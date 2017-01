Chân dài Việt đọ dáng bên “siêu gà” Honda CBR1000RR

Trong bộ suit bảo hộ môtô người đẹp Việt đã trở thành một cặp "bài trùng" với siêu môtô Honda CBR1000RR Fireblade SP được độ lại với hình ảnh con gà, tượng trưng cho năm Đinh Dậu sắp tới. Là một trong những mẫu superbike nổi tiếng nhất tới từ Nhật Bản, phiên bản cao nhất của Honda CBR1000RR là Fireblade SP. Trên phiên bản này, Honda đã trang bị cho xe những trang bị cao cấp như phuộc Ohlins, phanh Brembo Monobloc, lốp thể thao và động cơ được tinh chỉnh lại. Tất cả được gói gọn trong dàn áo sơn 3 màu phong cách HRC. Ra mắt lần đầu từ năm 2012, tới nay Honda CBR1000RR đã trở nên tương đối "lạc hậu" so với các đối thủ và cũng đã có thế hệ mới từ năm ngoái. Để "cập nhật" chiếc xe trở nên hấp dẫn hơn, một người chơi xe tại Việt Nam đã trang bị một loạt các đồ chơi "hàng hiệu" trên chiếc CBR1000RR SP Fireblade bản cao cấp nhất của mình. Ở phía trước, không như nhiều chủ xe khác, chủ nhân của chiếc CBR1000RR này đã giữ lại cặp gương chiếu hậu của CBR1000RR - chi tiết khiến chiếc xe được các biker Việt đặt "nickname" là Bò Rừng do giống như cặp sừng của một chú bò. Kính chắn gió trước của xe đã được thay bằng kính Zero Gravity. Nằm ở phía trên tay lái của xe là nhiều món đồ chơi hấp dẫn. Phía bên tay côn là cùm côn CRG kèm tay CRG bằng sợi carbon, cùm công tắc rút gọn và bảo vệ tay côn Lightech. Ở bên còn lại, xe cũng có bảo vệ tay phanh Lightech, sâu bên trong là cùm ga cuốn đa cấp độ Motion Pro Rev2 và cùm phanh Brembo RCS 19. Ở cổ xe được gắn thêm cây trợ lực Hyperpro RSC đem tới độ ổn định cao hơn cho tay lái ở tốc độ cao. Nằm dưới một chút là bình xăng với nắp đóng mở nhanh bằng nhôm CNC theo phong cách xe đua. Khối động cơ nguyên bản DOHC 4 xi-lanh 999 cc với công suất 178 mã lực của chiếc xe được giữ nguyên, chỉ nâng cấp nhẹ bằng cách trang bị ECU Power Commander kèm hệ thống chuyển số nhanh Quickshift của Dynojet. Hệ thống xả của xe cũng được thay thế với cổ pô titan và lon ngắn Racefit, khiến hiệu năng của CBR1000RR tăng lên và kèm theo tiếng nổ ấn tượng. Bản độ này được chú trọng tới cảm giác điều khiển ấn tượng hơn so với xe nguyên bản, chính vì vậy chủ xe đã thay cho CBR1000RR bộ gác chân điều chỉnh tự do của Rizoma. Ở phía sau, chiếc xe có phanh Brembo Monobloc gắn pát ngược, trong khi gắp sau được ốp carbon kèm chắn bùn. Với lốp Pirelli Diablo Rosso II, chiếc xe có độ bám đường ổn định ở nhiều điều kiện đường khác nhau. Điểm ấn tượng nhất của chiếc CBR1000RR này đó là toàn bộ dàn áo của xe đã được chủ nhân dán lại với tông màu chủ đạo là xám, nhưng có điểm nhấn là hình ảnh chú gà trên quây gió. Với những đồ chơi mới và dàn áo trang trí đặc biệt, chiếc xe đã sẵn sàng cùng chủ nhân bước vào Tết Nguyên Đán - Đinh Dậu sắp tới.

