennial là phiên bản đặc biệt nhằm kỷ niệm 100 năm ra đời những chiếc xe bán tải đầu tiên của hãng xe thương hiệu Mỹ. Một trăm năm trước, Chevrolet đã giới thiệu mẫu xe One-Ton 1918 sau đó là những chiếc pick-up có thiết kế đầy quyến rũ khai mở cho thế giới một kỷ nguyên bán tải. Sau 100 năm thành công với xe tải, General Motors Đông Nam Á đã quyết định đây là một cột mốc quan trọng để kỷ niệm sinh nhật bách niên dòng xe Pick-up này.

So với phiên bản cơ sở, Colorado Centennial có một số thay đổi về ngoại thất và nội thất. Nổi bật phần đầu là decal dán trên nắp ca-pô độc đáo, chỉ có ở phiên bản Centennial. Logo di sản Chevrolet được gắn ở trước và sau xe. Điểm khác biệt giữa logo này so với những phiên bản thường là dòng chữ Chevrolet được mạ chrome sáng bóng trên nền đen. Biểu tượng 100 năm của thương hiệu xe này được gắn trên hai cánh cửa trước, đây là đặc điểm dễ nhận biết nhất so với những phiên bản thường khi nhìn chiếc xe từ bên hông. Thùng xe được gắn thêm miếng lót, thanh vịn trên thùng sơn đen tương tự phiên bản cao cấp High Country. Tại thị trường Thái Lan, mẫu xe này còn có thêm phiên bản hai cửa, với thùng sau được kéo dài và băng ghế phía sau thu hẹp. Đây là phiên bản được người dân Thái Lan rất ưa chuộng do chở được nhiều hàng hoá. Hốc bánh trước cũng hầm hố hơn nhờ dải decal màu đen mờ tương phản với thân xe. Đặc biệt màu trắng Summit White chỉ có trên phiên bản kỷ niệm. Xe được lắp vành 18 inch. Hệ thống treo trước độc lập, hai đòn ngang với giảm chấn hơi. Hệ thống treo sau dùng lá nhíp lò xo, tấm kim loại bán nguyệt và giảm chấn hơi. Nội thất có một số điểm thay đổi như bảng điều khiển được thiết kế hài hòa và cao cấp hơn, ốp cửa phía trong có đánh số thứ tự của từng xe thuộc phiên bản Colorado Centennial 1-100. có hệ thống giải trí MyLink thế hệ mới nhất và hệ thống nhận diện giọng nói Siri Eyes Free. Xe có 4 cửa với nội thất 2 hàng ghế dành cho 5 người ngồi rộng rãi. Colorado Centennial vẫn được thương hiệu Chevrolet trang bị động cơ Duramax 2.8 lít, phun nhiên liệu trực tiếp, tích hợp bộ tăng áp, 4 xy-lanh thẳng hàng, làm mát bằng dung dịch, dung tích 2.776 cc. Công suất cực đại đạt 197 mã lực tại 3.600 vòng/phút và mô-men xoắn 500 Nm tại 2.000 vòng/phút. Cỗ máy này đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Những công nghệ an toàn trên xe khá đầy đủ như hai túi khí phía trước; hệ thống chống bó cứng phanh (ABS); hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD); hỗ trợ phanh khẩn cấp (PBA); hệ thống cân bằng điện tử (ESC); hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS); hỗ trợ xuống dốc (HDC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA)... Đối thủ chính của Colorado Centennial tại thị trường xe bán tải hiện nay chính là Ford Ranger Wildtrak. Phiên bản kỷ niệm trăm năm này chỉ sản xuất giới hạn 200 chiếc Colorado cho khu vực Đông Nam Á, riêng thị trường Việt Nam được xe mầu trắng và bán ra từ ngày 27/11/2017 với mức giá niêm yết khoảng 849 triệu đồng.

