Chân dài Sài thành đọ dáng môtô Harley-Davidson 48

Harley-Davidson vốn là một thương hiệu xe máy đặc biệt mang đậm văn hóa Mỹ với những cỗ máy đầy sức mạnh ẩn chứa sau lớp vỏ bọc kim loại sáng bóng. Mẫu môtô Harley Forty Eight (48) là một dòng xe có thể nói là tương đối mới của thương hiệu Harley-Davidson. Ngay tại thời điểm ra mắt lần đầu tiên, chiếc môtô phân khối lớn này đã nhận không ít lời bàn tán từ giới mộ điệu khi cho rằng nó đã phá vỡ truyền thống từ những chiếc Cruise của hãng xe môtô Harley-Davidson với bàn để chân rộng, bình chứa nhiên liệu lớn và tay lái ngạo nghễ. Thế nhưng, thời gian là câu trả lời tất cả cho những định kiến trên. Cho đến tận ngày nay, những chiếc xe Harley-Davidson Sportster Forty Eight (48) vẫn được hãng tiếp tục sản xuất và cho ra đời và là mẫu môtô PKL được giới biker trên toàn thế giới yêu thích. Nếu bạn để ý kỹ thì chiếc Harley-Davidson 48 cũ trong bài được chủ nhân độ bộ vành với dàn nan hoa màu vàng bắt mắt, bình xăng tô điểm thêm họa tiết với tông màu chủ đạo đỏ mận trên nền ngoại thất đen huyền bí. Ở dạng nguyên bản, xe được trang bị bánh xe kích thước 16 inch với lốp trước 130/90-16, sau 150/80-16. Mặc dù với thân hình lực lưỡng, to lớn thế nhưng việc cầm lái chiếc Harley-Davidson 48 gặp không có nhiều khó khăn. Với chiều cao của xe thấp, chiều dài cơ sở ngắn, đi kèm là tay lái khá vừa vặn khiến việc điều khiển chiếc xe thêm dễ dàng. Mâix xe này sở hữu khối động cơ V-Twin Evolution, dung tích 1.200 phân khối, làm mát bằng không khí, mô-men xoắn cực đại 107 Nm tại vòng tua máy 4.000 vòng/phút, đi kèm là hộp số 5 cấp. Tại Việt Nam, hiện giá xe môtô Harley-Davidson Forty Eight (48) rơi vào khoảng hơn 400 triệu đồng tùy theo từng thời điểm và các phiên bản. Video: Chi tiết xe môtô Harley-Davidson Forty Eight.

Harley-Davidson vốn là một thương hiệu xe máy đặc biệt mang đậm văn hóa Mỹ với những cỗ máy đầy sức mạnh ẩn chứa sau lớp vỏ bọc kim loại sáng bóng. Mẫu môtô Harley Forty Eight (48) là một dòng xe có thể nói là tương đối mới của thương hiệu Harley-Davidson. Ngay tại thời điểm ra mắt lần đầu tiên, chiếc môtô phân khối lớn này đã nhận không ít lời bàn tán từ giới mộ điệu khi cho rằng nó đã phá vỡ truyền thống từ những chiếc Cruise của hãng xe môtô Harley-Davidson với bàn để chân rộng, bình chứa nhiên liệu lớn và tay lái ngạo nghễ. Thế nhưng, thời gian là câu trả lời tất cả cho những định kiến trên. Cho đến tận ngày nay, những chiếc xe Harley-Davidson Sportster Forty Eight (48) vẫn được hãng tiếp tục sản xuất và cho ra đời và là mẫu môtô PKL được giới biker trên toàn thế giới yêu thích. Nếu bạn để ý kỹ thì chiếc Harley-Davidson 48 cũ trong bài được chủ nhân độ bộ vành với dàn nan hoa màu vàng bắt mắt, bình xăng tô điểm thêm họa tiết với tông màu chủ đạo đỏ mận trên nền ngoại thất đen huyền bí. Ở dạng nguyên bản, xe được trang bị bánh xe kích thước 16 inch với lốp trước 130/90-16, sau 150/80-16. Mặc dù với thân hình lực lưỡng, to lớn thế nhưng việc cầm lái chiếc Harley-Davidson 48 gặp không có nhiều khó khăn. Với chiều cao của xe thấp, chiều dài cơ sở ngắn, đi kèm là tay lái khá vừa vặn khiến việc điều khiển chiếc xe thêm dễ dàng. Mâix xe này sở hữu khối động cơ V-Twin Evolution, dung tích 1.200 phân khối, làm mát bằng không khí, mô-men xoắn cực đại 107 Nm tại vòng tua máy 4.000 vòng/phút, đi kèm là hộp số 5 cấp. Tại Việt Nam, hiện giá xe môtô Harley-Davidson Forty Eight (48) rơi vào khoảng hơn 400 triệu đồng tùy theo từng thời điểm và các phiên bản. Video: Chi tiết xe môtô Harley-Davidson Forty Eight.