Chân dài Việt bên "xế nổ" Yamaha 125ZR hơn 200 triệu

xe máy Yamaha 125ZR thuộc dòng xe 2 kỳ Y125Z của hãng xe máy đình đám Nhật Bản, được ra mắt lần đầu vào năm 1998 để thay thế cho dòng Y110SS trước đó. Tại Việt Nam, chiếc xe thường được dân chơi gọi với những cái tên thân mật là Ya Z hay Ya "cá mập", do đuôi sau đúc thành hình mang cá mập. Theo thời gian, các đối thủ của Yamaha Z125 như Suzuki Satria 120 đã dần bị "khai tử" do không đạt các tiêu chuẩn khí thải. Tuy nhiên, nhờ có ống xả với bộ lọc khí thải nên tới nay, Yamaha 125ZR vẫn được sản xuất tại Malaysia. Vừa qua, Yamaha đã ra mắt phiên bản 125ZR đời 2016 mới nhất tại thị trường này. Về thiết kế, Yamaha 125ZR 2016 vẫn tiếp tục sở hữu kiểu dáng giống y hệt phiên bản 2015, vốn đã chỉ được thay đổi nhỏ so với những chiếc Z125 từ những năm 2002. Tuy nhiên, Yamaha đã bổ sung thêm cho chiếc xe tùy chọn với màu mới vàng-đen nổi bật hơn. Bên cạnh đó còn có những màu sắc như xanh GP và đỏ-đen đang bán ra hiện nay. Điểm khiến 125 ZR trở nên hấp dẫn đối với dân chơi xe ở thị trường Đông Nam Á đó là khối động cơ 2 kỳ, xi-lanh đơn, làm mát bằng gió của chiếc xe vẫn tiếp tục được giữ lại. Giống như phiên bản 2015, động cơ này vẫn có công suất lên tới 17,5 PS và mô-men xoắn tới 16,18 Nm dù chỉ có dung tích 125 cc. Đi kèm với động cơ là hộp số côn tay 6 cấp (1 tiến, 2 - 3 - 4 -5 -6 móc), giúp chiếc xe có thể đạt được tốc độ tối đa lên tới khoảng 150 km/h. Những thông số kỹ thuật khác của xe vẫn giữ nguyên như trọng lượng 101 kg, bình xăng 5,5 lít, lốp trước 70/90/17 và lốp sau 80/90/17. Tại Malaysia, Yamaha 125ZR 2016 vẫn giữ nguyên giá bán ở mức 7.269 RM, tương đương khoảng hơn 40 triệu đồng. Hiện tại,a chiếc xe vẫn được nhiều cửa hàng nhập khẩu xe máy tại Việt Nam bán với giá hơn 200 triệu đồng.

