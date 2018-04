Chevrolet Camaro RS độ giá hơn 2,3 tỷ đồng ở Sài Gòn

Thời gian qua, do chính sách nhập khẩu ôtô nguyên chiếc gặp nhiều khó khăn bởi các vấn đề về nghị định, chính sách,... chính vì vậy những mẫu xe như Chevrolet Camaro thường rất khó được nhập về. Những chiếc xe Chevrolet Camaro 2017 trên thị trường hiện vẫn được coi là xe mới và cũng là "hàng hiếm" do số lượng lăn bánh khá ít. Mới đây, một chiếc xe thể thao cơ bắp - Chevrolet Camaro RS 2017 đã lăn bánh 11.000 km đã được một công ty nhập khẩu tư nhân ở quận 7, TP HCM rao bán lại. Đáng chú ý, đây là một chiếc Camaro RS đã được độ thêm bộ bodykit ZL1 2018 cùng nhiều chi tiết khá hầm hố. Trên chiếc Chevrolet Camaro RS trong bài viết này, nó đã được chủ nhân độ lại phần đầu xe theo phiên bản hiệu suất cao ZL1 2018. Cản va trước, hốc gió, nắp capô của bản ZL1 đều mang đến các nhìn ấn tượng hơn so với những bản bản tiêu chuẩn khác đang lăn bánh tại Việt Nam. Đây không phải là chiếc xe cơ bắp Chevrolet Camaro đầu tiên tại Việt Nam được độ lại ngoại hình theo phiên bản ZL1 2018, trước đó, một người chơi xe tại Đồng Nai cũng đã "làm mới" chiếc xe thể thao của mình thành phiên bản cao cấp nhất trong dòng xe Chevrolet Camaro. Ngoài phần đầu và một số chi tiết, bên hông xe cũng được thay bộ bodykit thân rộng với các vòm bánh xe nới rộng ra, đáng tiếc là ốp sườn của chiếc Chevrolet Camaro RS này không theo phiên bản ZL1. Để mang đến ngoại hình bắt mắt hơn, chủ nhân chiếc Chevrolet Camaro RS độ body kit ZL1 2018 còn trang bị bộ mâm độ đa chấu sơn màu đen và vành xe sơn đỏ. Cánh gió đuôi của chiếc Chevrolet Camaro RS này đang mang là của bản tiêu chuẩn. Bên trong nội thất chiếc Chevrolet Camaro RS với ghế ngồi thể thao bọc da 2 màu đen và đỏ đối lập, cùng với một số chi tiết sử dụng chất liệu nhôm thiết kế. Các trang bị trên bản RS cũng tương tự như bản tiêu chuẩn bao gồm Chevrolet MyLink tương thích với ứng dụng Apple CarPlay được cài đặt sẵn trong màn hình cảm ứng 8 inch. Các trang bị khác gồm; nút khởi động thông minh, điều hòa không khí tự động và hệ thống âm thanh cao cấp 9 loa của Bose, cùng nhiều tiện ích đi kèm... là một mẫu xe thể thao, Camaro RS có thiết kế 2 + 2 chỗ ngồi. Chevrolet Camara RS 2017 sử dụng động cơ V6, dung tích xy-lanh 3,6 lít, sản sinh công suất tối đa 335 mã lực và mô-men xoắn cực đại 385 Nm. Hộp số là loại tự động 8 cấp với tỷ số truyền thấp. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 96 km/h trong 5,1 giây. Những chiếc Chevrolet Camaro tiêu chuẩn chỉ được trang bị khối động cơ 2.0L. Chiếc xe Chevrolet Camaro RS độ phiên bản 2017 trong bài viết này thuộc diện xe đã qua sử dụng và đang được chào bán với mức giá khá tốt, khoảng 2,38 tỷ đồng. Vào năm 2017 khi mới về Việt Nam, mẫu xe này từng được các địa lý tư nhân "thét giá" lên đến hơn 3 tỷ đồng. Video: Chi tiết Chevrolet Camaro phiên bản 2017 tại Việt Nam.

