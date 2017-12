Chân dài Việt đọ dáng "bốc lửa" bên môtô Ducati Diavel

Được ra mắt lần đầu vào tháng 11/2010, mẫu xe môtô Ducati Diavel là mẫu xe cruiser thứ 2 của hãng xe máy đến từ nước Ý từ trước tới nay, sau chiếc Indiana hồi thập niên 90. Xe sở hữu thiết kế hầm hố và thể thao hơn những mẫu cruiser khác, và là đối thủ xứng đáng nhất của Harley Davidson V-Rod. Chiếc Diavel trong ảnh thuộc series đầu tiên, với điểm khác biệt là đèn pha tròn liền mạch, thay vì tách làm 2 phần như phiên bản hiện tại. Đồng thời, Diavel cũng giúp đưa thương hiệu môtô Ducati tới nhiều phân khúc khách hàng hơn. Theo thống kê tại Mỹ, đa số những người mua Diavel đều trên 50 tuổi. Ngoài ra, chiếc xe còn chiếm được cảm tình của những nữ biker hơn những dòng xe khác của Ducati Ducati Diavel sử dụng bộ khung kim loại cứngkhông gian theo dạng Trellis, nằm giữa khung là động cơ V-Twin 4 valve 1198,4 cc Testastretta 11° tương tự chiếc superbike 1198. So với 1199, góc mở xú-páp của động cơ xe là 11 độ thay vì 41 độ, đó là lý do vì sao nó có tên gọi Testastretta 11°. Công suất tối đa của xe đạt 162 mã lực - cao nhất trong các dòng cruiser hiện nay. Bên cạnh động cơ như superbike, Diavel cũng được trang bị hàng loạt các phụ tùng "hàng khủng" khác có nguồn gốc từ xe thể thao như phanh Brembo, phuộc Ohlins... Đó là lý do so với nhiều chiếc cruiser khác, Diavel đem lại trải nghiệm lái thú vị hơn. Trên thực tế, bởi chiếc xe có nhiều điểm quá khác biệt so với những chiếc cruiser truyền thống nên hãng xe máy Ducati thường tránh dùng từ "cruiser" khi nhắc tới Diavel. Theo những chuyên gia đã từng trải nghiệm Diavel, họ cũng khó có thể định nghĩa được nó là một chiếc cruiser cực "ngầu" hay là một trong những chiếc sportbike thú vị nhất từng được sản xuất. Liên tiếp trong 2 năm 2011 và 2012, Diavel đã được tạp chí Cycle World đánh giá là xe cruiser tốt nhất. Đó là một đánh giá đầy khách quan, và khách hàng cũng có chung nhận xét như vậy. Bằng chứng là cho tới nay, đã có tổng cộng hơn 25.000 chiếc Diavel tới tay khách hàng trên toàn Thế giới. Tại Việt Nam, Ducati Diavel khi ra mắt có giá chính hãng khoảng 670 triệu đồng cho phiên bản thường và 787,5 triệu đồng cho bản Carbon. Video: Xem chi tiết môtô Ducati Diavel.

